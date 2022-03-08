Kiev dahil 5 kentte tahliyeler başladı ilk görüntüler geldi! Rusya’dan son dakika ateşkes açıklaması

Son dakika haberine göre Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Poltava bölgesi yetkilileri, tahliye operasyonu için 35 otobüsün bölgeden ayrıldığını, ayrıca 20 ton insani yardım ve ilaç gönderildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.