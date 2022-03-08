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    • Dünya
    • 08.03.2022 18:44
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    • 08.03.2022 18:49
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    Petrol krizi Çin'i de vurdu! Son 10 yılın en yüksek seviyesi...

    Koronavirüs salgını sonrası yaşanan enerji ve petrol krizi Rusya - Ukrayna savaşı sonrası tavan yaptı. Avrupa'yı tedirgin eden kriz Çin'i de vurdu. Çin'de petrol fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı küresel fiyat artışı nedeniyle 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

    Petrol krizi Çin’i de vurdu! S

    Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası tırmanışa geçen petrol fiyatları dünya genelinde etkisini göstermeye başladı.

    PETROL FİYATLARI 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
    Çin'de petrol fiyatları 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Caixin'in, enerji piyasası sitesi " 315i.com"un gerçek zamanlı satış verilerine dayandırdığı haberine göre, 7 Mart'ta bir ton benzinin toptan satış fiyatı 10 bin 306 yuana (1630 dolar), bir ton dizel benzinin toptan satış fiyatı ise 8 bin 657 yuana (1370 dolar) ulaştı.

    İki kalemde de son 10 yılın en yüksek fiyatları kaydedildi.

    En son Mart 2012'de bir ton benzin toptan satış fiyatı 9 bin 180 yuana (1452 dolar), bir ton dizel benzinin toptan satış fiyatı ise 8 bin 330 yuana (1318 dolar) çıkmıştı.

    Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurumlar iç piyasadaki perakende petrol fiyatını her 10 iş gününde bir ayarlıyor. İç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu fiyata müdahale ediyor.

        Komisyon, bu yıl küresel piyasadaki fiyat artışları nedeniyle iç piyasadaki fiyatı şimdiye dek 5 kez arttırdı. Son artış 4 Mart'ta oldu. Yeni ayarlamanın 14 Mart'ta yapılması bekleniyor.

        ALMANYA'DA PETROL FİYATLARI REKOR KIRMIŞTI
        Brent petrolün varil fiyatı arz endişesiyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkarken, Almanya'da akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        Ülkede benzinin ve motorinin litre fiyatı ortalama 2 avronun üzerine çıktı.

        Brent petrolün varil fiyatının, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkması benzin ve motorin fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

        Almanya'da benzin ve motorinde litre fiyatları küresel petrol fiyatlarına göre ayarlanıyor ve günlük olarak oynaklık gösteriyor. Söz konusu fiyatlar, bölgeden bölgeye de farklılık gösterebiliyor.

        Analistler, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının petrolde arzı daraltacağını belirtirken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana Brent petrolün varil fiyatının yüzde 30'dan fazla arttığına işaret ediyor.

        KOMŞU ÜLKELERDE DAHA UCUZ
        Alman Otomobil Kulübü ADAC'ın, akaryakıt fiyatlarının yükselişine ilişkin yaptığı açıklamada, küresel petrol fiyatlarının yükselişini sürdürdüğüne işaret edilerek, Almanya'da sürücülerin depolarını her doldurduklarında rekor benzin ve motorin fiyatlarıyla karşı karşıya kaldıkları kaydedildi.

        Açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere çıkarıyor. Petrol istasyonlarında fiyatlarda gevşeme belirtisi yok." ifadesine yer verildi.

        Enerjide Rusya'ya olan bağımlılığının akaryakıt fiyatları üzerinde "olumsuz" etkisi olduğuna değinilen açıklamada, Almanya'nın 2021'de ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 34'ünün Rusya'dan yapıldığı ve Polonya, Avusturya, Çekya, Lüksemburg gibi bazı diğer komşu ülkelerde, akaryakıt fiyatlarının Almanya'ya göre daha ucuz olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "Polonya, akaryakıt ürünlerinde KDV oranını geçici olarak yüzde 23'ten yüzde 8'e indirdi. Düzenleme, doğudaki komşu ülkede benzin ve dizelin litre başına 15 sente kadar daha ucuz olmasını sağladı." ifadelerine yer verildi.

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        Haberler Dünya Petrol krizi Çin'i de vurdu! Son 10 yılın en yüksek seviyesi...
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