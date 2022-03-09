Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrolden metal ve tarım ürünlerine neredeyse tüm emtia fiyatlarında sert artışlar yaşanması, halihazırda yüksek fiyat şoklarıyla mücadele eden dünya ekonomisindeki sorunları daha da derinleştiriyor.

RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI

ABD ve Birleşik Krallık Rusya'dan enerji ithalatına yasak getirme kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, tarihi kararı "Rusya'nın savaşını finanse etmeyeceğiz" sözleriyle duyurdu. Avrupa Birliği de Rus Gazı ithalatını azaltmak için harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptırım kararlarına karşılık olarak ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.



İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

17.10 Rusya: Ukrayna'nın uçaksavar sistemlerinin neredeyse tamamını imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna'daki özel askeri operasyona ilişkin düzenledikleri basın toplantısında, "Ukrayna tarafına ait uzun ve orta menzilli uçaksavar füze sistemlerinin operasyonel olanlarının yüzde 90'dan fazlası imha edildi" açıklamasını yaptı.



17.00 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefinin mevcut hükümeti devirmek olmadığını söyledi.

Zaharova, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna ile yapılacak bir sonraki müzakere turlarında ilerleme umduğunu belirtti.

Ukrayna tarafına sivillerin güvenli geçişini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma çağrısında bulunduklarını ifade eden Zaharova, "Bir sonraki müzakere turlarında daha önemli bir adım atılacağını umuyoruz." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 7 Mart'taki üçüncü tur müzakerelerde bir miktar ilerleme kaydedildiğini dile getiren Zaharova, özellikle sivillerin çatışma bölgelerinden çıkışı için insani koridorlar konusunda gelişmeler olduğunu hatırlattı.

Ukrayna'nın tarafsız statüye dönmesinin barışçıl müzakerelerle yapılmasının daha iyi olacağını söyleyen Zaharova, Ukraynalı yetkililerden de aynı tutuma sahip olmalarını beklediklerini ifade etti.





Ukrayna'da Rus askeri birliklerinin görevinin halka yönelik olmadığını savunan Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin, "Hedef, Ukrayna'yı işgal etmeyi, devleti ve mevcut hükümeti devirmeyi içermiyor." diye konuştu.

Ukrayna'da ABD'nin özel servislerinin himayesinde askeri amaçlar için biyolojik materyaller geliştirildiğini çok defa dile getirdiklerini hatırlatan Zaharova, şunları kaydetti:

"Uzun süredir devam eden korkularımız doğrulandı. Bu, yalnızca Ukrayna topraklarında operasyonel olarak elde edilen materyal ve verilere dayanılarak değil, yalnızca Ukrayna'nın ilgili departmanlarının açıklamalarından değil, ayrıca ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland'ın konuşması sırasında doğrudan Washington'dan teyit edildi."

Ukrayna'da yabancı savaşçıların bulunduğunu belirten Zaharova, bu vatandaşların hayatları hakkında sorumluluk taşımadıklarını ifade etti.

Zaharova, "Rus askerlerine karşı her türlü silahlı faaliyet derhal durdurulacak, yabancı gönüllü ve paralı savaşçılar yok edilecek." dedi.



15.52: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "Rusya, Mariupol'de 400 bin insanı rehin tutuyor. Rusya, ateşkes ve insani koridor noktası ilan edilen Mariupol'e ateş açmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.



15.48: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

15.21: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çernobil Nükleer Santrali'nin onarımı için ateşkes çağrısı yaptı. Kuleba, santrali besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, güç kaynağının yeniden onarılmasının önemine çekti. Kuleba, tesiste 48 saatlik jeneratör kapasitesi olduğunu söyleyerek soğutma sistemi ve radyasyon sızıntısının aksi durumda tehlikeye gireceğini ve bunun tüm Avrupa'yı da tehlikeye atacağını söyledi.