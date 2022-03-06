Rusya Ukrayna savaşı İstanbul'a sıçrayabilir! Moskova Patrikhanesi Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nde, Rusya lideri Vladimir Putin'in, 2018 Aralık ayında Moskova Patrikhanesi'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden "Ukrayna Ortodoks Kilisesi"nden rövanş almak istemesinden korkuluyor. Patrikhane çevreleri, bu savaşta Rusya'nın üstün çıkmasını, düşünülmesi bile istenmeyen bir kâbus olarak görüyorlar.
PUTİN NE YAPABİLİR?
Hürriyet'in haberine göre, Bazı Ortodoks dini çevrelere göre savaşı Rusya'nın kazanması halinde bağımsız "Ukrayna Ortodoks Kilisesi" için şu senaryolar yaşanabilir:
- Putin, Moskova Patrikhanesi'nin kontrolü altına girmeleri için Ukrayna halkına büyük baskı uygulayabilir.
- Moskova'nın tanımadığı bağımsız "Ukrayna Ortodoks Kilisesi"ni, Kiev Metropoliti için yeni seçim yapılması şartıyla tanıyabilir. Bu şekilde de, Fener Patrikhanesi'nin değil, Moskova'nın istediği bir adayın seçilmesinde diretebilir.
- Ukrayna'da bazı bölgelerin Moskova Patrikhanesi'ne bağlanmasını, Fener'den de bunu kabul etmesini isteyebilir.
Moskova Patriği Kirill
METROPOLİTE SUİKAST İDDİASI
Fener Patrikhanesi'nin bağımsızlığını tanıdığı "Ukrayna Ortodoks Kilisesi"nin lideri Kiev Metropoliti Epifanios, Yunan devlet televizyonu ERT'ye, savaşın başlamasından sonra, Rusların kendisini bulmak için üç kez, katedral kilisesi Aya Sofya'ya girmeye çalıştıklarını söyledi. Sıkı koruma altında, bilinmeyen bir yerde gizlenen Epifanios, "Yabancı servislerinden, Rusların infaz listesinde beşinci sırada olduğumu öğrendim" dedi.