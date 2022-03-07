Dünya Ukrayna'dan Slovakya'ya tek başına geçen 11 yaşındaki çocuğu konuşuyor!

ELİNE TELEFON NUMARASI YAZILMIŞ

11 yaşındaki çocuğun üzerinde pasaportu, sırt çantası, elinde de bir plastik torba vardı. Ailesi Slovakya'ya ulaştığında akrabalarına ulaşması için eline bir telefon numarası yazmıştı. Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olduğu için bin km'lik yolu yapayalnız gelip Slovakya'ya ulaşan çocuk gönüllüler tarafından karşılandı. Yetkililer küçük çocuğu hemen sıcak bir yere götürdü ve ona yiyecek içecek verdi.