Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Peş peşe yaptırım kararları! Zelenskiy'den 'savaşacağız' çıkışı...

BM: 24 ŞUBAT'TAN BU YANA 1207 KİŞİ ÖLDÜ

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Catherine Russell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 27 çocuğunun hayatını kaybettiğini, 42 çocuğun ise yaralandığını söyledi. BM'ye göre Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişi öldü ve yaralandı, ülkeden ayrılanların sayısı ise 1 milyon 700 bini geçti.

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

21.00 Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın yaklaşık 2 bin 600 askeri tesisini imha etti, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri bugün Ukrayna'da 32 askeri tesisi imha etti

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

20.08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Parlamentosuna seslendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, Ukrayna'nın bu savaşı istemediğini belirterek, "Asla pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız.'' dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den video konferans yoluyla Avam Kamarası'nda İngiliz parlamenterlere hitap etti. Zelenskiy, konuşmasını Ukraynaca gerçekleştirdi ve milletvekillerine İngilizce simultane çeviri yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasında, ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği savaşı, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki çabalarına benzetti.

"(Savaşın) Birinci gününde sabah 04.00'te seyir füzeleri tarafından saldırıya uğradık. Herkes uyandı, insanlar, çocuklar, tüm Ukrayna uyandı ve o zamandan beri uyumuyoruz." diyen Zelenskiy, her bir Ukraynalının ülkesi için mücadele verdiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın daha sonra hava saldırılarına maruz kaldığını, ancak, Rusya'nın kendilerinden silah bırakmalarını istediğinde Ukraynalıların savaşmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ukrayna genelinde sürekli bombardımanların gerçekleştiğini söyleyen Zelenskiy, konuşmasında, İngiliz milletvekillerine savaşın günden güne nasıl devam ettiğini anlattı.

Zelenskiy, "Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz. Ormanlarda, arazilerde, kıyılarda, sokaklarda savaşacağız." diye konuştu.

JOHNSON: "PUTİN'İN GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLANA KADAR HER YÖNTEMİ UYGULAYACAĞIZ"

İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teşekkür eden Zelenskiy, Johnson'dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını ve İngiltere'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanımasını istedi.

Zelenskiy'nin ardından konuşan Johnson da ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya başlattığı savaş girişimi başarısız olana ve Ukrayna bir kez daha özgür olana dek diplomatik, insani ve ekonomik her yöntemi uygulayacaklarının altını çizdi.

Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği artıracağını ve Putin'in etrafındakilere ekonomik baskı uygulamayı sürdüreceğini bildirdi.

PEŞ PEŞE YAPTIRIM KARARLARI

19.31 İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng: "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak."

19.30 Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

19.13 CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini söyledi.

19.00 ABD Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Berrier: Ukrayna'da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz.

18.55 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO, barış ittifakıdır. Biz Rusyaya tehdit oluşturmuyoruz" dedi.

17.42 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarlarıyla ilgili verilerin ABD'nin Biyolojik ve Zehirli Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ne uymadığı yönündeki şikayetlerin doğru olduğunu söyledi. Zaharova Ukrayna'nın Rusya sınırı yakınında biyolojik silah bileşenleri geliştirdiğini iddia etti.

17.31 ABD'li temsilci: Ukrayna'da yiyecek azaldı sivil kayıplar artıyor.

16.36 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım altındaki vatandaşları ve işletmeleri desteklemek için alınacak önlemlerle ilgili yasayı imzaladı.

Putin'in, ülkesine uygulanan yaptırımların vatandaşlar ve küçük ile orta büyüklükteki işletmeler üstündeki etkilerini hafifletmek adına kabul ettiği yasa, hükümete emekli maaşlarını hızlı bir şekilde artırma yetkisini veriyor.





Söz konusu yasa ayrıca, hem işletmeler hem de vatandaşlara kredi borçlarını erteleme talebinde bulunma hakkını veriyor.

Ayrıca federal hükümete, emekli maaşlarına acil zam yapma ve endeksleme kararı alma hakkı tanındı.

Paket ayrıca vatandaşların ve KOBİ'lerin yeni kredi tatili alma hakkını öngörüyor.

15.21: Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.



14.59 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'e büyük bedel ödeteceğimiz söyledik ve şimdi bu bedeli ödüyor. Rusya dünya arenasından tam olarak tecrit edildi" dedi.



14.50 Ukrayna'nın Sumı kentinde çatışmaların durmasıyla tahliye konvoyu yeniden yola koyuldu.



13.58: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus güçleri Mariupol'den tahliye rotasına ateş açıyor" denildi.



13.54: Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı bazı Rus oligarklarına, siyasetçilerine ve Belarus'taki bazı bankalara yeni yaptırım hazırladı.



13.49: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan Macaristan'a girişler sürüyor. Polis merkezinin açıklamasında, 24 Şubat-7 Mart'ta Ukrayna'dan Macaristan'a toplam 186 bin 252 bin kişinin geldiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkeye son 24 saatte yaklaşık 11 bin 185 kişinin giriş yaptığı bilgisi paylaşıldı. Macaristan'a gelen kişiler, yapılan kontrollerden sonra minibüslerle bölgedeki toplama merkezlerine götürülüyor.

Toplama merkezlerinde gıda ve temizlik ihtiyaçları karşılanan kişilere ihtiyaç halinde kalacak yer temin ediliyor. Macaristan hükümeti, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edileceğini ve hiç kimsenin geri çevrilmeyeceğini açıklamıştı.

13.45: İrpin'de tahliyeler sürerken Ukrayna güçleri, "Rus sabotajcıların" sivillerin arasına karışıp Kiev tarafına geçmesini önlemek için tahliye edilenlere kimlik veya pasaport kontrolü yapıyor. Zorlu yolculuğun ardından yolun karşısına geçirilen siviller, burada bekleyen ambulanslarla otobüslerin olduğu bölgeye getiriliyor. Oradan da güvenli bölgelere yolculuk başlıyor.