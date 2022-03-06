Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Putin'den AB ile kritik temas: Kiev yönetimini zorlayın

Rus ordusunun esas çabalarını Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerini kuşatmaya, Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki idari sınırlara ulaşmaya ve geçici olarak işgal edilen Kırım'dan Mariupol-Novoazovsk yönünde karadan bir koridoru oluşturmaya odaklayarak Ukrayna'ya karşı saldırı operasyonunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e saldırmak için güç biriktirmeye geçtiği de dile getirildi.

Ukrayna makamları dün, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat ila 6 Mart tarihleri arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER



15.43: Ukrayna kaynakları: Odessa açıklarında Rus gemisini vurduk.

15.37: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Putin'in AB'yi insanları kurtarmaya gerçek bir katkıda bulunmaya ve Kiev'i hukuka uymaya zorlamaya çağırdığı belirtildi.

14.54: Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Taleplerimiz karşılanırsa operasyon anında durdurulur. Ukrayna Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul etmeli, Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devlet olarak tanımalı. Ukrayna'nın silahlardan arındırılması sürecini tamamlayacağız" dedi.

14.44: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Biz Rus halkına karşı değiliz, oradaki rejimin saldırılarına karşı adım atıyoruz. Yardım konusunda açık, cömert ve bonkör bir tavır sergileyeceğiz. Putin bunu Batı ile Rusya arasındaki bir mücadele gibi gösteriyor. Bizim artık müeyyidelerler ilgili yaptırımlarla ilgili daha fazla şiey yapmamız gerektiğini görüyoruz. Dünyanın yapabileceği daha fazla şey var, bankacılık ile ilgili, SWIFT ile ilgili olarak" dedi.



14.27: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerin 3'üncü turunun bugün Kiev saatiyle 16.00'da yapılacağını açıkladı.



Podolyak açıklamasında "Rusya Federasyonu ile müzakereler. Üçüncü tur. Kiev saatiyle 16.00'da başlıyor. Delegasyon değişmedi..." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Podolyak





14.26: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: Harkov'daki Çuguyev kentini geri aldık.

14.17: Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, ikili müzakerelerin 3. turu bugün gerçekleşecek. Belaruslu politikacı Yuri Voskresensky yaptığı açıklamada, "Görüşme 15.00'e planlandı fakat saat Ukrayna heyetinin lojistik problemlerine göre değişebilir" dedi. Rusya heyetinin Belarus'ta hazır olduğunu ifade eden Voskresensky, "Görüşme, bir önceki müzakerinin yapıldığı yer olan Belovezhskaya Pushcha'daki Hunter's House'da gerçekleşecek" sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ilk müzakere 28 Şubat'ta, 2. müzakere ise 3 Mart'ta gerçekleşmişti.

14.11: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum."



14.00: Rusya, Moskova'ya dost olmayan ülkelerin listesini resmen onayladı.

Listede Avrupa Birliği'ne (AB) üye tüm ülkelerin yanı sıra ABD ve Ukrayna var. Ayrıca, tüm Birleşik Krallık, Kanada, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da listede.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart'ta imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine, dostane olmayan ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmişti.

13.52: Rusya, Ukrayna'nın Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın bugün başlayan duruşmasına iştirak etmedi.



13.47: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başdanışmanı Podolyak: Volodimir Zelensky Kiev'den kesinlikle ayrılmayacak. Savaştan korkmuyor.