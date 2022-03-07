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    • Dünya
    • 07.03.2022 13:23
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    • 07.03.2022 13:23
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    AB'den flaş Ukrayna tahmini: Hazırlıklı olmalıyız

    Son dakika haberi... AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini açıkladı.

    AB’den flaş Ukrayna tahmini: Hazırlıklı olmalıyız

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

    Borrell, Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen AB Kalkınma Bakanları Toplantısı öncesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Toplantının gündeminde Ukrayna'nın da olduğunu ifade eden Borrell, burada "Afganistan'ın durumunun benzeriyle" karşı karşıya kaldıklarını, son bir haftada 1,5 milyon Ukraynalının komşu ülkelere gittiğini belirtti.

    Borrell, yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

    Josep Borrell, bu kişileri ağırlamak için Ukrayna'ya komşu ülkelere daha fazla yardımda bulunulmasının önemine dikkati çekti.

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