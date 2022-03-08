ABD'den Türkiye'nin Montrö kararına ilişkin açıklama: Güçlü adımlar atıldı

Nuland, son birkaç gündür uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunda Polonya ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Masama döndüğümde, Polonya'nın bu uçakları ABD'ye verme önerisine nasıl cevap vereceğimizi değerlendireceğim." dedi.

Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.