Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar şehirleri bombalayan toplam 44 Rus jeti ve 48 savaş helikopteri düşürüldü





İSTİHBARAT SAVAŞI

Kireev, barış müzakerelerine katılan kritik isimlerden biriydi. Rusya ve Ukrayna savaşı arasında çatışmalar sürerken, istihbarat savaşları da gündeme geldi! Ukrayna, kritik şehirlerde Rusya için çalışan ajanları tek tek enseledi. Elektrik direğine bağlayarak ifşa etti! Ukrayna'nın Kreminna şehrinin Belediye Başkanı Volodimir Struk da, Rusya'nın başlattığı işgal girişimini destekledi.2 Mart'ta suikasta kurban gitti! Casus avının merkezindeki bir diğer isim de Denis Kireev'di. Kireev, Rusya- Ukrayna arasında 28 Şubat'ta Gomel'de yapılan müzakerelerde boy gösterdi! Önceki gün ingaz edildi. Şüpheli ölümü üzerine Kireev'in Rus casusu olduğu iddia edildi! Ukrayna'da tanınmış bir isim olan Denis Kireev, senelerce bankacılık sektöründe görev almıştı. Savaşın en ağır yükünü yine çocuklar üstlendi. görev almıştı. Kreminna Belediye Başkanı Volodimir Struk, Rus yanlısı olduğu iddiasıyla infaz edilmişti. Rus-Ukrayna gerilimine, casus savaşları da eklendi. Önce Belediye Başkanı Volodimir Struk ardından Denis Kireev şüpheli şekilde infaz edildi!