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    • Dünya
    • 09.03.2022 14:15
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    • 09.03.2022 14:25
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    İngiltere Ukrayna'dan 300 mülteci alacak

    Rusya Ukrayna savaşında 14’üncü gününde devam ederken siviller Ukrayna'yan göç etmeyi sürdürüyor. Ukrayna’yı dört bir yandan kuşatan Rus kuvvetleri sivil yerleşimleri vururken ülkeden kaçan Ukraynalıların sayısı 2 milyonu buldu. Ukraynalı mülteciler Avrupa ülkelerine sığınırken İngiltere’den ikiyüzlü bir karar geldi. İngiltere’nin yalnızca 300 Ukraynalı mülteci kabul etmesi skandal bir karar olarak tepki çekti.

    İngiltere Ukrayna’dan 300 mülteci alacak

    Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. 14 gündür Ukrayna'da birçok kenti bombardımana tutan Rusya, uluslararası toplum tarafından da kınama ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

    Karşılıklı devam eden şiddetli çatışmaların durdurulamaması nedeniyle sokaklarda, meskun mahal ve tank geçişlerine karşı savunmanın olduğu ülkede hem Rus ordusu hem de Ukraynalı sivillere ait çok sayıda ölü ve yaralı verildi.

    Savaştan kaça Ukraynalıların sayısı 2 milyonu bulurken, komşu ülkelere sığınmaya çalışan sivillerle ilgili skandal bir detay ortaya çıktı. Savaşın başladığı günden bu yana Rusya'ya karşı sert açıklamalarda bulunan ve sert yaptırımlar yapılacağı açıklamalarıyla gündeme gelen İngiltere'nin yalnızca 300 Ukraynalıya sığınma izni verdiği anlaşıldı.

        Rusya'nın saldırılarından savaş mağduru Ukraynalılar, hayatta kalmak için AB ülkelerine sığınma yarışına girdi. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) ülkeden ayrılan Ukraynalı sayısının 2 milyonu geçtiğini duyurdu.

        Ukraynalı mültecilerin sayısının bu kadar yüksekken, savaş karşıtı söylemleriyle gündeme gelen İngiliz hükümetinin bu kararı, ikiyüzlü tavrı da gün yüzüne çıkardı. İngiltere'ye tepki yağarken 300 Ukraynalı mülteci kararı, "Savaşa evet, mülteciye hayır" olarak nitelendirildi.

        İngiltere İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kabul edilen Ukraynalı sayısının 50'den 300'e çıkarıldığını belirtti.

        Resmi verilere göre toplamda Ukrayna'dan 17 bin başvurunun yapıldığı, yaklaşık 9 bin kişinin ise evrak eksikliklerinden ötürü başvuruyu tamamlayamadığını belirtilirken, toplamda 26 bin 700'ü bulan başvuru sayısından yalnızca 300 kişinin ülkeye alınması, büyük bir skandal olarak nitelendirildi.

        UKRAYNALILAR HANGİ ÜLKELERE SIĞINIYOR?

        Ukraynalı mülteciler, büyük ölçüde batıdaki Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Moldova gibi komşu ülkelere gidiyor. Az sayıda kişinin de Rusya ve Belarus'a sığındığı belirtiliyor.

        BM'ye göre bu ülkelerin kabul ettiği mülteci sayıları şöyle:

        Polonya 1.028.000

        Macaristan 180.000

        Moldova 83.000

        Slovakya 128.000

        Romanya 79.000

        Rusya 53.000

        Belarus 406

        ŞİMDİYE KADAR 50 UKRAYNALI MÜLTECİ ALDI

        İngiltere'nin şimdiye kadar sadece 50 mülteci aldığının ortaya çıkması tepkilere neden oldu. İngiltere hükümeti eleştiriler sonrası Ukrayna'ya yönelik vize programını genişleteceğini açıkladı.

        Halihazırda İngiltere sadece ülkede yakınları ya da sponsorları olan Ukraynalıları kabul ediyor.
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