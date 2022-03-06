Hayati kaçış!





BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ

Türkiye, dünyanın sessiz kaldığı drama ateşkes sağlamak için harekete geçti. Başkan Erdoğan, her iki ülkenin liderine de 'barış' çağrısını yineledi. Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise tele-zirve yapan Erdoğan'ın bugün de Rusya lideri Putin'le görüşeceği belirtildi. Erdoğan, dün Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Kanada Başbakanı Trudeau ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda hem savaştaki son durumu, hem de tahliyeleri değerlendirdi. Öte yandan gözler, müzakere görüşmeleri için Antalya'ya çevrildi. Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanlarını 11-13 Mart tarihlerinde bir araya getirmek istedi. İlk yanıt, Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov'dan geldi. "İyi bir fikir olarak görüyoruz" dedi.



3. TUR YARIN

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna, yarın düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.



NATO'YA TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO zirvesini, 'zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve' olarak niteledi. Ukrayna hava sahasını uçuşa kapatmadığı için NATO'ya tepki gösterdi. "Bundan sonra Ukrayna'da savaşta ölenler, sizin yüzünüzden ölmüş olacaktır" dedi.



ÖLÜ SAYISI 2 BİN

BM Sözcüsü Dujarric, Ukrayna'da şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini, 675 kişinin yaralandığını söyledi. Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu iddia etti.



BLİNKEN: Kiev kazanır

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BBC'ye demeç verdi. "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına ikna oldum" dedi. Ukrayna halkının direnişini takdir ettiğini söyledi.

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