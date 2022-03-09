Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Avrupa'ya Çernobil uyarısı! 48 saat sonra bitecek

23.29 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyerek, böyle bir durumda savaşın sona ereceğini savundu.

Rusya'nın Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Alman basınına konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyen Zelenskiy, "Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı. Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz" dedi.

Daha önce Rusya'nın öne sürdüğü Donbass'taki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması ve Kırım'ın Rus topraklarında görülmesinin kabulü gibi şartlar hakkında konuşan Zelenskiy, "Bunlar benim verebileceğim kararlar değil" ifadelerini kullandı.

22.59 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.

22:30 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili teklifine ilişkin "anlaşılabilir endişelerinin" olduğunu ve konuyu "gerginliği artırmadan" çözmek için çalıştıklarını söyledi.

21.11 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.