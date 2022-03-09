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    • Dünya
    • 10.03.2022 06:31
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    • 10.03.2022 06:41
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Avrupa'ya Çernobil uyarısı! 48 saat sonra bitecek

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 15. günü girildi. Ukrayna lideri Zelenski, sivillerin tahliyesi için 6 kentte insani yardım koridoru oluşturulacağını açıkladı. Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi, santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra biteceğini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise yakıtın bitmesinin ardından radyasyon sızıntısı riskinin başlayacağını bildirdi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 15. gününde devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenski, sivillerin tahliyesi için 6 kentte insani yardım koridoru oluşturulacağını açıkladı.

    "TÜM AVRUPA TEHLİKE ALTINDA"
    Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiği duyuruldu.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba konuya ilişkin "Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." sözleriyle Avrupa'nın tehlikede olduğunun altını çizdi.

    Diğer yandan Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi "48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız" dedi.

    ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN İZİN TALEBİ
    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kontrolünü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali ve oradaki tüm nükleer tesisleri besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, "Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşkes talep etmeye ve elektrik arzını gidermek için onarım çalışmalarına izin vermeye çağırıyorum." ifadesine yer verildi.

    TÜM AVRUPA TEHLİKEDE
    Çernobil'deki yedek jeneratörlerin sadece 48 saatlik kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Kuleba, şunları kaydetti:

    "Bu saatten sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları kaçınılmaz hale gelecek. Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

    GÜVENLİĞİNİ KAYBETMİŞ OLACAĞIZ
    Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi, nükleer santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra tükeneceğini ifade ederek, "48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız" dedi.


        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        06.10: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Acil İnsani Yardım Koordinasyon Müdürlüğü Başkanı Rameş Rajasingham başkanlığındaki heyet, 9 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile bir araya geldi.

        Ukrayna'daki durumunun insani yardım yönleriyle ele alındığı görüşmede, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv, Sumi ve diğer şehirlerden sivillerin tahliyesi için insani koridorların organize edilmesine ilişkin anlaşmaların uygulanması dahil sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

        04.14: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı. Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

        Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.


        03.52 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki nükleer faaliyet ve maddeleri denetlemek amacıyla ajansın yerleştirdiği ekipmanlardan kurumun merkezine bilgi akışının kesildiğini, bu ani gelişmenin kaygı verici olduğunu söyledi.



        02.51: Gıda şirketi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.

        02.34: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Kiev yönetimine askeri ekipman ve yakıt yardımı yapacağını açıklayan Fransa, bu ülkeye gönderdiği silah desteğinin mahiyeti hakkında bilgi paylaşmıyor.

            01.40: Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukraynaya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.

            01.00 Ukrayna'nın başkenti Kiev'den siren sesleri yükseldi

            23.48 Pentagon: ABD şu anda Ukrayna'ya savaş uçağı takviyesi yapılmasını desteklemiyor.

            23.29 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyerek, böyle bir durumda savaşın sona ereceğini savundu.

            Rusya'nın Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Alman basınına konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyen Zelenskiy, "Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı. Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz" dedi.

            Daha önce Rusya'nın öne sürdüğü Donbass'taki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması ve Kırım'ın Rus topraklarında görülmesinin kabulü gibi şartlar hakkında konuşan Zelenskiy, "Bunlar benim verebileceğim kararlar değil" ifadelerini kullandı.

            22.59 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.

            22:30 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili teklifine ilişkin "anlaşılabilir endişelerinin" olduğunu ve konuyu "gerginliği artırmadan" çözmek için çalıştıklarını söyledi.

            21.11 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.

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            Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Avrupa'ya Çernobil uyarısı! 48 saat sonra bitecek
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