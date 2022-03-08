Rusya 11 Mart’ta internetin fişini çekiyor! 11 Mart’a kadar sitelerin sadece Rusya’da sunucusu bulunacak

YASAL ZEMİN HAZIR

Rusya, uzun yıllardır internet ağını dış dünyaya kapatacak ve yalnızca kendi içerisinde trafiğe izin verecek çalışmalar yapıyordu. 'Dijital Ekonomi Ulusal Programı' olarak adlandırılan yasa tasarısı, ülkedeki internet altyapısının dış dünyadan bağımsız olarak faaliyet gösterebilmesi için gerekli teknik değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılıyordu. İlk kez Nisan 2019'da görüşülmeye başlanan tasarı, Rusya'da birçok protestoya sebep olmuş göstericiler tasarıya 'Putin Net' dövizleriyle karşı çıkmıştı. Tüm itirazlara rağmen 'Dijital Ekonomi Ulusal Programı' 1 Kasım 2019 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe girdi.



Rusya'nın 'Dijital Ekonomi Ulusal Programı' kapsamında internet altyapısını dış dünyaya kapatacak teknik değişiklikler yasasını görüşmesi 2019 yılında 'Putin Net' dövizleriyle protesto edilmişti. Tasarı, 1 Kasım 2019'da yasalaştı.

BU YAZ KESMİŞTİ

Yapılan düzenlemenin ardından Rusya interneti ülke genelinde kesebilecek uzun süreli testler yapmaya başlamıştı. Son olarak geçtiğimiz haziran ayında Rusya küresel internet bağlantısını tamamen kesmişti. Dünyanın geri kalanıyla bağlantının kopması durumunda altyapısının nasıl çalışacağını test etmek için yapılan çalışma, 15 Haziran-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve Rus yetkililer testin başarılı geçtiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, bu hamlesiyle interneti dışa bağımlı olmadan Rusya içerisinde yönetilebilecek şekilde kontrol edebildiğini tüm dünyaya göstermiş oldu.