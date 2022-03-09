Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Zelenskiy'e suikast iddiası





10.00: Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.

09.56: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılması planlanan görüşmenin öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini bildirdi. Ukrayna merkezli haber ajansı Unian'ın haberine göre, Bakan Kuleba, televizyonda canlı yayında yaptığı açıklamada, Lavrov ile müzakere masasına oturacağını söyledi.

Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i mi yoksa Çavuşoğlu mu Lavrov'u ikna etti bilmiyorum ama görüşme yapılacak." dedi.

Lavrov'un iki yıldır ikili veya Normandiya Dörtlüsü formatında kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmekten kaçındığını kaydeden Kuleba, "Şimdi aniden kabul etti, belki bir şey iletmek istiyor. Dinleyeceğiz ama Lavrov'un Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın mimarlarından olduğu anlayışıyla onunla konuşacağım." ifadesini kullandı.

Kuleba, işgal altındaki Kırım ve Donbas'ın görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, ülkesinin müzakerelerde bir şeylerden vazgeçme pozisyonunda olmadığını söyledi.



09.55: İngiltere, kendisine ülkeye gelen Rus uçaklarını alıkoyma ve Rusya'ya havacılık ve uzay endüstrilerinde kullanılan malların ihracatını yasaklama yetkisi veren yeni yaptırımlar açıkladı.





09.54: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Kıymetli Vatandaşlarımız, Halen Kiev'de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın, güvenlikleri için azami düzeyde tedbir almak suretiyle sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğimize gelmeleri gerekmektedir." denildi.



09.17: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını doğrulayan gizli belgeler bulduklarını iddia etti.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını doğrulayan gizli belgeler bulduk. Donbas'a saldırı operasyonunun planlanması ve hazırlığına ABD ve NATO'nun ne derece dahil olduğu henüz bilinmiyor." ifadelerine yer verildi.

09.10: İngiltere Savunma İstihbaratı biriminden yapılan açıklamada, "Ukrayna hava savunması, Rusya'nın modern savaş uçakları karşısında önemli başarı elde etti. Rus güçleri Kiev'in kuzeyindeki çatışmalarda önemli atılım yapamadı" denildi.



08.37: Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek.





08.00: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen; Türk bayraklı/sahipli 23 gemideki 83 denizcimiz tahliye edildi. Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir. Rus limanlarında yük operasyonları Azak denizi limanları hariç devam etmektedir." denildi.



07.20: Rus Ulusal Muhafızları Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ndeki durumun 'tam kontrol altında' olduğunu söyledi



06.59: ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının "savunma amaçlı olarak" Polonya'ya gönderileceğini açıkladı.

ABD Avrupa Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Komutanı General Tod Wolters, iki adet Patriot hava savunma bataryasının Polonya'ya gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu.