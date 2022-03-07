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    Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar şehirleri bombalayan toplam 44 Rus jeti ve 48 savaş helikopteri düşürüldü

    Rusya, Ukrayna’yı karadan, denizden ve havadan hedef aldı. Kiev'in kapısına dayandı. Bugüne kadar şehirleri bombalayan toplam 44 Rus jeti ve 48 savaş helikopteri düşürüldü.

    Air darbe!

    Moskova, Ukrayna'ya bomba yağdırdı. Kara birlikleri Kiev'in kapısına dayandı. Milyonlarca Ukraynalı, ölümden kaçtı. Komşu ülkelere sığındı. İki kez yapılan müzakereden, olumlu bir sonuç çıkmadı. Rusya'nın saldırıları daha da hızlandı. Ukrayna ordusu, bomba yağdıran Rus uçaklarına karşı büyük bir imha hareketi başlattı. Ukrayna, 10 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü, 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç ve 3 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.



    Moskova ise Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerini vurduklarını ve bir günde 9 uçak düşürdüklerini hatırlattı. Ukrayna ise son iki günde 5 Rus uçağı ve 8 helikopter daha düşürüp pilotları esir aldı. Ukrayna'da bir tarlaya düşen Rus Su-30'un pilotu Alexey Sergeevich, kendisine görevi hakkında bilgi verilmediğini, sadece tatbikatta olduğu belirtilerek bombalama emrini yerine getirdiğini anlattı. Ukraynalı asker "Kör müydün, sivilleri bombaladın" sözüne karşılık, "Emirleri uyguladık" dedi.



    Ukrayna, son iki günde 2 MI-8 ve 2 MI-35 helikopterinin yanı sıra 2 Su- 34, 2 Su-25 ve bir Su-30SM'nin de aralarında bulunduğu savaş uçaklarını düşürdüğünü açıkladı.
    Donetsk bölgesi Volnovakha'da bir Rus uçağı, havada isabet aldı. Gövdesinin üzerine düştükten sonra alev alev böyle yandı.



        RUSYA'DAN TEHDİT
        Rusya Savunma Bakanlığı, diğer ülkelerin hava üslerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri'nce kullanılmasının, söz konusu ülkelerin çatışmaya dahil olması olarak görülebileceğini açıkladı.



        UÇAN TEKLİF
        ABD'nin, Polonya'ya F-16 hibe edip karşılığında elindeki Sovyet dönemi savaş uçakları Mig-22 ve Su-25'leri Ukrayna'ya vermesini teklif ettiği bildirildi. Ancak Polonya'nın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.



        KUŞ UÇURTMADI
        Ukrayna, Rusların hava saldırılarını da etkisiz ale getirdi. Bomba yağdıran helikopterleri uçaksavarlarla indirdi! 48 helikopter imha edildi.



            KÖR MÜYDÜNÜZ INSANLARI VURDUNUZ
            Ukrayna, Rusya'ya ait savaş uçaklarını düşürdü. Gözaltına alınan pilotlar, masum olduklarını söyledi!



            İSTİHBARAT SAVAŞI
            Kireev, barış müzakerelerine katılan kritik isimlerden biriydi. Rusya ve Ukrayna savaşı arasında çatışmalar sürerken, istihbarat savaşları da gündeme geldi! Ukrayna, kritik şehirlerde Rusya için çalışan ajanları tek tek enseledi. Elektrik direğine bağlayarak ifşa etti! Ukrayna'nın Kreminna şehrinin Belediye Başkanı Volodimir Struk da, Rusya'nın başlattığı işgal girişimini destekledi.2 Mart'ta suikasta kurban gitti! Casus avının merkezindeki bir diğer isim de Denis Kireev'di. Kireev, Rusya- Ukrayna arasında 28 Şubat'ta Gomel'de yapılan müzakerelerde boy gösterdi! Önceki gün ingaz edildi. Şüpheli ölümü üzerine Kireev'in Rus casusu olduğu iddia edildi! Ukrayna'da tanınmış bir isim olan Denis Kireev, senelerce bankacılık sektöründe görev almıştı. Savaşın en ağır yükünü yine çocuklar üstlendi. görev almıştı. Kreminna Belediye Başkanı Volodimir Struk, Rus yanlısı olduğu iddiasıyla infaz edilmişti. Rus-Ukrayna gerilimine, casus savaşları da eklendi. Önce Belediye Başkanı Volodimir Struk ardından Denis Kireev şüpheli şekilde infaz edildi!



            SİVİLLERE ÖLÜM YAĞDIRDI
            Rusya-Ukrayna savaşı, 12'inci gününe girdi. 5 saatlik ateşkeste siviller, çatışmanın yaşandığı bölgeden ayrılmak istedi. Ancak Rus askerleri, anlaşmayı çiğnedi. Roket ve bombalarla İrpin şehrinin pek çok noktasını yerle bir etti.



                Ukraynalı siviller, çatışma bölgesinden kaçmak isterken bombaların hedefi oldu.



                TARİHİ SAVUNMA
                Ukrayna'nın Lviv kentinde yetkililer, olası bir çatışmada tarihi eserlerin zarar görmemesi için harekete geçti. Sokaktaki heykeller sünger ve brandalarla desteklendi. Dün de Lviv'deki Andrey Sheptytsky Ulusal Müzesi'nde yer alan tablolar, sığınaklara indirildi.



                'Z' OPERASYONU
                Zelensik'yi öldürmek isteyen infaz timi Wagner Grubu etkisiz hale getirildi.

                    İngiliz The Sun'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. ABD Özel Kuvvetleri ve İngiliz SAS komandolarının, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için 'yüksek riskli' bir kurtarma operasyonuna hazırlandığını sayfasına taşıdı. İngiliz ve ABD'li askerlerin söz konusu operasyon için Litvanya'daki bir üs'te bir araya geldiği ve emir beklediği aktarıldı. Rus Spetsnaz Özel Kuvvetleri'nin Zelenski'yi hedef aldığını belirten gazete, buna karşılık kurtarma timinin 70 İngiliz ve 150 ABD askerinden oluştuğunu yazdı.



                    TRUMP TAVIR!
                    ABD eski Başkanı Donald Trump, Biden'ın Rusya'ya yönelik tavrını eleştirdi. ABD'nin, Rusya'yı "Çin bayraklı" savaş jetleriyle vurup, suçu Çin'e atmasını önerdi. NATO'yu da "kağıttan kaplan" şeklinde nitelendirerek, "İnsanlığa karşı işlenen bu kitlesel suçlara neden sessiz kalıyorsunuz" dedi.



                    ACININ KARESİ
                    Ukraynalı yetimler, günlerce sığınakta saklandı. Önceki gün tahliye edilip Polonya'ya doğru yola çıktı.



                        Savaşın en ağır yükünü yine çocuklar üstlendi. görev almıştı. Sadece 12 gün önce sadece okula gitmek, parkta oynamak için evden çıkan binlerce küçük yavru, savaşın soğuk gerçeğiyle yüzleşti. Yaşanan insanlık dramının belki de en acı karesi dün Lviv'deki tren istasyonunda çekildi. Yüzlerce yetim çocuk, kaldıkları yetimhaneden tahliye edildi. Kurşunların gölgesinde saatlerce yol kat etti. Dün de Polonya'ya giden trene bindi.



                        Ukraynalı kadınlar, çocuklarıyla birlikte ülkelerinden ayrıldı.

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                        Kadın işçileri sendikalı diye kapı önüne koydu
                        Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar şehirleri bombalayan toplam 44 Rus jeti ve 48 savaş helikopteri düşürüldü
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