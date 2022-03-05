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    • Dünya
    • 06.03.2022 00:32
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    • 06.03.2022 00:55
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    Vladimir Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi: "Saldırıya geçin"

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 11. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, “Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin” açıklamasında bulundu.

    Zelenskiy’den Ukrayna halkına: Saldırıya geçin

    Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 10'uncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi.



    "SALDIRIYA GEÇİN"
    Rusların geçici olarak Ukrayna topraklarında olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır.



    Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar.




        Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz. Herson'da olduğu gibi. Berdyansk'ta olduğu gibi. Melitopol'de olduğu gibi. Konotop'ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız" ifadelerini kullandı.




        DONBASS'A BU SÖZLERLE SESLENDİ
        Zelenskiy, sözlerinin devamında Donbass halkına da seslenerek, "Donbass! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbass'ı dizlerinin üstüne çöktürmedi.



        Birçoğunuzun Ukrayna'nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk'i 8 yıl sonra Harkov'u karşılaştırın" şeklinde konuştu.
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