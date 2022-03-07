Ukrayna'da video çekerken bombalar arasında kalmıştı! Ege Gürel Türkiye'ye döndü, ailesine kavuştu

Dehşet dolu günleri İHA'ya anlatan Gürel, "Soğukkanlılığımı koruyorum. Ancak hala yaşadıklarımın etkisindeyim" diyerek şöyle konuştu:

"İlk bomba sesleri patladı 20 tane. Sabah 5'te patladı. Ondan sonra birkaç saat aralıklarla yine patladı. Bir saatliğine Ruslar mola verdiler. Biz bitti sandık. Devamında daha kötü oldu. Ben ilkten Harkov'daydım. Evimizde çok az yiyecek vardı. Beş gün zor durumdaydık. Bomba sesleriyle, her dakika sığınağa git. Eve çık böyle geçti. Tren garına gittik oradan Lviv'e gittik. Bükreş'e ulaşıp oradan uçakla İstanbul'a geldik."