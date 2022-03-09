Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Mariupol'de korkunç görüntü! Hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor

"TÜM AVRUPA TEHLİKE ALTINDA"
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiği duyuruldu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba konuya ilişkin "Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." sözleriyle Avrupa'nın tehlikede olduğunun altını çizdi.
Diğer yandan Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi "48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız" dedi.
ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN İZİN TALEBİ
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kontrolünü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali ve oradaki tüm nükleer tesisleri besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, "Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşkes talep etmeye ve elektrik arzını gidermek için onarım çalışmalarına izin vermeye çağırıyorum." ifadesine yer verildi.
TÜM AVRUPA TEHLİKEDE
Çernobil'deki yedek jeneratörlerin sadece 48 saatlik kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Kuleba, şunları kaydetti:
"Bu saatten sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları kaçınılmaz hale gelecek. Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.
GÜVENLİĞİNİ KAYBETMİŞ OLACAĞIZ
Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi, nükleer santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra tükeneceğini ifade ederek, "48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız" dedi.
MARİUPOL'DE DOĞUM HASTANESİ VURULDU
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol'deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini belirterek "Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin." dedi.