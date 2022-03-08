Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.03.2022 12:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2022 12:46
    ABONE OL

    Kiev dahil 5 kentte tahliyeler başladı ilk görüntüler geldi! Rusya'dan son dakika ateşkes açıklaması

    Ukrayna-Rusya savaşı en çok sivillere zarar veriyor. Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor. Rusya, Ukrayna'nın 5 kentinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti. Tahliyelerin başlamasının ardından ilk görüntüler geldi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı "birliklerimiz ateşkese uyuyor" açıklaması yaparken Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko, Rus birliklerinin Kiev yakınlarına yığınak yaptığını iddia etti.

    Kiev dahil 5 kentte tahliyeler başladı ilk görüntüler geldi! Rusya’dan son dakika ateşkes açıklaması

    Son dakika haberine göre Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

    Poltava bölgesinde 35 tahliye otobüsü bölgeden ayrıldı

    Ukrayna'nın Poltava bölgesi yetkilileri, tahliye operasyonu için 35 otobüsün bölgeden ayrıldığını, ayrıca 20 ton insani yardım ve ilaç gönderildiğini bildirdi.

    Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

    Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri için hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Rus tarafı, 8 Mart'ta Moskova saatiyle 10:00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadelerine yer verildi.



    SUMY'DE İLK TAHLİYELER BAŞLADI
    Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakerelerin ardından Kiev, Çernigiv, Sumy, Harkiv ve Mariupol'da sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı. Sumy'deki ilk tahliyeler, kameralara yansıdı.

    İşte sivillerin tahliye rotaları



        Rusya Savunma Bakanlığı dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla insani koridorlar için bugün Moskova saatiyle 10.00'da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ateşkes açıklamasının ardından Ukrayna, Sumy'deki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Görüntülerde, Ukraynalıların otobüslerle çatışma bölgelerinden tahliye edildiği görüldü.

        "RUS BİRLİKLERİ KİEV YAKINLARINDA"
        Tahliyeler sürerken Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko ise sahada yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Denisenko, "Rus birlikleri Kiev yakınlarına yığınak yapıyor. Ukrayna ordusu teyakkuzda, Kiev'e saldırı girişimleri önleniyor. Rus askerleri sadece yağma yapmıyor, sivillere de ateş açıyor. Bu tarih boyunca Rus ordusunun kendi ölülerini almayı reddettiği ilk savaş oldu." iddiasında bulundu.



        KIEV YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA
        Kiev Yönetiminden yapılan açıklamada "Gece Kiev'de sessizce geçti. dükkanlar, eczaneler, tüm iletişim altyapısı çalışıyor.
        Kara ve metro ulaşımı, yalnızca belirli güzergahlarda azaltılmış şekilde 8:00 - 19:00 saatleri arasında çalışıyor. Kamu sektörü çalışanları, ısıtma şebekeleri ve kanalizasyonların işletilmesini destekliyor. Şehirde elektrik ve iletişim var. Tüm hastaneler savaş modunda çalışıyor."         denildi.



        UKRAYNALI SAVAŞ MAĞDURLARININ SİRET SINIR KAPISI'NDAN ROMANYA'YA GEÇİŞLERİ DEVAM EDİYOR
        Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor.

        Uzun süren yolculuğun ardından sınır bölgesine ulaşan Ukraynalılar, yapılan işlemlerin ardından Romanya'ya kabul ediliyor.

        Savaşın en büyük mağdurlarından olan çocuklar, soğuk hava koşullarına rağmen kilometrelerce yolu yürüyerek aşıp aileleriyle sınır kapısından Romanya'ya giriş yapıyor.

        Siret Sınır Kapısı'nda, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekipleri sivillere insani yardım malzemesi dağıtmayı sürdürüyor.

        Bölgede başlayan yoğun kar yağışı, savaştan kaçan Ukraynalıları için şartları daha da zorlaştırırken insani yardım ekipleri de çalışmalarını güç koşullarda sürdürüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
        Haberler Dünya Kiev dahil 5 kentte tahliyeler başladı ilk görüntüler geldi! Rusya'dan son dakika ateşkes açıklaması
            SON DAKİKA