Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Mariupol'de korkunç görüntü! Hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor



İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER



10.56: Elektronik ürün üreticisi Japon Mitsubishi Electric şirketi Rusya'ya sevkiyatlarını durduracağını açıkladı.



10.48: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kuleba, Lavrov ile görüşülecek konuları sıralayarak ateşkes, şehirlerdeki insani durumun iyileştirilmesi, Rus birliklerinin geri çekilmesine değinildi.



10.42: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Mariupol'de bazı bölümleri ele geçirdiğini açıkladı.



10.33: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk: Mariupol dahil 7 insanı koridor açılıyor.



10.32: Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın bir müttefiki olan Sergei Chemezov, Rusya'ya uygulanan yaptırımların oldukça ciddi olduğunu söyledi. Chemezov, buna rağmen Rusya'nın onu çevreleyen düşmanlara karşı her zaman galip geldiğini ve yine geleceğini iddia etti.



09.35: Günlerdir yoğun Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece dört sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rus güçlerinin top atışında Slobozhanske köyündeki bir binanın vurulduğunu, yaşamını yitirenler arasında iki çocuğun bulunduğunu aktardı.



09.10: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında günlerdir bekleyen devasa Rus konvoyunun bir haftada çok az bir ilerleme kaydettiğini ve kayıplar vermeye devam ettiğini bildiriyor.

08.05: Çocuk hastanesinin vurulmasıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.