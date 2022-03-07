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    • Dünya
    • 07.03.2022 14:54
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    • 07.03.2022 15:01
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    Dünya Ukrayna'dan Slovakya'ya tek başına geçen 11 yaşındaki çocuğu konuşuyor!

    Rusya – Ukrayna savaşında 12. güne girilirken dünya 11 yaşındaki çocuğu konuşuyor. 1 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terk ederken ailesi ülkede kalmak zorunda olan 11 yaşındaki bir çocuk tek başına Slovakya’ya kaçtı. Üzerinde pasaportu, sırt çantası ve plastik torbası olan çocuğun tek başına bin kilometreyi tek başına geçmesi gündem oldu.

    Rusya Ukrayna savaşı 12. gününde. Rusya Kiev'i tamamen kuşatmaya hazırlanırken milyonlarca Ukraynalının kaçışı ise sürüyor. 24 Şubat'ta başlayan Rus işgali sonrası BM raporlarına göre 1,2 milyondan fazla sivil Ukrayna'yı terk etti, bu sayının önümüzdeki günlerde 1.5 milyonu bulması bekleniyor.

    1000 KM'LİK YOLU YALNIZ GEÇTİ
    Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporizhzhia kentinden 11 yaşında bir çocuğun Slovakya'ya tek başına geçtiği öğrenildi. Slovak makamları Ukrayna sınırını tek başına geçtiğini söyleyen küçük çocuğun fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşarak 'gecenin kahramanı' yorumunu yaptı.

    ELİNE TELEFON NUMARASI YAZILMIŞ
    11 yaşındaki çocuğun üzerinde pasaportu, sırt çantası, elinde de bir plastik torba vardı. Ailesi Slovakya'ya ulaştığında akrabalarına ulaşması için eline bir telefon numarası yazmıştı. Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olduğu için bin km'lik yolu yapayalnız gelip Slovakya'ya ulaşan çocuk gönüllüler tarafından karşılandı. Yetkililer küçük çocuğu hemen sıcak bir yere götürdü ve ona yiyecek içecek verdi.

    YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
    Bakanlığın Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, çocuğun eline yazılan bilgiler ve pasaportunun içerisine yerleştirilmiş bir kağıt parçası sayesinde sınır görevlilerinin çocuğun akrabalarıyla temasa geçebildiği belirtildi.

        11 yaşındaki küçük kahraman güvenli bir şekilde yakınlarına teslim edilirken bakanlık yaptığı açıklamada "Gülümsemesi, korkusuzluğu ve gerçek bir kahramana yakışır kararlılığı ile herkesi kazandı" ifadeleri kullanıldı.
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        Dünya bu çocuğu konuşuyor! Sınırı tek başına geçti!
        Haberler Dünya Dünya Ukrayna'dan Slovakya'ya tek başına geçen 11 yaşındaki çocuğu konuşuyor!
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