ABD Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaşa hazırlamış! Pentagon'un şok belgeleri sızdırıldı





1 YILLIK SEVKİYAT

Habere göre Pentagon, son bir yılda Ukrayna'ya bir dizi teçhizat ve devriye botları sağladı. Ancak listede en dikkat çeken detaylar geçtiğimiz aralık ayından itibaren gönderilen silahlar oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırı emrini 24 Şubat'ta vermişti. ABD'nin ise aralık ayından bu yana gönderiği askeri yardımlar arasında uçaksavar roketleri ve çok sayıda piyade tüfeğinin yer aldığı görüldü.



İLK KEZ GÖNDERİLDİ

Washington Post'taki haberin başlığında "Savaş yaklaşırken, ABD, Ukrayna'yı Rus hava araçlarını ve tanklarını vuracak şekilde silahlandırmış ve şehir çatışmalarına hazırlamış" denildi. Haberde, Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna'ya ilk kez omuzdan taşınabilir Stinger hava savunma sistemlerinin yanı sıra Javelin füzelerini de gönderdiği belirtildi. Gazeteye konuşan yetkililer, ABD'nin savaşın sokak çatışmalarına dönüşeceğini öngörerek böyle bir adım attığını belirtti. ABD'li üst düzey savunma yetkilisi, geçen yıl ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla askeri yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi.