Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.03.2022 11:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2022 11:41
    ABONE OL

    ABD-Meksika sınırında bir kişinin kıyafetlerine gizlenmiş 52 canlı kertenkele ve yılan bulundu

    ABD-Meksika sınırında bir kişinin üzerinde, kıyafetine gizlenmiş 52 canlı kertenkele ve yılan bulundu. Bu hayvanlardan bazılarının neslinin tükenme tehlikesinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.

    Kıyafetinin altından çıktı! Onlarca...

    ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları (CBP) Ofisinden yapılan açıklamada, California eyaletinin San Diego kenti ile Meksika'nın Tijuana kenti arasındaki en büyük kara sınırlarından San Ysidro Giriş Kapısı'na 25 Şubat'ta Meksika'dan gelen bir kamyonun durdurulduğu belirtildi.

    Açıklamada, 30 yaşındaki ABD vatandaşı şoförün inceleme için araçtan indirildiği ifade edildi.

    Bugün yapılan açıklamada, şoförün ceketine, ceplerine ve kasık bölgesine gizlenmiş renkli şeffaf torbalarda 9 yılan ve 43 boynuzlu kertenkele bulunduğu kaydedildi.

    Bu hayvanlardan bazılarının neslinin tükenme tehlikesinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye’nin teknoloji ürünleri sıralı liste
    Haberler Dünya ABD-Meksika sınırında bir kişinin kıyafetlerine gizlenmiş 52 canlı kertenkele ve yılan bulundu
        SON DAKİKA