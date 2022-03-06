Hayati kaçış!

Rusya, savaşın 11'inci gününde Harkiv şehrini yakıp yıktı. Kiev'e adım adım yaklaşan 101 kilometrelik Rus ordusuna karşı, büyük bir hazırlık başladı. Özgürlük meydanının etrafı, demir bariyerler, beton engellerle kaplandı. Kamu binaların önüne kum siperler yapıldı. Yollara zırhlı araçların geçişini engellemek için mayınlar döşendi, molotofkokteylleri bırakıldı. Sivil vatandaşlar da bombalardan korunmak için metrolara, köprü altlarına ve hastanelere sığındı. Silahların sustuğu anlarda hepsi ortaya çıktı. Güvenli bölgelere kaçmak için çare aramaya başladı.
KORİDOR AÇILMADI!
Ukrayna'nın güney şehirleri Mariupol ve Volnovaha'da günlerdir süren bombardımana, sivillerin tahliyesi için kısa bir süre ara verildi. Dün saat 12.00 itibariyle ateşkes uygulanacağı bildirildi. Ancak siviller kaçmak isterken şehirler yine bombalarla hedef seçildi. Moskova, "Ukrayna sivillerin tahliyesini engelledi" derken, Kiev ise "Vatandaşlar Rus bombardımanı altında kaldı. Ateşkes uygulanmadı" açıklaması yaparak 'koridor' kararının ihlal edildiğini bildirdi.
ÜLKELERİNİ TERK EDİYORLAR
Vatandaşlar Kiev'in kuzeybatısındaki Irpin şehrini terk etmek istedi. Yıkılan bir köprünün altına sığınan savaş mağdurları, silah sesleri susunca canlarını böyle kurtarmak istedi.