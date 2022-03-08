Ukrayna - Rusya savaşında yeni güvenlik tehditlerinin tohumları mı atılıyor? Paralı asker, lejyoner ve PMC...

UKRAYNA MERKEZLİ YENİ BİR RADİKALLEŞME İHTİMALİ

Ukrayna hükümetinin iş birliği içerisindeki PMC'ler ve kurmuş olduğu "Yabancı Lejyon Birliği" resmi bir statüde yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya karşı savaşmasının önünü açmakla birlikte yeni güvenlik tehditlerinin tohumları olarak değerlendiriliyor. İlk olarak PMC'lerin aktif sahada kullanımına ilişkin ilgili literatürde, görsel ve yazılı basında yer alan güvenlik sorunlarına ilişkin veriler bu durumu destekliyor.

Bilindiği üzere İkinci Dünya Savaşı, Kore, Vietnam, Bosna ve Kosova'da önemli rol oynayan PMC'ler, Soğuk Savaş sonrasında askeri harcamaların daraltılmasıyla daha aktif bir rol oynamıştı. Dolayısıyla da aktif çatışma alanlarında profesyonel resmi ordunun kullanımına ilişkin iç ve dış siyasete göre diplomasi kanallarını açık tutmak isteyen ülkelerin PMC'leri tercih etmesi, PMC'lerin aktif sahada daha fazla operasyon gerçekleştirmesi ve inisiyatif almasını sağlıyor. Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında daha aktif olan ve gerçekleştirdikleri milyonlarca dolar bütçeli sözleşmeler neticesinde varlıklarını sürdüren PCM'lerin ise hukuki açıdan aktif görev aldıkları ülke hukukuna göre muamele görmemeleri ve dolayısıyla işlenen suçlardan kaçınabilmeleri özgürlük alanlarını genişletiyor. Nitekim bu özgürlük alanları Afganistan, Irak gibi ülkelerde acımasız sonuçların ortaya çıkmasıyla neticelendi. Irak'ta 16 Eylül 2007 tarihinde ABD personelinin güvenliğini sağladığı iddia edilen Blackwater personelinin Nisur meydanında rastgele ateş açması sonucunda 17 Iraklı sivilin öldürülmesi ve 20'den fazla sivilin yaralanması en bilinen örnek.

Academi, Dyn Corporation gibi PMC'lerin bünyesinde çalışanların Irak ve Afganistan'da karışmış oldukları skandallar ve insan hakları ihlallerinin uzun vadede Ukrayna'da da benzer sonuçlara kapı aralayabilecek riski beraberinde getirebileceğini söylemek mümkün. Ayrıca PMC'lerin aktif görev aldığı ülkelerde karışmış oldukları skandallar, insan hakları ihlalleri gibi tetikleyici unsurlar sonucunda radikalleşme ve şiddete uzanan terörizm eylemlerinde artışın meydana geldiğine yönelik veriler mevcut.