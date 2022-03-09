İngiltere Ukrayna’dan 300 mülteci alacak

İngiltere İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kabul edilen Ukraynalı sayısının 50'den 300'e çıkarıldığını belirtti.

Resmi verilere göre toplamda Ukrayna'dan 17 bin başvurunun yapıldığı, yaklaşık 9 bin kişinin ise evrak eksikliklerinden ötürü başvuruyu tamamlayamadığını belirtilirken, toplamda 26 bin 700'ü bulan başvuru sayısından yalnızca 300 kişinin ülkeye alınması, büyük bir skandal olarak nitelendirildi.

UKRAYNALILAR HANGİ ÜLKELERE SIĞINIYOR?

Ukraynalı mülteciler, büyük ölçüde batıdaki Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Moldova gibi komşu ülkelere gidiyor. Az sayıda kişinin de Rusya ve Belarus'a sığındığı belirtiliyor.

BM'ye göre bu ülkelerin kabul ettiği mülteci sayıları şöyle:

Polonya 1.028.000

Macaristan 180.000

Moldova 83.000

Slovakya 128.000

Romanya 79.000

Rusya 53.000

Belarus 406

ŞİMDİYE KADAR 50 UKRAYNALI MÜLTECİ ALDI

İngiltere'nin şimdiye kadar sadece 50 mülteci aldığının ortaya çıkması tepkilere neden oldu. İngiltere hükümeti eleştiriler sonrası Ukrayna'ya yönelik vize programını genişleteceğini açıkladı.

Halihazırda İngiltere sadece ülkede yakınları ya da sponsorları olan Ukraynalıları kabul ediyor.