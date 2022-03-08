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    • 08.03.2022 07:21
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    • 08.03.2022 22:09
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Peş peşe yaptırım kararları! Zelenskiy'den 'savaşacağız' çıkışı...

    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 13. gününde çatışmalar devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometreye kadar yaklaştı. Saat 10.00'da sivillerin tahlyiesi için 5 kentte geçici ateşkes başladı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, "Rus güçleri Mariupol'den tahliye rotasına ateş açıyor" denildi. ABD ve Avrupa Rusya'ya yeni yaptırımlar uygularken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, Ukrayna'nın bu savaşı istemediğini belirterek, "Asla pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız.'' dedi.İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 13. gününde çatışmalar devam ediyor. Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, Belarus'un Brest kentinde gerçekleştirildi.

    İşte sivillerin tahliye rotaları

    Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken Ukrayna ve Rusya'nın heyetleri müzakerelerin 3'üncü turu için bir araya geldi.

    Ukraynalı müzakereci, "Rusya ile görüşmelerde insani koridorlarla ilgili küçük de olsa ilerleme sağladık." dedi. Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Rus tarafı insani yardım koridorlarının yarından itibaren çalışmaya başlayacağını umuyor, Ukrayna tarafı bunun güvencesini verdi.

    Kırım ve Donbas'ı tanıyacak mı?

    RUSYA ATEŞKES İLAN ETTİ
    Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

    Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

    Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri için hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Rus tarafı, 8 Mart'ta Moskova saatiyle 10:00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadelerine yer verildi.

        BM: 24 ŞUBAT'TAN BU YANA 1207 KİŞİ ÖLDÜ
        BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Catherine Russell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 27 çocuğunun hayatını kaybettiğini, 42 çocuğun ise yaralandığını söyledi. BM'ye göre Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişi öldü ve yaralandı, ülkeden ayrılanların sayısı ise 1 milyon 700 bini geçti.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        21.00 Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın yaklaşık 2 bin 600 askeri tesisini imha etti, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri bugün Ukrayna'da 32 askeri tesisi imha etti

        "SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

        20.08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Parlamentosuna seslendi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, Ukrayna'nın bu savaşı istemediğini belirterek, "Asla pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız.'' dedi.

        Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den video konferans yoluyla Avam Kamarası'nda İngiliz parlamenterlere hitap etti. Zelenskiy, konuşmasını Ukraynaca gerçekleştirdi ve milletvekillerine İngilizce simultane çeviri yapıldı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasında, ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği savaşı, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki çabalarına benzetti.

        "(Savaşın) Birinci gününde sabah 04.00'te seyir füzeleri tarafından saldırıya uğradık. Herkes uyandı, insanlar, çocuklar, tüm Ukrayna uyandı ve o zamandan beri uyumuyoruz." diyen Zelenskiy, her bir Ukraynalının ülkesi için mücadele verdiğinin altını çizdi.

        Zelenskiy, Ukrayna'nın daha sonra hava saldırılarına maruz kaldığını, ancak, Rusya'nın kendilerinden silah bırakmalarını istediğinde Ukraynalıların savaşmaya devam ettiğini dile getirdi.

        Ukrayna genelinde sürekli bombardımanların gerçekleştiğini söyleyen Zelenskiy, konuşmasında, İngiliz milletvekillerine savaşın günden güne nasıl devam ettiğini anlattı.

        Zelenskiy, "Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz. Ormanlarda, arazilerde, kıyılarda, sokaklarda savaşacağız." diye konuştu.

        JOHNSON: "PUTİN'İN GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLANA KADAR HER YÖNTEMİ UYGULAYACAĞIZ"
        İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teşekkür eden Zelenskiy, Johnson'dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını ve İngiltere'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanımasını istedi.

        Zelenskiy'nin ardından konuşan Johnson da ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya başlattığı savaş girişimi başarısız olana ve Ukrayna bir kez daha özgür olana dek diplomatik, insani ve ekonomik her yöntemi uygulayacaklarının altını çizdi.

        Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği artıracağını ve Putin'in etrafındakilere ekonomik baskı uygulamayı sürdüreceğini bildirdi.

        PEŞ PEŞE YAPTIRIM KARARLARI
        19.31         İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng: "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak."

        19.30 Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

        19.13 CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini söyledi.

        19.00 ABD Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Berrier: Ukrayna'da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz.

        18.55 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO, barış ittifakıdır. Biz Rusyaya tehdit oluşturmuyoruz" dedi.

        17.42 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarlarıyla ilgili verilerin ABD'nin Biyolojik ve Zehirli Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ne uymadığı yönündeki şikayetlerin doğru olduğunu söyledi. Zaharova Ukrayna'nın Rusya sınırı yakınında biyolojik silah bileşenleri geliştirdiğini iddia etti.

        17.31 ABD'li temsilci: Ukrayna'da yiyecek azaldı sivil kayıplar artıyor.

        16.36 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım altındaki vatandaşları ve işletmeleri desteklemek için alınacak önlemlerle ilgili yasayı imzaladı.

        Putin'in, ülkesine uygulanan yaptırımların vatandaşlar ve küçük ile orta büyüklükteki işletmeler üstündeki etkilerini hafifletmek adına kabul ettiği yasa, hükümete emekli maaşlarını hızlı bir şekilde artırma yetkisini veriyor.

        Söz konusu yasa ayrıca, hem işletmeler hem de vatandaşlara kredi borçlarını erteleme talebinde bulunma hakkını veriyor.

        Ayrıca federal hükümete, emekli maaşlarına acil zam yapma ve endeksleme kararı alma hakkı tanındı.

        Paket ayrıca vatandaşların ve KOBİ'lerin yeni kredi tatili alma hakkını öngörüyor.

        15.21: Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

        14.59 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'e büyük bedel ödeteceğimiz söyledik ve şimdi bu bedeli ödüyor. Rusya dünya arenasından tam olarak tecrit edildi" dedi.

        14.50 Ukrayna'nın Sumı kentinde çatışmaların durmasıyla tahliye konvoyu yeniden yola koyuldu.

        13.58: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus güçleri Mariupol'den tahliye rotasına ateş açıyor" denildi.

        13.54: Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı bazı Rus oligarklarına, siyasetçilerine ve Belarus'taki bazı bankalara yeni yaptırım hazırladı.

        13.49: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan Macaristan'a girişler sürüyor. Polis merkezinin açıklamasında, 24 Şubat-7 Mart'ta Ukrayna'dan Macaristan'a toplam 186 bin 252 bin kişinin geldiği kaydedildi.

        Açıklamada, ülkeye son 24 saatte yaklaşık 11 bin 185 kişinin giriş yaptığı bilgisi paylaşıldı. Macaristan'a gelen kişiler, yapılan kontrollerden sonra minibüslerle bölgedeki toplama merkezlerine götürülüyor.

        Toplama merkezlerinde gıda ve temizlik ihtiyaçları karşılanan kişilere ihtiyaç halinde kalacak yer temin ediliyor. Macaristan hükümeti, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edileceğini ve hiç kimsenin geri çevrilmeyeceğini açıklamıştı.

        13.45: İrpin'de tahliyeler sürerken Ukrayna güçleri, "Rus sabotajcıların" sivillerin arasına karışıp Kiev tarafına geçmesini önlemek için tahliye edilenlere kimlik veya pasaport kontrolü yapıyor. Zorlu yolculuğun ardından yolun karşısına geçirilen siviller, burada bekleyen ambulanslarla otobüslerin olduğu bölgeye getiriliyor. Oradan da güvenli bölgelere yolculuk başlıyor.

        13:40 Alman savcılar Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rus birliklerinin işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

        13:37 Ukrayna savunma bakanı, Rusya'nın Mariupol'da insani koridoru ihlal ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da konuya ilişkin açıklama yaparak "Rusya, Mariupol'da 300 bin sivili rehin tutuyor. Yapılan anlaşmalara rağmen tahliyelere engel oluyor. Dün bir çocuk susuzluktan öldü. Savaş suçları, Rusya'nın kasıtlı stratejisinin bir parçası. Tüm Dünya önünde çağrıda bulunuyorum, Rusya bu insanları bırak" ifadelerini kullandı.

        13.34: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Sumy'deki kıymetli vatandaşlarımızın dikkatine, Tahliyeler Sumy'de "Zamostianskaya 5" (Замостянская улица 5) adresinden yapılacaktır. Sumy'deki tüm vatandaşlarımızın bu adrese ivedilikle intikal etmeleri önemle rica olunur" denildi.

        13:33 Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

        13.12: Ukrayna Başbakanlığı: Mariupol-Zaporijya istikametindeki insani koridor faaliyete geçti

        12.53: BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

        12.52: Ukrayna lideri Zelenskiy, "NATO'ya üyelikten soğudum" açıklamasında bulundu.

        12.38: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak Sumy'de insani koridorun açıldığını duyurdu. Sumy Koridoru, bugün 10.00 ila 21.00 arasında açık kalacak ve koridordan siviller ile yabancı öğrencilerin geçişi sağlanacak.

        Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Yabancı öğrenciler de dahil olmak üzere sivilleri Sumy'den Poltava'ya tahliye etmek için bugün bir insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı. Rusya'yı ateşkes taahhüdünü yerine getirmeye, insanların hayatını tehlikeye atan faaliyetlerden kaçınmaya ve insani yardımın ulaştırılmasına izin vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

        İNSANİ KORİDORUN TEK GEÇERLİ ROTASI
        Bakanlık, Sumy Koridoru'nun yerel saatle bugün saat 10.00 ile 21.00 arasında açık kalacağını rotanın ise Sumy-Holubivka-Lokhvytsia-Lubny-Poltova olacağını belirtti. Bu rotanın tek geçerli rota olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, insani kargo rotasının ise Lokhvytsia-Andriyashivka-Romny-Nedryhailiv-Sumy olacağını vurguladı.

        12.21: Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, soğuk savaş dönemindeki gibi barış içinde birlikte yaşam ilkesine geri dönmeli" denildi.


        11.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınma olasılığıyla ilgili bir soruya "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz. Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz." yanıtını verdi.

        Zelenski sözlerine şöyle devam etti:

        Geçici olarak işgal edilmiş bölgelere ve Rusya dışında kimse tarafından tanınmayan cumhuriyetlere, bu sözde cumhuriyetlere ilişkin konuları tartışabileceğimizi, bu bölgelerin geleceği konusunda uzlaşma bulabileceğimizi düşünüyorum. Benim için en önemlisi, Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Ukrayna'da onları kim kabul etmek isteyecek? Bu nedenle konu, sadece tanımaktan çok daha karmaşık.

        Amerikan ABC News'a Ukrayna Lideri Zelenski, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

        'Sadece Kiev'de değil kentin dış bölgelerinde de bombalanıyoruz' diyen Zelenski, Kiev'deki gizli sığınağında katıldığı programda Harkiv ve Maiupol gibi kentlerin de Rus bombalarının hedefi olduğunu belirtti.

        Sıradan insanların Rus askerlerine karşı koyduğunun altını çizen Zelenski, 'Bugün buradayız yarın Polonya, Almanya... Bu iş çok ciddi' dedi.

        'Biden'a en önemli şeyin hava güvenliği olduğunu söyledim. Çünkü bizi bombalıyorlar' diyen Ukrayna Lideri, 'Dün bir Rus füzesi Ahrkiv'de Üniversite binasını vurdu' dedi.

        'Bugün bizim başımıza gelen yarın başkalarının da başına gelebilir' diyen Zelenski, 'Doğudaki canavar' olarak tanımladığı Rusya'nın saldırganlığının doymayacağının altını çizdi.

        'İnsanlar ölüyor. Okullar, nükleer tesisler, kreşler bombalanıyor' diyen Zelenski, 'Putin'in savaş suçlusu olduğuna inanıyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi;

        'Ben bu emirleri veren herkesin ve bu emirleri yerine getiren herkesin savaş suçlusu olduğuna inanıyorum.'

        'Ben ve ailemi öldürmek için ekipler gönderildi' diyen Zelenski, Kiev'i terk etmeyeceğinin altını çizdi.

        PUTİN'E NET MESAJ
        'Putin'e bir mesajınız var mı?' sorusu üzerine Zelenski, 'Bu savaşı durduracak gücü var. Bu savaşı başlatanın kendisi olduğuna inanmasa da savaşı durdurmak onun elinde olan bir şey bunu kesinlikle bilmeli' dedi.


        11.31: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko: Rus birlikleri Kiev yakınlarına yığınak yapıyor. Ukrayna ordusu teyakkuzda, Kiev'e saldırı girişimleri önleniyor. Rus askerleri sadece yağma yapmıyor, sivillere de ateş açıyor

        11.10: Kiev Yönetimi: Gece Kiev'de sessizce geçti. dükkanlar, eczaneler, tüm iletişim altyapısı çalışıyor. Kara ve metro ulaşımı, yalnızca belirli güzergahlarda azaltılmış şekilde 8:00 - 19:00 saatleri arasında çalışıyor. Kamu sektörü çalışanları, ısıtma şebekeleri ve kanalizasyonların işletilmesini destekliyor. Şehirde elektrik ve iletişim var. Tüm hastaneler savaş modunda çalışıyor.

        10.50: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 12 binden fazla askerini kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-7 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

        Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 48 uçak, 80 helikopter, 303 tank, 1036 zırhlı araç, 120 top, 56 roketatar sistemi ve 27 hava savunma sistemi imha edildi.

        Rus güçleri, 474 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.

        10.37: Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında Ukrayna'nın 2.482 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait iki adet MiG-29 tipi helikopter ve bir Su-27 uçağı vuruldu. Jitomir yakınlarındaki Ozernoye havaalanını yüksek hassasiyetli silahlarla devre dışı bırakılğını duyurdu.

        Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

        Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den insani koridor açıldı.

        Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna'daki 158 askeri unsuru vurdu.

        Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Jitomir'deki Ozernoye Hava Üssü, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurularak kullanılamaz hale getirildi.

        Rus uçakları iki MiG-29 ve bir Su-27 uçağını vurdu. İki S-00 üze savunma sistemi bataryası, üç Buk M-1 sistemi, dört komuta merkezi, iki radar istasyonu, dokuz mühimmat deposu ve 11 silah ve askeri teçhizat depolama yeri imha edildi.

        10.16: Ukrayna Başbakanlığı: Sumi şehrinde bugün insani koridor açılmalı. Siviller TSİ 11:00'den itibaren otobüslerle tahliye edilecek.


        10.08: Rusya Savunma Bakanlığı, Ka-52 helikopterlerinin Ukrayna'daki operasyonda gece nasıl kullanıldığını gösteren bir video paylaştı


        10.05: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irına Vereşuk: Bugün Sumı bölgesinde insani yardım koridoru uygulamaya geçmeli. Sumı - Golubovka - Lohvitsa - Lubnı - Poltava rotasından bahsediyoruz. Başka hiçbir rota kabul edilmedi.

        10.00: Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.

        Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı Moskova saati ile 10.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

        Dün Belarus'un Brest bölgesinde Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında üçüncü tur müzakereler gerçekleşmiş, iki taraf da görüşmelerde insani yardım koridorları konusunda olumlu sonuçlar alındığını açıklamıştı.

        09.56: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı ve Ukrayna ile olan müzakerelerdeki Rus heyetin başkanı Vladimir Medinskiy, müzakerelerde Kırım ve Donbass'taki halk cumhuriyetlerinin tanınması neticesine ulaşmayı umduklarını söyledi.

        09.30: BM, Rusya ile müzakerelerde bulunan ilk Ukrayna heyetinin bir parçası olan Denis Kireev'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

            09.20: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Rusya'ya yönelik yaptırımları görüştü. Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Josep Borrell ile görüştüm. AB'ye kararlı duruşu ve atılmış bir dizi kararlı eylem için minnettarız. Ancak Rusya'ya yeni bir sert yaptırımlar getirme ihtiyacı acil. Baskının artırılması gerekiyor" dedi.

            09.16: BM: 8 Mart itibariyle 1,7 milyon kişi Ukrayna'dan ayrıldı. 1 milyondan fazla insan Polonya'ya, 180.000 kişi Macaristan'a ve 128.000'den fazla kişi Slovakya'ya gitti.

            09.04: Ukrayna Basını: Sumı'ya düzenlenen bombardımanda ilk verilere göre 2'si çocuk 9 kişi öldü. Harkov'da ise 4 çocuk saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti. Mikolayiv'de Rus ordusunun saldırıları sonucu 4 sivil öldü.

            06.05: Ukrayna askeri istihbaratı, Ukrayna kuvvetlerinin kuşatma altındaki Harkiv kenti yakınlarında bir Rus generalini öldürdüğünü duyurdu.

            Bunun savaş boyunca aldürülen 2'nci yüksek rütbeli komutan olduğu bilgininin altı çizilirken öldürülen generalin Rusya'nın 41. Ordusunun Birinci Komutan Yardımcısı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov olduğu açıklandı.

            41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

            Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiği iddia edilen Gerasimov'un Kırım dönüşü madalya aldığı da aktarıldı.

            05.55: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabul edilmesine dair umutlu olduğunu belirtti. Kuleba, 'Ukrayna AB'ye katılmaya çok daha yakın' dedi.

            05.38: Derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya aldı.




            RUSYA'DAN UYARI: FİYATI 2 KATINA ÇIKAR

            04.39 Batı Rus petrolüne de yasak getirmeye hazırlanıyor. Bu olasılık üzerine açıklamalarda bulunan Rusya başbakan yardımcısı Alexander Novak bu durumun gerçekleşmesinin 'küresel pazar için feci sonuçlara yol açacağını' belirtti.

            Novak böyle bir senaryoda petrolün fiyatının varil başına 300 dolara çıkarak, 2 kat artabileceğini iddia etti. Uzmanlar bunun küresel ekonomi için kâbus senaryosu olduğunu belirtiyor.04.14 Japonya'dan Ukrayna ile ilgili güvenlik kararı Japonya büyükelçiliği personeli Ukrayna'yı terk ediyor.

            04.11: Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rus Ordusu Tümgenerali Vitaly Gerasimov'un Harkov yakınlarında öldürüldüğünü iddia etti.

            04.10: Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu.

            Söz konusu desteğin Ukrayna hükümetinin kritik hizmetleri sağlamasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun gelecek aylarda Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi ile Ukraynalı mültecileri kabul eden komşu ülkelere yönelik ilave bir destek de hazırladığı bildirildi.


            03.45: Fransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi. Buna göre AB Konseyi'nin, AB Komisyonu'nu adaylık başvuru yapan ülkelerin dosyalarını inceleyerek görüş bildirmekle yetkilendirdiği açıklandı.

            10.23: Ukrayna'ya saldıran Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi.

            01.14: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini duyurarak, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşme dahil hiçbir şeyden korkmuyor. Putin de korkmuyorsa toplantıya gelsin, otursunlar konuşsunlar" dedi.

            00.30: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkanlık ofisinden yaptığı konuşmada, "Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." ifadelerini kullandı.

            Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.
            Yayımlanan 9 dakikalık videoda Zelenskiy, "Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12. günündeyiz." ifadesini kullandı.

            "DÜŞMANIN HİÇBİR İZİ KALMAYACAK"
            Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, "Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle." dedi.
            Kendilerini ve ülkelerini "kahramanca" savunan herkese teşekkürlerini ileten Zelenskiy, "Düşmanımızın bombardımanlarla getirdiği nefretin şehirlerimizde kalmayacağını biliyoruz. Bunun hiçbir izi kalmayacak. Bu nefret bizim değil, bu nedenle düşmanın hiçbir izi kalmayacak. Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. İşgalcilerin yok ettiği şehirleri, Rusya'daki herhangi bir şehirden daha iyi hale getireceğiz." diye konuştu.

            "MÜZAKERELERDE ISRARCIYIZ"
            Zelenskiy, Rusya'nın "insani koridor" açma sözünü yerine getirmediğini ve sadece medyanın çekim yapması için belirli bir yeri açtığını öne sürerek, "Belarus'ta bugün görüşmelerin 3. turu yapıldı. Bunun üçüncü ve son tur olduğunu söylemek isterdim ama biz gerçekçiyiz. Bu nedenle de konuşacağız. İnsanlarımıza 'barış böyle gelir' diyecek bir yol bulana kadar müzakerelerde ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.

            Savaşta yaşamını yitiren 96 Ukraynalı için devlet ödülü verilmesine yönelik bir kararname imzaladığını aktaran Zelenskiy, "Şimdi tek bir şey söyleyeceğim. Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." mesajını verdi.

            00.20: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında Ukrayna'da sadece profesyonel askerlerin çatışmalara katıldığına dikkat çekerek, "Askerlerimizin çatışmalara katılmadığını, katılmayacağını ve yedek askerlerin çağırmayacağını vurgulamak isterim. Amaçlanan görevleri ancak profesyoneller çözebilir" dedi.

            23.58: Ukrayna ordusu tarafından başkent Kiev ve Jitomir'de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk gününden bu yana 47 uçak ve 68 helikopter düşürüldüğünü duyurmuştu.

            23.47: Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti. Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kiev, Çernigov, Sum, Harkov ve Mariupol kentlerinde 8 Mart'tan itibaren sivillerin tahliye edilebilmesi için sessizlik rejimi ilan ederek insani koridor açılacağını duyurdu. Merkez açıklamasında, sessizlik rejiminin 8 Mart yerel saatle 10.00 itibariyle başlayacağı ve Rusya'nın 44 bin 187'si çocuk olmak üzere 173 bin 773 kişiyi tahliye ettiğini bildirildi.

                23.34: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

                23.16: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek.


                22.50: ABD'nin New York Times gazetesi, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya 6 günde, Javelin füzeleri dahil 17 binden fazla tanksavar sevkiyatı yaptığını bildirdi.

                Gazetenin haberinde, söz konusu silahların Romanya ve Polonya sınırından başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere, ülkedeki diğer büyük şehirlere kara yoluyla intikal ettirildiği belirtildi.

                Rus kuvvetlerinin, ülkenin diğer bölgeleriyle meşgul olmalarından dolayı mühimmat sevkiyatını hedef alamadığı kaydedilen haberde, söz konusu silah yardımının 6 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çekildi.

                Haberde, silah yardımlarının yanı sıra, "siber misyon ekipleri" olarak bilinen ABD Siber Komutanlığına bağlı Doğu Avrupa'daki gizli üslerdeki güçlerin de Rusya'nın dijital saldırılarına ve iletişimine müdahale etme çabası içinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

                Söz konusu siber ekiplerinin ve istihbarat yetkililerinin, Rus askeri birimlerinin elektronik uydu fotoğraflarını yakalamaya çalıştığı, onları nasıl toplandıklarına dair ipuçlarından arındırarak bir veya iki saat içinde Ukrayna askeri birimlerine iletmek için yarıştığı kaydedildi.

                Haberde ayrıca, Rus askeri konvoyuna karşı Ukrayna ordusunun Türkiye yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını da başarılı şekilde kullandığına değinilerek, bütün bunların Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişini etkili şekilde yavaşlattığına dikkat çekildi.

                ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, 4 Mart'ta basına verdiği kapalı brifingde, 26 Şubat'ta Ukrayna'ya sağlanmasına onay verilen, aralarında Javelin füzelerinin de bulunduğu 350 milyon dolarlık güvenlik yardım paketinin 240 milyon dolarlık kısmının Ukrayna'ya sokulduğunu ve teslim edildiğini açıklamıştı.

                Üst düzey yetkili, yardım eden ülkeler ve verdikleri silahlarla ilgili detay paylaşmamıştı.

                22.39: Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgelerden biri olan Jitomir bölgesinde yer alan Çernyahova'da bir yakıt deposunu hedef aldı. Saldırı sonucu yakıt deposunda yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.

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