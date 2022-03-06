İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü

"UKRAYNA'YA DESTEK KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ"

Zelenskiy de Draghi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Başbakan Draghi ile saldırganlıkla mücadele süreci ele alındı. Rusya'nın sivillere yönelik suçları ve nükleer terörizm hakkında bilgi verildi. Ukrayna'ya destek konusu görüşüldü ve AB'ye üyelik başvurumuzun değerlendirilmesi istenildi" ifadelerini kullandı.