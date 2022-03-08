NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya dünya arenasından tam olarak tecrit edildi







"SAVAŞ SIÇRARSA DURUM KONTROLDEN ÇIKABİLİR"

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın başka yerlere yayılmaması konusunda herkese sorumluluk düştüğünü vurguladı.

"Böyle bir durum daha tehlikeli, yıkıcı ve daha ölümcül olur. Durum kontrolden çıkabilir." uyarısında bulunan Stoltenberg, Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle uygulanan yaptırımların yanı sıra Moskova'nın yanlış hesaplara girmemesi için NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendirdiğini hatırlattı.

Stoltenberg, "Yüksek hazırlıklı durumda 130 jetimiz, en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemimiz ve bölgede ilave binlerce askerimiz bulunuyor." ifadesini kullandı.

Letonya'daki çok uluslu muharip birliğe de bu kapsamda Kanada, ABD ve İspanya'nın yüzlerce ilave asker göndermekte olduğunu aktaran Stoltenberg, NATO topraklarının her santimetrekaresini koruyacaklarını bildirdi.

LEVİTS: NATO SAYESİNDE GÜVENDEYİZ

Letonya Cumhurbaşkanı Levits de ülkesinin NATO üyeliği sayesinde güvende olduğunu söyledi.

"Biz NATO üyesi bir ülkeyiz. Müttefikler birbirinin arkasında duruyor. NATO tüm üyelerini koruyor ve savunuyor." diyen Levits, bugün Stoltenberg ile savunma konusundaki pratik konuları ele aldıklarını kaydetti.

Levits, "Moskova sadece güçten anlar ve NATO dünyadaki en kuvvetli savunma örgütüdür." dedi.