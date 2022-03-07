Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar şehirleri bombalayan toplam 44 Rus jeti ve 48 savaş helikopteri düşürüldü

Moskova, Ukrayna'ya bomba yağdırdı. Kara birlikleri Kiev'in kapısına dayandı. Milyonlarca Ukraynalı, ölümden kaçtı. Komşu ülkelere sığındı. İki kez yapılan müzakereden, olumlu bir sonuç çıkmadı. Rusya'nın saldırıları daha da hızlandı. Ukrayna ordusu, bomba yağdıran Rus uçaklarına karşı büyük bir imha hareketi başlattı. Ukrayna, 10 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü, 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç ve 3 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.
Moskova ise Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerini vurduklarını ve bir günde 9 uçak düşürdüklerini hatırlattı. Ukrayna ise son iki günde 5 Rus uçağı ve 8 helikopter daha düşürüp pilotları esir aldı. Ukrayna'da bir tarlaya düşen Rus Su-30'un pilotu Alexey Sergeevich, kendisine görevi hakkında bilgi verilmediğini, sadece tatbikatta olduğu belirtilerek bombalama emrini yerine getirdiğini anlattı. Ukraynalı asker "Kör müydün, sivilleri bombaladın" sözüne karşılık, "Emirleri uyguladık" dedi.
Ukrayna, son iki günde 2 MI-8 ve 2 MI-35 helikopterinin yanı sıra 2 Su- 34, 2 Su-25 ve bir Su-30SM'nin de aralarında bulunduğu savaş uçaklarını düşürdüğünü açıkladı.
Donetsk bölgesi Volnovakha'da bir Rus uçağı, havada isabet aldı. Gövdesinin üzerine düştükten sonra alev alev böyle yandı.