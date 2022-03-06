Mayın temizleme kuruluşu Halo Trust: Mariupol cehennem gibi

Halo Trust, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'de ekibi bulunduğunu, ekiple kopan iletişimin tekrar sağlandığını açıkladı.

Kentteki Halo ekibinin açıklamalarını duyuran yardım kuruluşu "Mariupol'da yerdeki ekibimizden biriyle kısa süreliğine iletişim kurduk" ifadelerini kullandı.

Mariupol'un gemiler, topçular ve savaş uçaklarıyla sürekli bombardımana tutulduğu, kentte iletişim dahil su, elektrik ve temel gıda ihtiyaçlarının bulunmadığı belirtildi.

Halo Mariupol saha ekibi lideri durumu şu sözlerle ifade etti; "Halk zaten diken üstünde. Ama dayanıyoruz. İfade edecek kelimeler bulamıyorum, canlı bir cehennem burası."