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    • Dünya
    • 07.03.2022 00:24
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    • 07.03.2022 00:24
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    İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü

    İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Draghi, Ukrayna'nın Avrupa ailesinin parçası olmasını desteklediğini yineledi.

    Draghi ile Zelenskiy telefonda görüştü

    İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Draghi'nin telefon görüşmesinde Zelenskiy'e, İtalya'nın dayanışmasını dile getirdiği bilgisi paylaşıldı.

    "DRAGHİ, RUSYA'NIN SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARINI KINADI"
    Açıklamada, "Başbakan Draghi, Rusya'nın sivillere ve nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınadı. İtalya'nın, Ukrayna'ya destek ve yardım sağlama konusundaki istekliliğini teyit ederken, Ukrayna'nın Avrupa ailesinin parçası olmasını desteklediğini yineledi. Başkan Zelenskiy de Başbakan Draghi'ye ve İtalya'ya yakınlığından ötürü teşekkür etti" sözleri kullanıldı.

    "UKRAYNA'YA DESTEK KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ"
    Zelenskiy de Draghi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Başbakan Draghi ile saldırganlıkla mücadele süreci ele alındı. Rusya'nın sivillere yönelik suçları ve nükleer terörizm hakkında bilgi verildi. Ukrayna'ya destek konusu görüşüldü ve AB'ye üyelik başvurumuzun değerlendirilmesi istenildi" ifadelerini kullandı.

    Bu arada, başkent Roma ve diğer kentlerinde hafta sonu boyunca Ukrayna için çok sayıda destek mitingi düzenlendi.
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    Haberler Dünya İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü
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