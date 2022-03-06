Rusya Ukrayna savaşı İstanbul'a sıçrayabilir! Moskova Patrikhanesi Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı

PUTİN NE YAPABİLİR?

Hürriyet'in haberine göre, Bazı Ortodoks dini çevrelere göre savaşı Rusya'nın kazanması halinde bağımsız "Ukrayna Ortodoks Kilisesi" için şu senaryolar yaşanabilir:

- Putin, Moskova Patrikhanesi'nin kontrolü altına girmeleri için Ukrayna halkına büyük baskı uygulayabilir.

- Moskova'nın tanımadığı bağımsız "Ukrayna Ortodoks Kilisesi"ni, Kiev Metropoliti için yeni seçim yapılması şartıyla tanıyabilir. Bu şekilde de, Fener Patrikhanesi'nin değil, Moskova'nın istediği bir adayın seçilmesinde diretebilir.

- Ukrayna'da bazı bölgelerin Moskova Patrikhanesi'ne bağlanmasını, Fener'den de bunu kabul etmesini isteyebilir.