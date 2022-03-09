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    • Dünya
    • 09.03.2022 08:43
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    • 09.03.2022 17:17
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ukrayna'da hedef hükümeti devirmek mi?

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 14. gününde devam ediyor. Rusya kontrolündeki Enerhodar kentinde insanı koridor açıldığını ve yönetimin geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Sivillerin tahliyesi devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak, Zelenskiy'nin 10'dan fazla suikast girişiminden kurtulduğunu açıkladı. ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının "savunma amaçlı olarak" Polonya'ya gönderileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın yaptırımların etkilerini minimum düzeye indirmek için hükümetle toplantı yapacak. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefinin mevcut hükümeti devirmek olmadığını söyledi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 14. gününde devam ediyor. Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 kentinden sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi.

    İNSANI KORİDOR
    Sivillerin ve yabancı uyruklu vatandaşların güvenliğinin sağlanması önemine işaret edilen açıklamada, "Rusya, 9 Mart'ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır." denildi.

    Ukrayna'nın Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkov ve Mariupol kentlerinde, tahliyeler için insani yardım koridorlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna tarafına söz konusu koridorların çalışma saatinin belirlenmesi konusunda Moskova saatiyle gece 03.00'e kadar mutabakata varılması teklifinde bulunuldu.

    Açıklamada, tahliyeler esnasında belirlenen rotalarda Ukrayna yönetimi tarafından güvenliğin sağlanması gerektiği vurgulandı.

        KOMŞU ÜLKELERE GEÇEN MÜLTECİ SAYISI 2 MİLYONA ULAŞTI
        Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

        Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrolden metal ve tarım ürünlerine neredeyse tüm emtia fiyatlarında sert artışlar yaşanması, halihazırda yüksek fiyat şoklarıyla mücadele eden dünya ekonomisindeki sorunları daha da derinleştiriyor.

        RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI
        ABD ve Birleşik Krallık Rusya'dan enerji ithalatına yasak getirme kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, tarihi kararı "Rusya'nın savaşını finanse etmeyeceğiz" sözleriyle duyurdu. Avrupa Birliği de Rus Gazı ithalatını azaltmak için harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptırım kararlarına karşılık olarak ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.


        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        17.10 Rusya: Ukrayna'nın uçaksavar sistemlerinin neredeyse tamamını imha ettik

        Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna'daki özel askeri operasyona ilişkin düzenledikleri basın toplantısında, "Ukrayna tarafına ait uzun ve orta menzilli uçaksavar füze sistemlerinin operasyonel olanlarının yüzde 90'dan fazlası imha edildi" açıklamasını yaptı.

        17.00 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefinin mevcut hükümeti devirmek olmadığını söyledi.

        Zaharova, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna ile yapılacak bir sonraki müzakere turlarında ilerleme umduğunu belirtti.

        Ukrayna tarafına sivillerin güvenli geçişini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma çağrısında bulunduklarını ifade eden Zaharova, "Bir sonraki müzakere turlarında daha önemli bir adım atılacağını umuyoruz." dedi.

        Rusya ile Ukrayna arasında 7 Mart'taki üçüncü tur müzakerelerde bir miktar ilerleme kaydedildiğini dile getiren Zaharova, özellikle sivillerin çatışma bölgelerinden çıkışı için insani koridorlar konusunda gelişmeler olduğunu hatırlattı.

        Ukrayna'nın tarafsız statüye dönmesinin barışçıl müzakerelerle yapılmasının daha iyi olacağını söyleyen Zaharova, Ukraynalı yetkililerden de aynı tutuma sahip olmalarını beklediklerini ifade etti.

        Ukrayna'da Rus askeri birliklerinin görevinin halka yönelik olmadığını savunan Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin, "Hedef, Ukrayna'yı işgal etmeyi, devleti ve mevcut hükümeti devirmeyi içermiyor." diye konuştu.

        Ukrayna'da ABD'nin özel servislerinin himayesinde askeri amaçlar için biyolojik materyaller geliştirildiğini çok defa dile getirdiklerini hatırlatan Zaharova, şunları kaydetti:

        "Uzun süredir devam eden korkularımız doğrulandı. Bu, yalnızca Ukrayna topraklarında operasyonel olarak elde edilen materyal ve verilere dayanılarak değil, yalnızca Ukrayna'nın ilgili departmanlarının açıklamalarından değil, ayrıca ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland'ın konuşması sırasında doğrudan Washington'dan teyit edildi."

        Ukrayna'da yabancı savaşçıların bulunduğunu belirten Zaharova, bu vatandaşların hayatları hakkında sorumluluk taşımadıklarını ifade etti.

        Zaharova, "Rus askerlerine karşı her türlü silahlı faaliyet derhal durdurulacak, yabancı gönüllü ve paralı savaşçılar yok edilecek." dedi.


        15.52: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "Rusya, Mariupol'de 400 bin insanı rehin tutuyor. Rusya, ateşkes ve insani koridor noktası ilan edilen Mariupol'e ateş açmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.

        15.48: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

        15.21: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çernobil Nükleer Santrali'nin onarımı için ateşkes çağrısı yaptı. Kuleba, santrali besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, güç kaynağının yeniden onarılmasının önemine çekti. Kuleba, tesiste 48 saatlik jeneratör kapasitesi olduğunu söyleyerek soğutma sistemi ve radyasyon sızıntısının aksi durumda tehlikeye gireceğini ve bunun tüm Avrupa'yı da tehlikeye atacağını söyledi.

        15.12: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın yaptırımların etkilerini minimum düzeye indirmek için hükümetle toplantı yapacak.


        15.03: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıkları kaydedildi.


        14.39: KFC, Rusya'daki 70 restoranın işletmesini askıya aldı.


        14.35: Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin: Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşacak gönüllüler Ukrayna vatandaşlığı alabilecek

            14.27: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak: Zelenskiy 10'dan fazla suikast girişiminden kurtuldu.

            14.18: Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda Kiev Klasik Orkestrası konser düzenledi.

            13.51: Kremlin Sözcüsü: ABD Rusya'ya ekonomik savaş açtı. ABD'nin Rusya'ya getirdiği enerji ithalatı ambargosuna ilişkin ise Peskov "Biz güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğumuzu söyledik. ABD Rusya'ya ekonomik savaş açtı." dedi.

            Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında yarın Antalya'da yapılacak görüşmenin çok önemli olduğunu vurguladı.


            Peskov sözlerine şöyle devam etti:

            💥Polonya'nın Ukrayna'ya Mig-29 uçaklarını verme planı son derece tehlikeli.

            💥Biz güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğumuzu söyledik.

            💥Dünya ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik programı hakkındaki gerçeği bilmeli.

            💥Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın Antalya'da yapacağı görüşme, müzakere sürecinin çok önemli bir devamı. Ancak önceden yorum yapmayıp toplantının sonuçlarını beklememiz daha doğru olur.


            13.48: Çernigov Belediye Başkanı: Şehrin üçte ikisinde ısınma veya elektrik yok

            13.39: Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya NATO'yu hiçbir zaman tehdit etmedi.



            13.20:             Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Devletimize yönelik tehdit seviyesi en yüksek noktada ancak yanıtımızın ölçeği de maksimum. Düşman evlerimizin, okullarımızın, kiliselerimizin duvarlarını yıkabilir. Ukraynalı işletmeleri parçalayabilir. Ama asla ruhumuza, kalbimize, özgürce yaşama yeteneğimize erişemeyecek. Uçuşa yasak bölge ilan etmeyen ülkeler, insani krizin sorumlusu olacak" dedi.

            13.07: Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ve ABD Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesini ihlal etti.

            12.51: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 12 binden fazla olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın 14. gününde karşı tarafın kayıp verileri güncellendi.

            Hayatını kaybeden Rus asker sayısı 12 bini geçerken; Rusya'ya ait 49 uçak, 81 helikopter, 317 tank, 1070 zırhlı araç, 120 topçu sistemi, 482 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

            12.46: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birikmiş hükümet kaynaklarının devlet tahvili ve hisse alımında kullanımına olanak sağlayan yasayı onayladı. Putin aynı zamanda insanları para ve finansal diğer varlıklarını Rusya'ya geri getirmelerini teşvik edecek bu tarz işlemlerde vergi ya da başka cezalar ile karşılaşmamalarını sağlayacak "sermaye affının" önünü açıcak bir dizi düzenlemeyi daha onayladı.


            12.44: Kiev Belediye Başkanı Yardımcısı şehirde ısı, su ve enerji kaynaklarıyla telefon hattının çalıştığını duyurdu.

            12.34: Rusya Dışişleri Bakanlığı bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 'Ukrayna'daki operasyon planla uygun şekilde devam ediyor' denildi. Bakanlık, yaklaşık 140 bin Ukraynalı mültecinin Rusya'ya geldiğini açıkladı.

            BAKAN AKAR'DAN RUS LİMANINDAKİ GEMİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

            12.10: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "En kısa zamanda Türkiye'ye gelecek. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

            10.37: Rusya kontrolündeki Enerhodar kentinde insanı koridor açıldığını ve yönetimin geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Sivillerin tahliyesi devam ediyor.

            10.34: İngiltere'nin bebek ürünleri perakendecisi Mothercare, Rusya'daki tüm faaliyetlerini askıya aldı.



                10.18: Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, "Çok fazla sıvılaştırılmış doğalgaz satın aldık, yıl sonuna kadar Rus gazına bağımlı olmayacağız" dedi.

                10.07: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak, "Çernobil'de şu an neler olup bittiği ve bölgeye yönelik nasıl bir tehlike olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Durum son derece tehlikeli" dedi.



                10.00:                 Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.

                09.56: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılması planlanan görüşmenin öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini bildirdi. Ukrayna merkezli haber ajansı Unian'ın haberine göre, Bakan Kuleba, televizyonda canlı yayında yaptığı açıklamada, Lavrov ile müzakere masasına oturacağını söyledi.

                Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i mi yoksa Çavuşoğlu mu Lavrov'u ikna etti bilmiyorum ama görüşme yapılacak." dedi.

                Lavrov'un iki yıldır ikili veya Normandiya Dörtlüsü formatında kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmekten kaçındığını kaydeden Kuleba, "Şimdi aniden kabul etti, belki bir şey iletmek istiyor. Dinleyeceğiz ama Lavrov'un Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın mimarlarından olduğu anlayışıyla onunla konuşacağım." ifadesini kullandı.

                Kuleba, işgal altındaki Kırım ve Donbas'ın görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, ülkesinin müzakerelerde bir şeylerden vazgeçme pozisyonunda olmadığını söyledi.


                09.55: İngiltere, kendisine ülkeye gelen Rus uçaklarını alıkoyma ve Rusya'ya havacılık ve uzay endüstrilerinde kullanılan malların ihracatını yasaklama yetkisi veren yeni yaptırımlar açıkladı.



                09.54: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Kıymetli Vatandaşlarımız, Halen Kiev'de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın, güvenlikleri için azami düzeyde tedbir almak suretiyle sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğimize gelmeleri gerekmektedir." denildi.

                09.17: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını doğrulayan gizli belgeler bulduklarını iddia etti.

                Yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını doğrulayan gizli belgeler bulduk. Donbas'a saldırı operasyonunun planlanması ve hazırlığına ABD ve NATO'nun ne derece dahil olduğu henüz bilinmiyor." ifadelerine yer verildi.

                09.10: İngiltere Savunma İstihbaratı biriminden yapılan açıklamada, "Ukrayna hava savunması, Rusya'nın modern savaş uçakları karşısında önemli başarı elde etti. Rus güçleri Kiev'in kuzeyindeki çatışmalarda önemli atılım yapamadı" denildi.

                08.37: Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek.



                08.00: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen; Türk bayraklı/sahipli 23 gemideki 83 denizcimiz tahliye edildi. Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir. Rus limanlarında yük operasyonları Azak denizi limanları hariç devam etmektedir." denildi.

                07.20: Rus Ulusal Muhafızları Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ndeki durumun 'tam kontrol altında' olduğunu söyledi

                06.59: ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının "savunma amaçlı olarak" Polonya'ya gönderileceğini açıkladı.

                ABD Avrupa Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Komutanı General Tod Wolters, iki adet Patriot hava savunma bataryasının Polonya'ya gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

                Açıklamada, Polonya'nın daveti ve General Wolters'ın talimatıyla ABD Avrupa Komutanlığı ile Afrika Komutanlığının uhdesindeki iki Patriot bataryasının Polonya'ya konuşlandırılacağı bildirildi. Söz konusu bataryaların "tamamen savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada füzelerin hiçbir şekilde saldırı maksatlı olmadığına işaret edildi. ABD ile Polonya arasında "Ukrayna'ya uçak gönderme" konusunda bazı yaklaşım farkları olduğu ortaya çıkmış, Polonya söz konusu uçakları Ukrayna'ya doğrudan değil, ABD'nin Almanya'daki askeri üssüne teslim edebileceğini açıklamıştı.

                Pentagon ise söz konusu uçakların doğrudan ABD eliyle Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını, sahada uygulanması pek mümkün olmayan bir durum olarak tanımlamıştı.

                    06.45: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Çernobil Nükleer Santralinin veri sistemleriyle iletişimin kesildiğini duyurdu. Santral artık BM gözlemcilerine veri iletmiyor. Kurum tesiste Rus koruması altında çalışan Ukraynalı personel için endişe duyduğunu belirtiyor.

                    ABD ve NATO, Ukrayna'ya 6 günde, Javelin füzeleri dahil 17 binden fazla tanksavar sevkiyatı yaptı.

                    06.38: Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi şehrine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı. Bu saldırılar sonucu 20'den fazla ev yıkıldı.

                    Ukrayna'nın Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitri Jivitskiy, sosyal sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, dün Sumi bölgesinin 3 kez bombalandığını kaydederek, Rusya'nın bölgeye düzenlediği bu hava saldırılarında 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.

                    Bu saldırılarda 8 kişinin yaralandığını da aktaran Jivitskiy, saldırılar sonucu 20'den fazla tek katlı evin yıkıldığını ifade etti.

                    Ukrayna Acil Durumlar Servisinden dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

                    06.28: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu "B"den "C"ye düşürdü.



                        BM: EN AZ 474 SİVİL ÖLDÜ
                        05.57: Birleşmiş Milletler, Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da en az 474 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

                        Açıklamada 'Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ile füze ve hava saldırıları da dahil olmak üzere geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandı' ifadelerine yer verildi.

                        05.00: Sumı'dan tahliye operasyonu başarıyla sona erdi. 5 bin kişi otobüsle, bin kişi özel araçlarıyla şehri terk edip Poltava'ya ulaştı.

                        04.21: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın bitmesi ve müzakere masasına oturulması gerektiğini belirtti. Zelenskiy, yayınladığı video mesajda, "Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için," dedi.

                        Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama kararından dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, bunu tüm dünyaya güçlü bir sinyal olarak nitelendiren Zelenskiy, "Bu karar için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a şahsen minnettarım. Bunun için tüm dünyaya en güçlü sinyal. Çok basit: Rusya'ya ödenen her kuruş, diğer egemen devletlere uçan toplara ve mermilere dönüşüyor." diye konuştu.

                        Zelenskiy, Rusya'nın insani koridorlara ateş ettiğini ve engellediğini kaydederek, açılan ilk insani koridorun yapılması gerekenlerin sadece yüzde biri olduğunu ifade etti.

                        Vladimir Zelenskiy ayrıca kendilerini destekleyen ve sokaklara dökülen Ruslara da teşekkür ederek, onların barış için savaştığını sözlerine ekledi.

                        03.00: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Polonya'nın MiG-29 uçaklarını ABD'ye teslim edilmek üzere Almanya'ya sevk etmeye hazır olduğunu açıklaması üzerine, Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğunu ve bu teklifin makul olmadığını açıkladı.

                        Polonya'nın elindeki tüm MiG-29 uçaklarını Ukrayna'ya verilmek üzere ABD'ye vermeye hazır olduğunu açıklaması Washington'u ayağa kaldırdı.

                        Pentagon sözcüsü Kirby konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan açıklamanın ardından Polonya hükümetiyle temas halindeyiz. Söylediğimiz gibi, Polonya'ya ait uçakların Ukrayna'ya transfer edilip edilmeyeceğine ilişkin karar, nihayetinde Polonya hükümetinindir." ifadelerini kullandı.

                        Kirby, ABD'nin müttefikleri ile Ukrayna'ya devam eden güvenlik yardımlarını istişare etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

                        Polonya'nın önerisinin Ukrayna'ya sağlanan yardımların neden olduğu karmaşıklıklardan sadece birkaçı olduğunu belirten Kirby, şu ifadeleri kullandı:

                        "Savaş uçaklarının Almanya'daki bir ABD/NATO üssünden Rusya ile Ukrayna arasında ihtilaflı olan hava sahasına uçmak üzere 'Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin emrine' verilmesi görüşü, tüm NATO ittifakı için ciddi endişeler uyandırıyor. Bunun için önemli bir gerekçe olup olmadığı bizim için net değil. Polonya ve diğer NATO müttefiklerimizle bu konu ve sunduğu zorlu lojistik zorluklar hakkında istişare etmeye devam edeceğiz, ancak Polonya'nın önerisinin makul olduğuna inanmıyoruz."

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                        Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ukrayna'da hedef hükümeti devirmek mi?
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