

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

22.39 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin ne açıdan riskli olduğunun sorulması üzerine, "Bizim değerlendirmemiz bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor." yanıtını verdi.

22.15 Sumi kentindeki tahliyelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, tahliyede 2 bin 664 otomobil ve 54 otobüsün kullanıldığı bildirilerek, tahliye boyunca sağlık ekipleri ve özel psikologlar görev başında olduğu ifade edildi. Servis, Sumi kentinde yapılan tahliyede 12 bin kişi güvenli bölgelere sevk edildiğini aktardı.

21.40 UKRAYNA: "MARİUPOL'DAN SİVİLLER TAHLİYE EDİLEMEDİ"



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilemediğini açıkladı.

GOLDMAN SACHS RUSYA'DAN ÇIKIYOR



21.18 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Goldman Sachs, Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk Wall Street bankası oldu.

21:00 Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 3 bine yaklaştı.

RUSYA'DAN İHRACAT KARARI

20.15 Rusya haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgiye göre, Rusya 2022 sonuna kadar yurt dışına otomobil, uçak ve drone ihracatını durdurdu.

19.25 Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. İki liderin 18.20'de başlayan telefon görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

17.50 Rusya Devlet Başkanı Putin, "Avrupalı yetkililerin vatandaşlarına daha kalın giyinmelerini önermesi çok tuhaf. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Eksiksiz olarak. Bizi suçlamalarını gerektirecek bir durum yok" dedi.

YAPTIRIM UYGULAYAN ÜKLERLE İLGİLİ KARAR

17.25 Rusya, Ukrayna'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere bazı ormancılık ve ağaç ürünleri ihracatının yasaklandığını açıkladı.

"YAPTIRIMLAR MEŞRU DEĞİL"

17.15 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya düşmanca davranan ülkelere karşı enerji yükümlülüklerimize bağlıyız. Rusya, Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerine enerji sağlama konusundaki tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar meşru değil" dedi.

16.37: Rusya'nın uluslararası ödemeler bankası üyeliği askıya alındı

Rusya'nın Bank for International Settlements (Uluslararası Ödemeler Bankası) üyeliği askıya alındı. Uluslararası Ödemeler Bankası merkez bankaları arası para transferlerinde ve rezerv kontrolünde koordinasyonu sağlayan merkezi İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan dev finans kuruluşu. Bankanın Türkiye dahil 55 üyesi bulunuyor.

16.20 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da "akılalmaz boyutlarda vahşet yaşandığını" söyledi.

Polonya ziyaretinde ülkenin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Harris, ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

Harris, Polonya'nın Ukraynalı sığınmacılara yönelik misafirperverliğini takdirle karşıladığını belirterek "Tüm dünya Polonya'yı izliyor ve buradaki olağanüstü cömertlikle hoşgörüye tanıklık ediyor" dedi.



15.14: Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.



15.04: Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Başkentte yaşayan her 2 kişiden biri Kiev'i terk etti. Nüfus 2 milyona indi" dedi.