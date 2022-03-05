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    • Dünya
    • 05.03.2022 10:10
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    • 05.03.2022 10:21
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    Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına atan ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna halkını gazlamaya devam etti

    Rusya'yı tuzağa çekmek için Ukrayna'yı yem olarak kullanan Batı, Rus askerleri Ukrayna'ya girdiğinde ortadan kayboldu, içi boş söylemler savurmakla yetindi. Ukrayna'yı Putin'in kucağına atarak yakan ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyleyerek gaz vermeye devam etti.

    Batı Ukrayna’yı gazladıkça gazlıyor

    Blinken, BBC'ye verdiği demeçte Rusya-Ukrayna savaşında son durumu değerlendirdi.

    Çatışmaların daha ne kadar süreceğini bilemediğini vurgulayan Blinken, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına ikna oldum." dedi.


    SAVAŞ ÇIKARTIP YALNIZ BIRAKTIKLARI HALKI GAZLIYOR
    Blinken, Ukrayna halkının direnişini takdir ederken, "Eğer Rusya'nın amacı hükümeti yıkmak ve kendi kukla rejimini kurmaksa bunu bir şekilde 45 milyon Ukraynalı reddedecektir." ifadesini kullandı.

    Savaşın Rusların planladığı gibi gitmediğine işaret eden Blinken, uluslararası toplumun Ukrayna'ya yardım edebilmek için elinden gelen her şeyi yaparak, Rusya'nın başlattığı savaşı sonlandırmak için baskı uyguladığını kaydetti.

    Blinken, Rus güçlerinin giderek artan şekilde sivillere yönelik "acımasız yöntemler" kullandığını vurgulayarak, "Bizi endişelendiren şey savaşın daha da şiddetlenmesidir. Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik, su ve doğalgaz şebekelerini hedef aldığını görüyoruz. Bu tarz yöntemleri daha fazla görebiliriz." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin Rusya'da yönetimi değiştirmek suretiyle Ukrayna'nın işgaline son vermeye çalışmayacağını kaydeden Blinken, bunun kendilerinin işi olmadığını ancak Rus halkının kendi liderliğine karar verebileceği değerlendirmesinde bulundu.

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