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    • Dünya
    • 07.03.2022 12:47
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    • 07.03.2022 12:57
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    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den "Rus petrolünü satın almayın" çağrısı

    Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istedi. Zelenskiy, Rusya'ya ithalat ve ihracat boykotu uygulanması, Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satın alınmaması çağrısında bulundu. Öte yandan Ukrayna lideri, batılı ülkelerden savaş uçağı konusunda bir kez daha destek istedi.

    Rus petrolünü satın almayın çağrısı

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bayrağımızda kan yok. Siyah noktalar, gamalı haçlar yok ve asla olmayacak. Ukrayna bayrağı topraktır. Huzurlu, bereketli, altın ve tanksız, bu gökyüzü huzurlu, berrak, mavi ve roketsizdi ve öyle olacak. Ukrayna'nın direnişi Avrupa'nın geleceğini belirleyecek. Ukrayna Hükümeti şimdiden ülkemizi nasıl yeniden inşa edeceğimiz üzerinde çalışıyor. Bu Zaferden sonra yapılacak" dedi.

    Zelenskiy, "Rus işgalciler, İrpin, Buça, Gostomel ve diğer birçok şehirde sivilleri rehin tutuyor. Ceza alacaklar. Ukrayna hava sahasını güvence altına almak için daha kaç ölüm ve kayıp gerekiyor? Çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


    RUSYA'NIN PETROLÜNÜ ALMAYIN
    Zelenskiy, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar da istedi. Rusya'ya ithalat ve ihracat boykotu uygulanmasını, Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satın alınmaması çağrısında bulundu.
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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den "Rus petrolünü satın almayın" çağrısı
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