Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den "Rus petrolünü satın almayın" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bayrağımızda kan yok. Siyah noktalar, gamalı haçlar yok ve asla olmayacak. Ukrayna bayrağı topraktır. Huzurlu, bereketli, altın ve tanksız, bu gökyüzü huzurlu, berrak, mavi ve roketsizdi ve öyle olacak. Ukrayna'nın direnişi Avrupa'nın geleceğini belirleyecek. Ukrayna Hükümeti şimdiden ülkemizi nasıl yeniden inşa edeceğimiz üzerinde çalışıyor. Bu Zaferden sonra yapılacak" dedi.