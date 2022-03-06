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    • Dünya
    • 06.03.2022 15:05
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    • 06.03.2022 15:09
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    Mayın temizleme kuruluşu Halo Trust: Mariupol cehennem gibi

    Dünyanın en büyük insani mayın temizleme yardım kuruluşu Halo Trust, bugün yaptığı açıklamada Ukrayna’nın liman kenti Mariupol’de durumun ‘cehennem gibi’ olduğunu ifade ederek kentte iletişimin, suyun, elektriğin, temel gıda ürünlerinin bulunmadığı ifade etti. Kentte bulunan Halo ekibi, kentin gemi, topçu ve savaş uçaklarının bombardımana maruz kaldığını vurguladı.

    DHA
    Ukrayna’nın liman kenti Mariupol’de içler açıcı durum

    Halo Trust, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'de ekibi bulunduğunu, ekiple kopan iletişimin tekrar sağlandığını açıkladı.

    Kentteki Halo ekibinin açıklamalarını duyuran yardım kuruluşu "Mariupol'da yerdeki ekibimizden biriyle kısa süreliğine iletişim kurduk" ifadelerini kullandı.

    Mariupol'un gemiler, topçular ve savaş uçaklarıyla sürekli bombardımana tutulduğu, kentte iletişim dahil su, elektrik ve temel gıda ihtiyaçlarının bulunmadığı belirtildi.

    Halo Mariupol saha ekibi lideri durumu şu sözlerle ifade etti; "Halk zaten diken üstünde. Ama dayanıyoruz. İfade edecek kelimeler bulamıyorum, canlı bir cehennem burası."

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    Haberler Dünya Mayın temizleme kuruluşu Halo Trust: Mariupol cehennem gibi
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