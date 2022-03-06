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    Hayati kaçış!

    Rusya, Kiev’in kapısına dayandı. Siviller, metrolara, köprü altlarına, hastanelere sığındı. Silahların sustuğu anda hepsi güvenli bölgelere kaçmaya başladı.

    Hayati kaçış!

    Rusya, savaşın 11'inci gününde Harkiv şehrini yakıp yıktı. Kiev'e adım adım yaklaşan 101 kilometrelik Rus ordusuna karşı, büyük bir hazırlık başladı. Özgürlük meydanının etrafı, demir bariyerler, beton engellerle kaplandı. Kamu binaların önüne kum siperler yapıldı. Yollara zırhlı araçların geçişini engellemek için mayınlar döşendi, molotofkokteylleri bırakıldı. Sivil vatandaşlar da bombalardan korunmak için metrolara, köprü altlarına ve hastanelere sığındı. Silahların sustuğu anlarda hepsi ortaya çıktı. Güvenli bölgelere kaçmak için çare aramaya başladı.



    KORİDOR AÇILMADI!
    Ukrayna'nın güney şehirleri Mariupol ve Volnovaha'da günlerdir süren bombardımana, sivillerin tahliyesi için kısa bir süre ara verildi. Dün saat 12.00 itibariyle ateşkes uygulanacağı bildirildi. Ancak siviller kaçmak isterken şehirler yine bombalarla hedef seçildi. Moskova, "Ukrayna sivillerin tahliyesini engelledi" derken, Kiev ise "Vatandaşlar Rus bombardımanı altında kaldı. Ateşkes uygulanmadı" açıklaması yaparak 'koridor' kararının ihlal edildiğini bildirdi.



    ÜLKELERİNİ TERK EDİYORLAR
    Vatandaşlar Kiev'in kuzeybatısındaki Irpin şehrini terk etmek istedi. Yıkılan bir köprünün altına sığınan savaş mağdurları, silah sesleri susunca canlarını böyle kurtarmak istedi.


        OLİ'KORK'!
        Rus oligarklar, Batı'nın hedefine yerleşti. Avrupa ve ABD'deki servetlerine el konuldu, milyar dolarlık yatları limanlara çekildi! Sadece 10 günde servetlerinin üçte biri eridi. Toplam kayıpları ise 80 milyar doların üzerindeydi. Bu durum oligarkların kızlarını da isyan ettirdi! Rus milyarder Roman Abramovich'in kızı Sofia, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla savaşı lanetledi! Putin'i hedef gösterdi. Eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in torunu Maria Yumasheva da yaptırımlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Ukrayna bayrağının resmini paylaşarak savaşın durmasını istedi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un kızı Elizaveta da savaşa tepki gösteren isimlerden biriydi.



        KREMLİN
        Sözcüsü Dmitry Peskov, 10 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekti. Kızı Elizaveta, savaşı bitirmesi için Putin'e seslendi.



        Oligark Alişer Usmanov, 13.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden biriydi! Savaşın ardından yaptırım listesine girdi. Ancak ABD Maliye Bakanlığı'ndan şok bir hamle geldi. Usmanov'un ismi o listeden silindi.



            ZARARI BÜYÜK
            Rusya'nın en büyük ikinci petrol şirketi Lukoil, savaşın başından itibaren yüzde 100 değer kaybetti. Zararı 10.5 milyar dolar kaybeden CEO'su Vagit Alekperov "Çatışmalar bir an önce bitsin" dedi.



            PUTİN'IN AKIL HOCASI
            Putin'in akıl hocası olarak bilinen Roman Abramovich, 12.3 milyar dolarlık servete sahip...



            LADY GİTTİ
            Avrupa, Rus oligarkların servetini hedefe aldı. Milyonerleri panik sardı. Rusya'nın en zengin işadamı Alexei Mordashov'un 65 milyon euro'luk yatı Lady M'ye İtalyanların el koyduğu açıklandı.



                CASUS WAR
                Çatışmalar sürerken iki ülke arasında casus savaşları da başladı! Bölgede kuş uçurtmayan güvenlik güçleri Rus ajanlarını tek tek yakaladı. Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde yaşayanlar, Rusya için casusluk yapan bir sivili yakaladı! Plastik kelepçe ve bantlarla direğe bağladı.



                CHELSEA BİZİM OLSA
                Rusya-Ukrayna gerilimi spor kulüplerini de etkiledi. UEFA, Rus kulüplerini müsabakalardan men etti. Rus oligark Roman Abramovich de sahibi olduğu İngiliz futbol takımı Chelsea'yi satmaya karar verdi. Türk iş insanı Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri olan Muhsin Bayrak ise takımı almak için harekete geçti. Abramovich'e teklif bile verdi! Bayrak, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" dedi. Chelsea'nin değeri 3 milyar sterlin...



                GÜZEL BAĞIŞ
                Ukrayna asıllı Amerikalı oyuncu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağış yaptı. Kunis "Ukraynalı olmaktan hiç bugünkü kadar gurur duymadım" ifadesini kullandı.



                    KOCA YUSUF SEFERE HAZIR
                    Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağının Ukrayna'ya gönderildiğini bildirdi. "Hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda iki uçağımız bekliyor" dedi.



                    BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ
                    Türkiye, dünyanın sessiz kaldığı drama ateşkes sağlamak için harekete geçti. Başkan Erdoğan, her iki ülkenin liderine de 'barış' çağrısını yineledi. Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise tele-zirve yapan Erdoğan'ın bugün de Rusya lideri Putin'le görüşeceği belirtildi. Erdoğan, dün Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Kanada Başbakanı Trudeau ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda hem savaştaki son durumu, hem de tahliyeleri değerlendirdi. Öte yandan gözler, müzakere görüşmeleri için Antalya'ya çevrildi. Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanlarını 11-13 Mart tarihlerinde bir araya getirmek istedi. İlk yanıt, Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov'dan geldi. "İyi bir fikir olarak görüyoruz" dedi.

                    3. TUR YARIN
                    Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna, yarın düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

                    NATO'YA TEPKİ
                    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO zirvesini, 'zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve' olarak niteledi. Ukrayna hava sahasını uçuşa kapatmadığı için NATO'ya tepki gösterdi. "Bundan sonra Ukrayna'da savaşta ölenler, sizin yüzünüzden ölmüş olacaktır" dedi.

                    ÖLÜ SAYISI 2 BİN
                    BM Sözcüsü Dujarric, Ukrayna'da şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini, 675 kişinin yaralandığını söyledi. Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu iddia etti.

                    BLİNKEN: Kiev kazanır
                    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BBC'ye demeç verdi. "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına ikna oldum" dedi. Ukrayna halkının direnişini takdir ettiğini söyledi.

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