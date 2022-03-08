Rus ve Ukraynalı anneler dünya medyasına seslendi: Çocukların öldüğünü duyurun

Rusya, Ukrayna'ya savaş açtı. Ordularıyla Kiev'in kapısına dayandı. Önemli şehirleri ablukaya aldı. Kiev'in iddiasına göre 11 binin üzerinde Rus askeri ölürken, Moskova ise 4 bin civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği açıkladı. Ölümlere karşı anneler isyan bayrağını açtı. Moskova'daki yürüyüşte, çok sayıda anne gözaltına alındı. Kremlin'i yalan söylemekle suçlayan anneler "Onlar kandırıldı; hepimiz kandırıldık. Hepsi çok genç, hiçbiri hazır değil savaşa" diye haykırdı. Ukrayna'da yakalanan bir Rus askerinin videosunda "Savaşa geldiklerini bilmediklerini" söylemesi, anneleri oldukça duygulandırdı. Rus ve Ukraynalı anne, yan yana gelip Putin'e "Savaşı durdur" çağrısı yaptı. Birçok askerin sıradan bir tatbikata gittiğini sanarak cepheye sürülmüş olması ve yeterli ekipman ile yiyeceklerinin bulunmaması da ailelerini kızdırdı. Bu arada Moskova'da gözaltına alınan savaş karşıtı protestocuların, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacakları hatırlatıldı.