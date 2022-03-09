Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Putin'den karşı hamle: Gönüllü mücadele etmek isteyenleri kabul edeceğiz



22.39 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin ne açıdan riskli olduğunun sorulması üzerine, "Bizim değerlendirmemiz bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor." yanıtını verdi.

22.15 Sumi kentindeki tahliyelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, tahliyede 2 bin 664 otomobil ve 54 otobüsün kullanıldığı bildirilerek, tahliye boyunca sağlık ekipleri ve özel psikologlar görev başında olduğu ifade edildi. Servis, Sumi kentinde yapılan tahliyede 12 bin kişi güvenli bölgelere sevk edildiğini aktardı.

21.40 UKRAYNA: "MARİUPOL'DAN SİVİLLER TAHLİYE EDİLEMEDİ"



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilemediğini açıkladı.

GOLDMAN SACHS RUSYA'DAN ÇIKIYOR



21.18 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Goldman Sachs, Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk Wall Street bankası oldu.

21:00 Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 3 bine yaklaştı.

RUSYA'DAN İHRACAT KARARI

20.15 Rusya haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgiye göre, Rusya 2022 sonuna kadar yurt dışına otomobil, uçak ve drone ihracatını durdurdu.

19.25 Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. İki liderin 18.20'de başlayan telefon görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

17.50 Rusya Devlet Başkanı Putin, "Avrupalı yetkililerin vatandaşlarına daha kalın giyinmelerini önermesi çok tuhaf. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Eksiksiz olarak. Bizi suçlamalarını gerektirecek bir durum yok" dedi.

YAPTIRIM UYGULAYAN ÜKLERLE İLGİLİ KARAR

17.25 Rusya, Ukrayna'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere bazı ormancılık ve ağaç ürünleri ihracatının yasaklandığını açıkladı.

"YAPTIRIMLAR MEŞRU DEĞİL"

17.15 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya düşmanca davranan ülkelere karşı enerji yükümlülüklerimize bağlıyız. Rusya, Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerine enerji sağlama konusundaki tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar meşru değil" dedi.

16.37: Rusya'nın uluslararası ödemeler bankası üyeliği askıya alındı

Rusya'nın Bank for International Settlements (Uluslararası Ödemeler Bankası) üyeliği askıya alındı. Uluslararası Ödemeler Bankası merkez bankaları arası para transferlerinde ve rezerv kontrolünde koordinasyonu sağlayan merkezi İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan dev finans kuruluşu. Bankanın Türkiye dahil 55 üyesi bulunuyor.

16.20 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da "akılalmaz boyutlarda vahşet yaşandığını" söyledi.

Polonya ziyaretinde ülkenin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Harris, ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

Harris, Polonya'nın Ukraynalı sığınmacılara yönelik misafirperverliğini takdirle karşıladığını belirterek "Tüm dünya Polonya'yı izliyor ve buradaki olağanüstü cömertlikle hoşgörüye tanıklık ediyor" dedi.



15.14: Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.



15.04: Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Başkentte yaşayan her 2 kişiden biri Kiev'i terk etti. Nüfus 2 milyona indi" dedi.



14.59: Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlı Brovarskiy bölgesinde Rus tank konvoyunu vurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Brovarskiy bölgesinde hareket eden Rus tank konvoyunun vurulduğunu, alay komutanı Albay Zaharov'un öldürüldüğünü duyurdu.

Başkanlık, konvoya yapılan karşı saldırının görüntülerini de paylaştı.

Görüntülerde, yerleşim biriminde ana yolda hareket eden Rus konvoyunda önce öndeki ve arkadaki tankların vurulması, sonra diğer hedeflere de ateş açılması yer alıyor.



14.45: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "15. gündür devletimizi savunuyoruz. Biz sabrettik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor. Ordumuz, Ulusal Muhafızlar, sınır muhafızları, polis ve savunmaya katılan herkes sayesinde köle olmadık. Ve asla olmayacağız. Çünkü bu bizim ruhumuz, bu bizim kaderimiz" dedi.

Zelenskiy, Mariupol'deki hastane saldırısında biri çocuk 3 kişinin öldüğünü söyledi.

12.57: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde serbest silah kullanabileceği açıklamasına ilişkin, "Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler" dedi.

12.28: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.

Grossi, sosyal medyadaki açıklamasında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

12.05 Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna sürekli olarak Putin ve Zelenski arasında doğrudan müzakere yapılmasını öneriyor. Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenski arasında olası bir görüşmeyi tartışıyor" dedi.

Peskov, "Rusya'nın Mariupol'de çocuk hastanesini bombaladığı haberi yalan haber. Bu bir bilgi terörizmi. Rusya'ya karşı başlatılan ekonomik savaşın daha önce eşi benzeri görülmedi" diye konuştu.

11.45 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, "Kırım ve Donbas'ı geri alacağız" dedi.

11.34 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü.

11.19 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak: Avrupa'daki büyük savaşın 15. günü. Ruslar 700 kilometrelik cephe hattının tamamında kayda değer bir başarı elde etmedi. Bunun nedenlerinden biri de "çevrimiçi savaş hakkındaki gerçekler". Her gün yaklaşık 2.000 yabancı gazeteci bu savaşın en sıcak noktalarında bulunuyor. Teşekkürler.

10.56: Elektronik ürün üreticisi Japon Mitsubishi Electric şirketi Rusya'ya sevkiyatlarını durduracağını açıkladı.



10.48: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kuleba, Lavrov ile görüşülecek konuları sıralayarak ateşkes, şehirlerdeki insani durumun iyileştirilmesi, Rus birliklerinin geri çekilmesine değinildi.



10.42: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Mariupol'de bazı bölümleri ele geçirdiğini açıkladı.



10.33: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk: Mariupol dahil 7 insanı koridor açılıyor.



10.32: Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın bir müttefiki olan Sergei Chemezov, Rusya'ya uygulanan yaptırımların oldukça ciddi olduğunu söyledi. Chemezov, buna rağmen Rusya'nın onu çevreleyen düşmanlara karşı her zaman galip geldiğini ve yine geleceğini iddia etti.



09.35: Günlerdir yoğun Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece dört sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rus güçlerinin top atışında Slobozhanske köyündeki bir binanın vurulduğunu, yaşamını yitirenler arasında iki çocuğun bulunduğunu aktardı.



09.10: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında günlerdir bekleyen devasa Rus konvoyunun bir haftada çok az bir ilerleme kaydettiğini ve kayıplar vermeye devam ettiğini bildiriyor.

08.05: Çocuk hastanesinin vurulmasıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.

Associated Press (AP) foto muhabiri Evgeniy Maloletka, onlarca cesedin derin ve uzun bir çukura sırayla atılıp toprağa verildiğini gösteren fotoğrafları dünyaya geçti.

İşgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında olan kentin belediye başkanı, Mariupol'da şu ana dek 1200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu veriler, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.



Özellike Mariupol'da son bir haftadır 200 bin kadar sivilin elektrik ve su olmadan sığınaklarda saklandığı biliniyor.



08.37: Çin, ABD'nin, Rusya yaptırımlarına uymaması halinde misilleme adımlar atabileceği uyarısına tepki gösterdi.





08.00: Pentagon, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Rzeszow kentine iki Patriot hava savunma sistemi bataryası yerleştirildiğini duyurdu.



06.10: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Acil İnsani Yardım Koordinasyon Müdürlüğü Başkanı Rameş Rajasingham başkanlığındaki heyet, 9 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile bir araya geldi.

Ukrayna'daki durumunun insani yardım yönleriyle ele alındığı görüşmede, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv, Sumi ve diğer şehirlerden sivillerin tahliyesi için insani koridorların organize edilmesine ilişkin anlaşmaların uygulanması dahil sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

04.14: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı. Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.



03.52 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki nükleer faaliyet ve maddeleri denetlemek amacıyla ajansın yerleştirdiği ekipmanlardan kurumun merkezine bilgi akışının kesildiğini, bu ani gelişmenin kaygı verici olduğunu söyledi.





02.51: Gıda şirketi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.



02.34: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Kiev yönetimine askeri ekipman ve yakıt yardımı yapacağını açıklayan Fransa, bu ülkeye gönderdiği silah desteğinin mahiyeti hakkında bilgi paylaşmıyor.

01.40: Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukraynaya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.

01.00 Ukrayna'nın başkenti Kiev'den siren sesleri yükseldi