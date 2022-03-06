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    • Dünya
    • 07.03.2022 00:27
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    • 07.03.2022 01:16
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    Rusya - Ukrayna savaşı spora sıçradı! Rus sporcu Ivan Kulyak ve Ukraynalı sporcu Daniela Batrona...

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş spora da sıçradı. Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine Rus sporcu Ivan Kulyak, formasında 'Z' yazılı mayosuyla katılırken, Ukraynalı sporcu Daniela Batrona ise Rus sporcuların olduğu podyuma çıkmadı.

    İHA
    Rusya - Ukrayna savaşı spora sıçradı!

    Rusya ve Ukrayna arasında 12 gündür devam eden savaş spora da sıçradı.

    20 yaşındaki Rus jimnastikçi Ivan Kulyak, Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine 'Z' harfinin yazılı olduğu mayo ile çıktı.

    Rus sporcunun bu hareketi tepkiye neden oldu. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kulyak'a disiplin davası açmaya karar verdi. Aynı turnuvada yarışan Ukraynalı 15 yaşındaki Daniela Batrona kendi yaş kategorisinde 3'ncü oldu.

    Ödül törenine Ukraynalı sporcu Batrona katılmak istemedi. Ruslarla aynı podyumda olmak istemediğini söyleyen Batrona'ya sadece kendisinin bulunduğu podyumda madalyası takdim edildi.

    Rus sporcular, daha önce getirilen yasak nedeniyle turnuvada ülkelerini bağımsız sporcu olarak temsil etti. Rus Viktorya Listunova birinci, Mariya Minaeva ise ikinci oldu.

        RUSYA Z HARFİNİ TANKLARDA KULLANIYOR
        Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre tankların üzerine yazılan 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.

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        Haberler Dünya Rusya - Ukrayna savaşı spora sıçradı! Rus sporcu Ivan Kulyak ve Ukraynalı sporcu Daniela Batrona...
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