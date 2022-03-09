Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Ukrayna'dan bomba iddia: Rusya, Mariupol'de 400 bin insanı rehin tutuyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrolden metal ve tarım ürünlerine neredeyse tüm emtia fiyatlarında sert artışlar yaşanması, halihazırda yüksek fiyat şoklarıyla mücadele eden dünya ekonomisindeki sorunları daha da derinleştiriyor.

RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI

ABD ve Birleşik Krallık Rusya'dan enerji ithalatına yasak getirme kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, tarihi kararı "Rusya'nın savaşını finanse etmeyeceğiz" sözleriyle duyurdu. Avrupa Birliği de Rus Gazı ithalatını azaltmak için harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptırım kararlarına karşılık olarak ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.



İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER



15.52: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "Rusya, Mariupol'de 400 bin insanı rehin tutuyor. Rusya, ateşkes ve insani koridor noktası ilan edilen Mariupol'e ateş açmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.



15.48: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

15.21: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çernobil Nükleer Santrali'nin onarımı için ateşkes çağrısı yaptı. Kuleba, santrali besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, güç kaynağının yeniden onarılmasının önemine çekti. Kuleba, tesiste 48 saatlik jeneratör kapasitesi olduğunu söyleyerek soğutma sistemi ve radyasyon sızıntısının aksi durumda tehlikeye gireceğini ve bunun tüm Avrupa'yı da tehlikeye atacağını söyledi.