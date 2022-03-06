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    • Dünya
    • 07.03.2022 14:02
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    • 07.03.2022 15:57
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Putin'den AB ile kritik temas: Kiev yönetimini zorlayın

    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 12. gününde çatışmalar devam ederken iki ülke arasındaki müzakerelerde 3. tur görüşmelerinin bugün yapılması bekleniyor. Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi. Ukrayna saat 10.00'da başlayan sivillerin tahliyesi için alternatif rotalar açıkladı. Rusya, Moskova'ya dost olmayan ülkelerin listesini resmen onayladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerin 3’üncü turunun bugün Kiev saatiyle 16.00’da yapılacağını açıkladı. Ukrayna kaynaklarından gelen açıklamaya göre Odessa açıklarında Rus gemisinin vurulduğu duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin ise AB ile temasta bulunarak "Kiev yönetimini hukuka uymaya zorlayın" dedi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr

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    Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın 12. gününde ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturacak. Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

    Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı.

    Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.

    UKRAYNA SON BİLANÇOYU AÇIKLADI
    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Luhansk yönündeki çatışmalarda yaklaşık 40 askeri ile 11 askeri aracını kaybettiğini bildirdi.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedilirken, silahlı kuvvetlerin yaptığı birkaç başarılı karşı saldırı sonucunda Rus ordusunun yaklaşık 40 asker ile 11 askeri aracını kaybettiği belirtildi.

        Rus ordusunun esas çabalarını Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerini kuşatmaya, Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki idari sınırlara ulaşmaya ve geçici olarak işgal edilen Kırım'dan Mariupol-Novoazovsk yönünde karadan bir koridoru oluşturmaya odaklayarak Ukrayna'ya karşı saldırı operasyonunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e saldırmak için güç biriktirmeye geçtiği de dile getirildi.

        Ukrayna makamları dün, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat ila 6 Mart tarihleri arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        15.43: Ukrayna kaynakları: Odessa açıklarında Rus gemisini vurduk.

        15.37: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Putin'in AB'yi insanları kurtarmaya gerçek bir katkıda bulunmaya ve Kiev'i hukuka uymaya zorlamaya çağırdığı belirtildi.

        14.54: Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Taleplerimiz karşılanırsa operasyon anında durdurulur. Ukrayna Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul etmeli, Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devlet olarak tanımalı. Ukrayna'nın silahlardan arındırılması sürecini tamamlayacağız" dedi.

        14.44: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Biz Rus halkına karşı değiliz, oradaki rejimin saldırılarına karşı adım atıyoruz. Yardım konusunda açık, cömert ve bonkör bir tavır sergileyeceğiz. Putin bunu Batı ile Rusya arasındaki bir mücadele gibi gösteriyor. Bizim artık müeyyidelerler ilgili yaptırımlarla ilgili daha fazla şiey yapmamız gerektiğini görüyoruz. Dünyanın yapabileceği daha fazla şey var, bankacılık ile ilgili, SWIFT ile ilgili olarak" dedi.

        14.27: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerin 3'üncü turunun bugün Kiev saatiyle 16.00'da yapılacağını açıkladı.

        Podolyak açıklamasında "Rusya Federasyonu ile müzakereler. Üçüncü tur. Kiev saatiyle 16.00'da başlıyor. Delegasyon değişmedi..." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Podolyak


        14.26: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: Harkov'daki Çuguyev kentini geri aldık.

        14.17: Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, ikili müzakerelerin 3. turu bugün gerçekleşecek. Belaruslu politikacı Yuri Voskresensky yaptığı açıklamada, "Görüşme 15.00'e planlandı fakat saat Ukrayna heyetinin lojistik problemlerine göre değişebilir" dedi. Rusya heyetinin Belarus'ta hazır olduğunu ifade eden Voskresensky, "Görüşme, bir önceki müzakerinin yapıldığı yer olan Belovezhskaya Pushcha'daki Hunter's House'da gerçekleşecek" sözlerine yer verdi.

        Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ilk müzakere 28 Şubat'ta, 2. müzakere ise 3 Mart'ta gerçekleşmişti.

        14.11: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum."

        14.00:         Rusya, Moskova'ya dost olmayan ülkelerin listesini resmen onayladı.

        Listede Avrupa Birliği'ne (AB) üye tüm ülkelerin yanı sıra ABD ve Ukrayna var. Ayrıca, tüm Birleşik Krallık, Kanada, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da listede.


        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart'ta imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine, dostane olmayan ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmişti.

        13.52: Rusya, Ukrayna'nın Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın bugün başlayan duruşmasına iştirak etmedi.

        13.47: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başdanışmanı Podolyak: Volodimir Zelensky Kiev'den kesinlikle ayrılmayacak. Savaştan korkmuyor.



        13.45: Savaştan kaçan Ukraynalıların sayısı 1.7 milyon olarak revize edildi.

        13.31: Uluslararası Kızılhaç Komitesi operasyonlar direktörü Dominik Stillhart: Mariupol'den sivillerin tahliyesi için izin verilen yol mayınlı

        13.10: Rus heyetini, taşıyan uçak Belarus'ta 3. tur müzakerelerin yapılacağı Brest kentine indi. Rusya heyetinde yine aynı isimler var.

        13.03: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "ABD ver Litvanya Ukrayna'nın yanında olacak. NATO'nun Doğu kanadına 7 bin ek birlik konuşlandırıldı. NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız." dedi.

        12.56: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor.

        12.44: Rus basını, Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerin saat 15.00'te başlamasının planlandığını aktardı.

        12.35: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

        12.33: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bayrağımızda kan yok. Siyah noktalar, gamalı haçlar yok ve asla olmayacak. Ukrayna bayrağı topraktır. Huzurlu, bereketli, altın ve tanksız, bu gökyüzü huzurlu, berrak, mavi ve roketsizdi ve öyle olacak. Ukrayna'nın direnişi Avrupa'nın geleceğini belirleyecek" dedi.

        Zelenski, Rusya'ya karşı yeni yaptırımla istedi. Rusya'ya ithalat ve ihracat boykotu uygulanmasını, Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satın alınmaması çağrısında bulundu.

        12.32: Ukrayna sivillerin tahliyesi için alternatif rotalar açıkladı.

        - Buça, Borodyanka, İrpin Dimer ve Ivankov'dan Kiev'e, ardından demiryolu hattı ile Lviv'e hareket
        - Mariupol'den - Zaporijya'ya
        - Volnovaha'dan - Pokrovsk'a
        - Sumı'dan- Poltava'ya;
        - İzyum'dan - Lozovaya'ya;
        - Balakliya'dan - Pervomayskoye kentine
        - Harkov'dan - trenle Lviv ve Ivano-Frankivsk'e.

        Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Halkımız uçaklarla Belarus'a oradan da Rusya'ya gitmeyecek. Umarım Fransa Cumhurbaşkanı Macron isminin ve samimi çabalarının, Rusya tarafından kullanıldığını anlar" denildi.


        12.02: Rus heyeti, Ukrayna ile görüşmelerin 3. turu için Belarus'a doğru yola çıktı.

        11.40: Ukrayna Eski Başbakanı Timoşenko: Elimizden geldiğince çocukları tahliye ediyoruz. İnsanı koridorlarda bile siviller bombalanıyor. Hava sahasının kapatılması çağrısında bulunuyoruz. Ruslar barıştan yana değil, Ukrayna'yı bombalıyorlar.



        11.40: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın devletimize karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulması için Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığımız davanın ilk duruşması bugün Lahey'de başlıyor.

        11.28: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da toplam 2.396 askeri altyapı tesisi imha edildi. Rusya Poltava bölgesinde üç Su-27, Gostomel bölgesinde bir Su-25 ve Makarov bölgesinde iki Mi-24 helikopteri düşürdü.

        11.24: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak: Görünüşe göre Paris, Berlin, New York veya Budapeşte'deki arkadaşlarımız için sıcacık bir kafede oturup kruvasan yiyip yavaş yavaş kahve içerken yıkılmakta olan Ukrayna'daki şehirlerin fotoğraflarına bakmak bir zevk. Ama şehirlerimiz ölüyor ve hala savaşıyor.



            11.23: New York Times:             Zelenskiy, Biden ile görüşmelerini Amerikalılar tarafından sağlanan şifre donanıma sahip güvenli hatla yapıyor.

            11.10: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun kayıplarını bildirerek "11 bin personel, 290 tank, 999 zırhlı savaş aracı, 46 uçak, 68 helikopter" ifadelerini kullandı.

            11.06: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: Herkes istediği yere gitme hakkına sahip, ancak Rusya'ya gidenler "kullanılmış" olacak.

            10.41: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı

            SAVAŞ GEMİSİ İMHA EDİLDİ İDDİASI
            10.40:             Ukrayna, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisini etkisiz hale getirdiklerini iddia etti.

            Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu bildirdi.

            Bratçuk, "Bir düşman gemisi daha eksildi." ifadesini kullandı.

            10.00: Ateşkes süreci başladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Mariupol'de insani yardım koridorlarını açmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" denildi. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, ülkeye silah ve mühimmat tedariki konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini söyleyerek Rusya'ya "sürpriz" sözü verdi.



            09.50: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak, "Heyet üyelerimiz Rusya ile müzakerelerde "ortak pozisyonlar/tutumlar" üzerinde anlaşmaya varılana kadar teklif sunmayacak" dedi.

            09.41: Sumı bölge yönetimi tahliye konusunda anlaşmaya varılmadığını belirterek, halkı hiçbir otobüse binmemeleri konusunda uyardı.

            09.38: Polonya İçişleri Bakanlığı son 24 Saatte 142 bin göçmen Polonya'ya giriş yaptığını ve savaşın başladığı günden bu yana en yüksek rakam olduğunu açıkladı.



            08.28:             Rus Basınında yer alan haberlere göre Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu bugün Belarus'ta yapılacak. Brest'in Belovejsk Ormanı bölgesinde tekrar bir araya gelecek olan heyetlerin görüşmeye öğleden sonra başlamayı planlıyorlar.

            08.20: Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.


            Rusya Savunma Bakanlığına bağlı, Ukrayna'da İnsani Müdahale için Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de insani durumun son derece olumsuz hale geldiği belirtildi.

            Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den insani koridorlar açılmasına yönelik talepte bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Rus ordusu, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan etmektedir." denildi.

                Açılacak insani koridorların insansız hava araçları ile takip edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Kızılhaç'taki ilgili birimlerin bilgilendirildiği belirtildi.

                Açıklamada, "Ukrayna'dan, belirtilen yönlerde insani koridorların oluşturulması için tüm koşulları yerine getirmesini, sivillerin ve yabancı vatandaşların organize şekilde çıkışını sağlamasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

                Nüfusun geri çekilmesi dört yönde gerçekleştirilecek:

                * Kiev'den: Kiev - Gostomel - Rakovka - Sosnovka - İvankov - Oranoe - Çernobil - Gden (Belarus) - Gomel (Belarus). Oradan - hava taşımacılığı

                *Mariupol'dan:

                1 numaralı rota: Mariupol - Novoazovsk - Taganrog - Rostov. Buradan seçilen varış noktalarına veya geçici konaklama noktalarına hava, demiryolu ve karayolu taşımacılığı;

                2 numaralı rota: Mariupol - Portovskoye - Manguş- Rozovka - Bilmak - Pologi - Orehov - Zaporijya

                *Harkov'dan: Harkov - Nehoteyevka - Belgorod.

                Buradan - seçilen varış noktalarına veya geçici konaklama noktalarına hava, demiryolu ve karayolu taşımacılığı;

                *Sumi'den:

                1 numaralı rota: Sumı - Sudzha - Belgorod. Oradan - seçilen varış noktalarına veya geçici konaklama noktalarına hava, demiryolu ve karayolu taşımacılığı;

                2 numaralı rota:: Sumı - Golubovka - Romnı - Lohvitsa - Lubnı - Poltava.



                08.17: Ukrayna ordusunun Rus tankları ile mücadelesi kamerada.

                08.03: Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

                07.37: Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

                06.30: Ukrayna hükümeti, Rusya ile devam eden savaşın ardından ülkede gıda kıtlığı riski nedeniyle, aralarında et, yulaf ve şeker dahil olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını askıya alma kararı aldığını duyurdu.

                06.21: Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi.

                06.05: Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.

                    Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti. Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.

                    ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

                    06.00: Danimarka Başbakanı Matt Frederiksen, ülkenin önde gelen partilerinin Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak Rus doğalgazını almama konusunda anlaştıklarını söyledi. Frederiksen "Tarihi zamanlar, tarihi kararlar gerektirir" dedi.

                    05.08: ABD merkezli medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.

                    02.32:Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkiv'de olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.

                    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Harkiv'de Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı iddia edildi.

                    Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak." ifadeleri kullanıldı.

                    01.50: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz." dedi.

                    Zelenskiy, pazar akşamı yayımladığı video mesajında, "Hava savunmamızın bugün Ohmatdet (hastanesi) üzerinde düşürdüğü füzeyi, silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz. Altyapımızın yıkımını affetmeyeceğiz. Ve Tanrı da affetmeyecek. Bugün değil. Yarın değil. Asla." diye konuştu.

                    Rusya'nın sadece askeri savunma sanayi işletmelerinin bombalandığıyla ilgili açıklamalarının "kasıtlı bir cinayet olduğunu" kaydeden Zelenskiy, bu işletmelerin çoğunun on yıllar önce, Sovyetler Birliği döneminde, şehirlerin tam ortasında inşa edildiğini belirtti. Zelenskiy, "Oralarda binlerce insan çalışıyor. Yüz binlerce kişi yakınlarda yaşıyor. Bu cinayet. Kasıtlı cinayet." ifadesini kullandı.

                    Batılı liderlerin bu açıklamalara herhangi bir tepki vermediğini vurgulayan Zelenskiy, "En azından yarın Batı bunu fark edecek, tepki gösterecek ve bir şeyler söyleyecek. Bu saldırıyı kimin hazırladığını tam olarak biliyoruz." şeklinde konuştu.

                    Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın saldırılarına direnen Harkiv, Çernigiv, Mariupol, Gostomel ve Volnovaha'ya "Kahraman Şehir" unvanının verilmesini, Rus saldırılarına karşı direnen bazı şehirlerin yöneticilerinin de "Cesaret" ve "Bogdan Hmelnitskiy" nişanlarıyla ödüllendirmesini kararlaştırdığını aktardı.



                    00.16: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.

                    23.32: Ukrayna'dan bir milyondan fazla mülteci Polonya'ya geldi.

                    23.17: Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna askerleri tarafından Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi.

                    23.14: Ukrayna'nın Irpin kentinin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, tahliyeler sırasında Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

                    RUS SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
                    20.03:                     Harkov kentinde bir Rus savaş uçağının düşürüldüğü açıklandı.

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