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    • Dünya
    • 06.03.2022 19:09
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    • 06.03.2022 19:10
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    Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki acı bilançoyu duyurdu: 364 sivil öldü, 759 sivil yaralandı

    Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını, gerçek sayının ise çok daha fazla olabileceğini açıkladı. İşte habere ilişkin detaylar...

    BM, Ukrayna’daki acı bilançoyu duyurdu!

    Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki sivillerin durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

    BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıklamıştı.



    "GERÇEK SAYI ÇOK YÜKSEK OLABİLİR"
    BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 5 Mart gece yarısına kadar 364 sivilin öldüğü, 759 sivilin yaralandığı bilgisi verilerek, "OHCHR, özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının gecikmesi ve pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor" sözleri yer aldı.



    Öte yandan Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.


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    Çatışma arasında tahliye
    Haberler Dünya Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki acı bilançoyu duyurdu: 364 sivil öldü, 759 sivil yaralandı
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