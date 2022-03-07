Savaş onları da vurdu! Avrupa'da gaz fiyatları rekor tazeledi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 12. gününde çatışmalar devam ederken iki ülke arasındaki müzakerelerde 3. tur görüşmelerinin bugün yapılması bekleniyor.

GAZ PROBLEMİ

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 avrodan tamamlamıştı.