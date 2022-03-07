Azerbaycan’dan Rusya’ya tepki: “Dağlık Karabağ” ifadesinin kullanılması kabul edilemez





Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ adında bir bölgenin mevcut olmadığı vurgulanan açıklamada, "Rusya, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve sınırlarının dokunulmazlığına desteğini defalarca ifade etmiştir. Rusya'nın resmi tutumunun aksine Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamalarında daha önce de Azerbaycan'ın egemen topraklarıyla ilgili bu ifadeye atıfta bulunulmuştur" denildi.