"11 Eylül'ün 20'nci korsanı" olarak bilinen Guantanamo tutuklusu serbest bırakıldı!

Suudi Arabistan'a teşekkür edilen açıklamada, Guantanamo hapishanesinde böylece 38 tutuklu kaldığı, bunlardan 19'unun başka ülkelere transfer için elverişli olduğu, 7'sinin Periyodik İnceleme için elverişli olduğu, 10'nun askeri mahkeme sürecinin devam ettiği, 2'sinin ise askeri mahkeme tarafından hükümlü olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Katani'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ve tedavi edilmek üzere Suudi Arabistan'a gönderildiği bilgisine yer verilmedi.