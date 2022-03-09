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    • 11.03.2022 12:28
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Putin'den karşı hamle: Gönüllü mücadele etmek isteyenleri kabul edeceğiz

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 16. güne girildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sivillerin Rusya'ya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi. Zelenskiy, son 2 günde 100 bin Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Dnipro şehrinin Novokodatsky semtine üç hava saldırısı düzenlendi. Bir anaokulu ve bir apartmanın yakınına füze düştü. İlk verilere göre 1 kişi öldü. Putin, Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 16. gününde de devam ediyor. Günün ilk dakikaları ile birlikte Ukrayna'nın başkenti Kiev'den siren sesleri yükseldi.

    Rusya cephesinden de dikkat çeken bir adım geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sivillerin Rusya'ya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi.



    Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da Ukrayna'daki sivillerin tahliye süreci konusunda açıklamalarda bulundu.

    Mizintsev, "Rusya tarafına doğru tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açılacak. Diğer yönlerdeki koridorlar ise Ukrayna tarafı ile mutabık kalındığında açılacak." dedi.


    İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

    12.22: Harkov Bölge Valisi Oleh Synegubov, Rusya ordusunun kentte Izyum kasabası yakınlarındaki bir psikiyatri hastanesine hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Synegubov, 330 kişinin hastanede olduğunu belirtirken 73 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. "Sivillere yönelik acımasız bir saldırı" diyen ve çok sayıda yaralı olduğunu belirten Synegubov, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

    12.09: Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donbass bölgesindeki milislere Amerikan yapımı Javelin ve Stinger füze sistemlerinin teslim edileceğini söyledi. Şoygu, Ortadoğu'dan Ukrayna'da Rusya'yla birlikte savaşmaya hazır 16 bin gönüllü olduğunu ifade etti.

    12.05: Birleşmiş Milletler (BM) 11 Mart itibarıyla 2,5 milyon Ukrayna vatandaşının ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

    11.56: Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün yapacağı görüşme için Moskova'ya gitti. Belarus resmi haber ajansı Belta'ya göre Lukaşenko ve Putin toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki son gelişmeleri, yaptırımlar etkisindeki ekonomik ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri görüşecek.

    Ukrayna sınırında ortak askeri tatbikatlara imza atan iki ülkenin liderleri en son 19 Şubat'ta bir araya gelmişti. Bu yılın başından itibaren Rus birlikleri Belarus'a konuşlanmaya başladı. Binlerce askerin Belarus'a gönderilmesi, Soğuk Savaş döneminden bu yana Minsk'e yapılmış en geniş kapsamlı Rus askeri sevkiyatı olarak kaydedildi.

    11.27: Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.

    PUTİN'DEN GÖNÜLLÜ SAVAŞÇI HAMLESİ
    Putin, "Ukrayna'ya karşı mücadele etmek isteyenleri kabul edeceğiz." dedi. Rusya lideri Putin'den güvenlik konseyini topladı ve burada yeni açıklamalarda bulundu.

        Putin, Batı'yı Ukrayna'ya alenen paralı asker göndermekle suçladı.


        11.16: Rusya'nın kontrolündeki limanlarda mahsur kalan 17 Türk gemisi yurda dönüyor.

        11.03: Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "10 Mart İtibariyle Rusya ile savaşta öldürülen sivillerin sayısı asker sayısını geçti" denildi.



        11.00: Polonya'ya son 24 saatte 87 Bin göçmen sığındı. Toplam göçmen sayısı 1,5 milyonu aştı

        10.34: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk bugün açılacak insani yardım koridorlarını duyurdu:

        *Mariupol'den Zaporijya

        *Pologi'den Zaporijya

        *Volnovaha'dan Pokrovsk

        *Enerhodar'dan Zaporijya

        *İzyum'dan Lozovaya

        *Kiev bölgesinin tüm yerleşim yerlerinden başkent Kiev ve Jitomir'e


        10.24: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da biyolojik silahlar üretildiği iddiaları üzerine konuşmak üzere Moskova'nın talebiyle bugün acil toplanacak.

        Toplantının TSİ 19.00'da başlaması planlanıyor.


        10.00: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Lutsk ve İvano-Frankivsk şehirlerindeki askeri havaalanlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını duyurdu. Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Volnovaha şehrinin sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kontrolüne girdiğini bildirdi. Sabah saatlerinde yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile Lutsk ve İvano-Frankivsk şehirlerindeki askeri havaalanlarının vurularak faaliyet dışı bırakıldığını belirten Konaşenkov, Rus hava savunma füze sistemleri ve uçaklarının bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait komuta kontrol merkezi, mühimmat deposu ve cephanelerden oluşan 107 yer, 3 adet Mi-24 helikopter, 8 adet insansız hava aracını vurduğunu söyledi.

        Ukrayna'da 3 bin 213 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, "Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 98 uçak, 118 insansız hava aracı, 1041 tank ve zırhlı araç, 113 çok namlulu roketatar, 389 obüs ve havan topu, 843 özel askeri araç bulunuyor." ifadesini kullandı.

        09.20: Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'nın üyelik başvurusunun AB Komisyonunca incelenmesini istediklerini, bunu beklerken ülkenin Avrupa yolunu izlemesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdiler.

        08.17: Rusya Başsavcılığı, Rus pazarından çekildiğini açıklayan şirketlerin çalışan haklarına uyup uymadığının kontrol edileceğini açıkladı.

        08.03: Kiev bölgesinde çatışmalar hızlandı. Ukrayna askerleri direnişini sürdürüyor.



            07.26: Beyaz Saray: ABD Başkanı Joe Biden bugün 18.15'te Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacak.

            06.00: Savaşın başlamasından bu yana Dnipro'da ilk kez bu sabah patlama sesleri duyuldu. Dnipro şehrinin Novokodatsky semtine üç hava saldırısı düzenlendi. Bir anaokulu ve bir apartmanın yakınına füze düştü. İlk verilere göre 1 kişi öldü. Devlet Acil Servisi'nden 20 kişi ve 4 birlik müdahalede bulundu.



            04.17 Facebook, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek.

            03.51 Zelenskiy, son 2 günde 100 bin Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.


            Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.

            Ustenko, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki işletmelerin yüzde 50'sinin savaş nedeniyle çalışmadığını belirtti.

            Geri kalan işletmelerin zorluklar içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Ustenko, "Rusya'nın ülkemize saldırmasından dolayı kayıplarımız 100 milyar dolar değerinde. Bu, ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) yarısıdır." dedi.

            Ustenko, Rusya Merkez Bankasının rezervleri dahil yabancı bankalarda dondurulan Rusya'ya ait varlıkların, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için verilmesi gerektiğini vurguladı.

            00.20: ABD'li bir savunma istihbarat yetkilisi, ABD'nin 2005'ten bu yana Savunma Bakanlığı Kooperatif Tehdit Azaltma Programı kapsamında Ukrayna'daki laboratuvarlara 200 milyon dolar yatırım yaptığını belirtti ancak Rusya'nın ileri sürdüğü üzere ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah üretmeye çalıştığı iddialarını reddetti.

            00.15: Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de siren sesleri çalıyor.


            10 MART (SAVAŞIN 15. GÜNÜ)
            23.46:             ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu.

            23.29: AB'nin "EUvsDisinfo" sitesinde, Ukrayna'da gizli laboratuvarlarda biyolojik silah geliştirildiği iddialarının "Rusya'nın devlet kontrolündeki medya aracılığıyla yürüttüğü dezenformasyon çabaları" olduğu belirtildi.

            22.58: Rusya: "Ukrayna'da her gün sabah 10:00'dan itibaren tek taraflı olarak insani koridorlar açacağız."

            22.15: Sumi kentindeki tahliyelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, tahliyede 2 bin 664 otomobil ve 54 otobüsün kullanıldığı bildirilerek, tahliye boyunca sağlık ekipleri ve özel psikologlar görev başında olduğu ifade edildi. Servis, Sumi kentinde yapılan tahliyede 12 bin kişi güvenli bölgelere sevk edildiğini aktardı.


                22.39 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin ne açıdan riskli olduğunun sorulması üzerine, "Bizim değerlendirmemiz bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor." yanıtını verdi.

                22.15 Sumi kentindeki tahliyelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, tahliyede 2 bin 664 otomobil ve 54 otobüsün kullanıldığı bildirilerek, tahliye boyunca sağlık ekipleri ve özel psikologlar görev başında olduğu ifade edildi. Servis, Sumi kentinde yapılan tahliyede 12 bin kişi güvenli bölgelere sevk edildiğini aktardı.

                21.40 UKRAYNA: "MARİUPOL'DAN SİVİLLER TAHLİYE EDİLEMEDİ"

                Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilemediğini açıkladı.

                GOLDMAN SACHS RUSYA'DAN ÇIKIYOR

                21.18 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Goldman Sachs, Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk Wall Street bankası oldu.

                21:00 Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 3 bine yaklaştı.

                RUSYA'DAN İHRACAT KARARI
                20.15                 Rusya haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgiye göre, Rusya 2022 sonuna kadar yurt dışına otomobil, uçak ve drone ihracatını durdurdu.

                19.25 Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. İki liderin 18.20'de başlayan telefon görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

                17.50 Rusya Devlet Başkanı Putin, "Avrupalı yetkililerin vatandaşlarına daha kalın giyinmelerini önermesi çok tuhaf. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Eksiksiz olarak. Bizi suçlamalarını gerektirecek bir durum yok" dedi.

                YAPTIRIM UYGULAYAN ÜKLERLE İLGİLİ KARAR
                17.25                 Rusya, Ukrayna'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere bazı ormancılık ve ağaç ürünleri ihracatının yasaklandığını açıkladı.

                "YAPTIRIMLAR MEŞRU DEĞİL"
                17.15 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya düşmanca davranan ülkelere karşı enerji yükümlülüklerimize bağlıyız. Rusya, Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerine enerji sağlama konusundaki tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar meşru değil" dedi.

                16.37: Rusya'nın uluslararası ödemeler bankası üyeliği askıya alındı
                Rusya'nın Bank for International Settlements (Uluslararası Ödemeler Bankası) üyeliği askıya alındı. Uluslararası Ödemeler Bankası merkez bankaları arası para transferlerinde ve rezerv kontrolünde koordinasyonu sağlayan merkezi İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan dev finans kuruluşu. Bankanın Türkiye dahil 55 üyesi bulunuyor.

                16.20 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da "akılalmaz boyutlarda vahşet yaşandığını" söyledi.

                Polonya ziyaretinde ülkenin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Harris, ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

                Harris, Polonya'nın Ukraynalı sığınmacılara yönelik misafirperverliğini takdirle karşıladığını belirterek "Tüm dünya Polonya'yı izliyor ve buradaki olağanüstü cömertlikle hoşgörüye tanıklık ediyor" dedi.


                15.14: Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

                15.04: Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Başkentte yaşayan her 2 kişiden biri Kiev'i terk etti. Nüfus 2 milyona indi" dedi.


                14.59: Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlı Brovarskiy bölgesinde Rus tank konvoyunu vurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Brovarskiy bölgesinde hareket eden Rus tank konvoyunun vurulduğunu, alay komutanı Albay Zaharov'un öldürüldüğünü duyurdu.

                Başkanlık, konvoya yapılan karşı saldırının görüntülerini de paylaştı.

                Görüntülerde, yerleşim biriminde ana yolda hareket eden Rus konvoyunda önce öndeki ve arkadaki tankların vurulması, sonra diğer hedeflere de ateş açılması yer alıyor.

                14.45: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "15. gündür devletimizi savunuyoruz. Biz sabrettik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor. Ordumuz, Ulusal Muhafızlar, sınır muhafızları, polis ve savunmaya katılan herkes sayesinde köle olmadık. Ve asla olmayacağız. Çünkü bu bizim ruhumuz, bu bizim kaderimiz" dedi.

                Zelenskiy, Mariupol'deki hastane saldırısında biri çocuk 3 kişinin öldüğünü söyledi.

                12.57: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde serbest silah kullanabileceği açıklamasına ilişkin, "Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler" dedi.

                12.28: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

                Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

                Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.

                Grossi, sosyal medyadaki açıklamasında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

                12.05 Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna sürekli olarak Putin ve Zelenski arasında doğrudan müzakere yapılmasını öneriyor. Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenski arasında olası bir görüşmeyi tartışıyor" dedi.

                Peskov, "Rusya'nın Mariupol'de çocuk hastanesini bombaladığı haberi yalan haber. Bu bir bilgi terörizmi. Rusya'ya karşı başlatılan ekonomik savaşın daha önce eşi benzeri görülmedi" diye konuştu.

                11.45 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, "Kırım ve Donbas'ı geri alacağız" dedi.

                11.34 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü.

                11.19 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak: Avrupa'daki büyük savaşın 15. günü. Ruslar 700 kilometrelik cephe hattının tamamında kayda değer bir başarı elde etmedi. Bunun nedenlerinden biri de "çevrimiçi savaş hakkındaki gerçekler". Her gün yaklaşık 2.000 yabancı gazeteci bu savaşın en sıcak noktalarında bulunuyor. Teşekkürler.

                10.56: Elektronik ürün üreticisi Japon Mitsubishi Electric şirketi Rusya'ya sevkiyatlarını durduracağını açıkladı.

                10.48: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kuleba, Lavrov ile görüşülecek konuları sıralayarak ateşkes, şehirlerdeki insani durumun iyileştirilmesi, Rus birliklerinin geri çekilmesine değinildi.

                10.42: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Mariupol'de bazı bölümleri ele geçirdiğini açıkladı.

                10.33: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk: Mariupol dahil 7 insanı koridor açılıyor.

                10.32: Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın bir müttefiki olan Sergei Chemezov, Rusya'ya uygulanan yaptırımların oldukça ciddi olduğunu söyledi. Chemezov, buna rağmen Rusya'nın onu çevreleyen düşmanlara karşı her zaman galip geldiğini ve yine geleceğini iddia etti.

                09.35: Günlerdir yoğun Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece dört sivil hayatını kaybetti.

                Ukrayna Acil Durum Servisi, Rus güçlerinin top atışında Slobozhanske köyündeki bir binanın vurulduğunu, yaşamını yitirenler arasında iki çocuğun bulunduğunu aktardı.

                09.10: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında günlerdir bekleyen devasa Rus konvoyunun bir haftada çok az bir ilerleme kaydettiğini ve kayıplar vermeye devam ettiğini bildiriyor.

                08.05: Çocuk hastanesinin vurulmasıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.

                Associated Press (AP) foto muhabiri Evgeniy Maloletka, onlarca cesedin derin ve uzun bir çukura sırayla atılıp toprağa verildiğini gösteren fotoğrafları dünyaya geçti.

                İşgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında olan kentin belediye başkanı, Mariupol'da şu ana dek 1200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu veriler, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.


                Özellike Mariupol'da son bir haftadır 200 bin kadar sivilin elektrik ve su olmadan sığınaklarda saklandığı biliniyor.


                08.37: Çin, ABD'nin, Rusya yaptırımlarına uymaması halinde misilleme adımlar atabileceği uyarısına tepki gösterdi.



                08.00:                 Pentagon, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Rzeszow kentine iki Patriot hava savunma sistemi bataryası yerleştirildiğini duyurdu.

                06.10: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Acil İnsani Yardım Koordinasyon Müdürlüğü Başkanı Rameş Rajasingham başkanlığındaki heyet, 9 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile bir araya geldi.

                Ukrayna'daki durumunun insani yardım yönleriyle ele alındığı görüşmede, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv, Sumi ve diğer şehirlerden sivillerin tahliyesi için insani koridorların organize edilmesine ilişkin anlaşmaların uygulanması dahil sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

                04.14: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı. Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

                Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.


                03.52 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki nükleer faaliyet ve maddeleri denetlemek amacıyla ajansın yerleştirdiği ekipmanlardan kurumun merkezine bilgi akışının kesildiğini, bu ani gelişmenin kaygı verici olduğunu söyledi.



                02.51: Gıda şirketi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.

                02.34: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Kiev yönetimine askeri ekipman ve yakıt yardımı yapacağını açıklayan Fransa, bu ülkeye gönderdiği silah desteğinin mahiyeti hakkında bilgi paylaşmıyor.

                01.40: Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukraynaya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.

                01.00 Ukrayna'nın başkenti Kiev'den siren sesleri yükseldi

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