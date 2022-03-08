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    Rus ve Ukraynalı anneler dünya medyasına seslendi: Çocukların öldüğünü duyurun

    Savaşta asker oğulları ölen Rus ve Ukraynalı anneler, “Yeter artık” dedi. First Lady Olena Zelenski ise dünya medyasına seslendi: Çocukların öldüğünü duyurun.

    Ana feryat!

    Rusya, Ukrayna'ya savaş açtı. Ordularıyla Kiev'in kapısına dayandı. Önemli şehirleri ablukaya aldı. Kiev'in iddiasına göre 11 binin üzerinde Rus askeri ölürken, Moskova ise 4 bin civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği açıkladı. Ölümlere karşı anneler isyan bayrağını açtı. Moskova'daki yürüyüşte, çok sayıda anne gözaltına alındı. Kremlin'i yalan söylemekle suçlayan anneler "Onlar kandırıldı; hepimiz kandırıldık. Hepsi çok genç, hiçbiri hazır değil savaşa" diye haykırdı. Ukrayna'da yakalanan bir Rus askerinin videosunda "Savaşa geldiklerini bilmediklerini" söylemesi, anneleri oldukça duygulandırdı. Rus ve Ukraynalı anne, yan yana gelip Putin'e "Savaşı durdur" çağrısı yaptı. Birçok askerin sıradan bir tatbikata gittiğini sanarak cepheye sürülmüş olması ve yeterli ekipman ile yiyeceklerinin bulunmaması da ailelerini kızdırdı. Bu arada Moskova'da gözaltına alınan savaş karşıtı protestocuların, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacakları hatırlatıldı.



    5 KENTTE TAHLİYE ATEŞKESİ
    Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 3. turu sona erdi. Heyetler çözüm için anlaşmadı. Rusya, Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol'de sivillerin tahliyesi için bugün de geçici ateşkes ilan etti.



    Rus anneler, savaşa karşı çıktı. 'Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz' diyerek haykırdı.



        Gözaltına alınan bir Rus askeri, ailesiyle konuşurken ağladı.



        ÖRNEK DAYANIŞMA
        Savaşta, en büyük dayanışmayı yine anneler gösterdi. Ukraynalı kadınlar, çocuklarını yanlarına alarak ülkelerini terk etti. Saatlerce yolculuk yaparak Lviv'den trene bindi. En yakın Avrupa ülkesine akın etti. Polonyalı anneler ise ülkelerine gelen mültecilerin kullanabilmesi için istasyona bebek pusetlerini dizdi. Dün çekilen bu kare, herkesi derinden etkiledi.



        OLENA AĞLADI
        Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenski savaşa sosyal medyadan isyan etti. Putin'in askerlerinin çocukları 'bilinçli ve alaycı bir şekilde' öldürdüğünü söyledi. Bugüne kadar 38 çocuğun öldürüldüğünü belirten Olena, savaşın akıllara kazınan karesini Instagram'dan servis etti. "Savaşı durdurun" dedi.



            Ukraynalı çift, Rusya'nın saldırısında ağır yaralanan 18 aylık bebeklerini yaşatmak için zamanla yarıştı. Ancak talihsiz yavru kurtarılamadı.



            KİEV SAVAŞI
            Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i çembere aldı! 101 kilometrelik ordusu, şehri sardı! Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise kritik planı gün yüzüne çıkardı. Putin'in bölgeye binlerce yabancı savaşçı gönderdiğini yazdı. Haberde, Rusya'nın Suriye'deki şehir savaşlarında tecrübeli olan savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği açıklandı.



            GİGİ DESTEK
            Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, tüm dünyadan tepki aldı. Onların arasında Filistin asıllı ABD'li model Hadid kardeşler de vardı. Bella Hadid, mülteci durumuna düşen Ukraynalılar ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standardın 'insani' olmadığını vurguladı. Gigi Hadid ise defile gelirlerini Ukrayna ve Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.



                ÇİRKİN DESTEK
                Rus casusu Anna Chapman, 2010 yılında ABD'den sınır dışı edildi. Kendini modaya verdi. Önceki gün de markasını tanıtırken dikkatleri
                Ukrayna- Rusya savaşına çekti. Rus ordusuna 'Vatanseverliğiniz için size minnettarım' dedi!



                NOTLAR...
                Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rus ordusunun Ukrayna'ya 13 günde 600 füze fırlattığını iddia etti.
                ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avrupa müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.
                Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 11 binden fazla Rus askerinin öldüğünü açıkladı.
                Moskova yönetimi ABD, AB ülkeleri, İngiltere, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur'u dost olmayan ülkeler listesine aldı.
                BM, şimdiye kadar Ukrayna'da 364 sivilin hayatını kaybettiğini 759 kişinin de yaralandığını açıkladı.
                Tiktok ve Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı.
                İsrail İçişleri Bakanı Shaked, Yahudi olmayan Ukraynalılar'ı kabul etmeyeceklerini söyledi.



                BARIŞ MASASI TÜRKİYE'DE
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları başarıya ulaştı. Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanmasını istedi. Bu soluksuz diplomasi sonucu, dün Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinde çatışmalara son verildi. Saat 10.00- 17.00 arasında siviller tahliye edildi. Ardından iyi bir haber daha geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı Dışişleri Bakanları ile 10 Mart'ta Antalya'da bir toplantı gerçekleştireceklerini bildirdi. Bu buluşmanın, barışa giden yolda ilk adım olduğu kaydedildi. Görüşmelerde anlaşmaya varılırsa, büyük zirvenin İstanbul'da olabileceği öğrenildi.



                    GEMİLER GELİYOR
                    Erdoğan, Azak Denizi'nde bekleyen ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü, varış noktası Türkiye olan 30 gemiyi gündeme getirdi. Putin ise "Talimat vereceğim" dedi.



                    KÖTÜ KÖNİ!
                    Brezilyalı politikacı Arthur do Val'ın skandal ses kayıtları ortaya çıktı. Val'ın Ukraynalı kadınları için yaptığı "fakir oldukları için kolaylar" yorumu, eleştiri aldı. Bir televizyonun canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Hasan Köni de Ukrayna'dan gerçekleşen göçü Avrupa'nın kaldıramayacağını anlattı. "Tabii bizim erkekler Ukraynalılar'ın gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar" ifadesi bardağı taşırdı. Ahlaksız sözlere, sosyal medyada büyük tepki yağdı.



                    ESTETİK TARTIŞMA
                    İngiliz basını, Putin'in yıllar içerisindeki değişimini ele aldı! Putin'in yüzündeki şişliğe odaklandı! Bağırsak kanseri olabileceği bile yazıldı. Ancak o şişliklerin, estetikten kaynaklandığı anlaşıldı! Buna göre Putin, kendisine önce yanak dolgusu ardından göz kaldırma operasyonu yaptırdı. Sık sık da botoksunu yenilettiği ortaya çıktı.



                        UKRAYNA'YA EL UZATTIK
                        Türkiye, Romanya sınırına akın eden Ukraynalı mülteciler için seferber oldu. 11 kişiden oluşan AFAD insani yardım ekibi Siret Sınır Noktası'nda 2 mobil mutfak ile günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ve ikramda bulundu. Gıda ve ilaç yardımı için 10 TIR da yola koyuldu.

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                        Haberler Dünya Rus ve Ukraynalı anneler dünya medyasına seslendi: Çocukların öldüğünü duyurun
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