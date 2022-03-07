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    • Dünya
    • 07.03.2022 17:08
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    • 07.03.2022 17:08
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    İslam düşmanları yine iş başında! Berlin'de bir camiye kundaklama girişimi

    Almanya’nın başkenti Berlin polisinden yapılan açıklamada, Neukölln ilçesinde bir cami ile bir apartmanın ortak kullandığı avluda gece yangın çıktığı belirtildi.

    Berlin’de İslam düşmanları yine iş başında!

    Almanya'nın başkenti Berlin'de bir camiye yönelik kundaklama girişiminde bulunuldu.

    Berlin polisinden yapılan açıklamada, Neukölln ilçesinde bir cami ile bir apartmanın ortak kullandığı avluda gece yangın çıktığı belirtildi.

    Apartmanda oturanların alevleri fark ederek itfaiyeye haber verdiği, bir kadının da kovayla su taşıyarak ateşi söndürmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, olay yerine gelen itfaiyenin yangını tamamen söndürdüğü ifade edildi.

    Avluda bulunan masa ve sandalyelerin yandığı, kimsenin zarar görmediği belirtilen açıklamada, mevcut bulgulara göre bunun kundaklama olduğunun varsayıldığı kaydedildi.

    Polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

    Çoğunlukla Arapların gittiği camide bulunanlar, bu saldırının ilk olmadığı, önceki haftalarda camiye yönelik boyalı saldırılar düzenlendiği ve cami kapısının camının kırıldığını söyledi.

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