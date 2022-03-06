Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.03.2022 13:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2022 13:29
    ABONE OL

    Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kabe'de sosyal mesafe etiketleri kaldırıldı

    Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram’da, Covid-19 salgını nedeniyle yerleştirilen sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı.

    Suudi Arabistan’dan flaş Kabe kararı

    Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle Mekke şehrindeki Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram'da bulunan sosyal mesafe etiketlerini kaldırma kararı aldı.

    Karar, ülkede dün Covid-19 salgını tedbirlerinin kaldırılmasının ardından gelirken, Mescid-i Haram'da Müslümanlar Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafe kuralına uymadan sabah namazı kıldı.

    Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'da sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı ancak ibadet edenlerin kapalı alanlarda maske takmasının zorunlu olduğu bildirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ukrayna’ya gaza devam! Kiev’e F-16 harekatı!
    Haberler Dünya Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kabe'de sosyal mesafe etiketleri kaldırıldı
        SON DAKİKA