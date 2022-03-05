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    • Dünya
    • 05.03.2022 09:14
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    • 05.03.2022 09:35
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    Son dakika: Kiev'de sabotajcılar gazetecileri taradı! İşte o korkunç anlar...

    Son dakika... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününe girdi. Kiev'de sıcak çatışmalar şiddetlendi. Kiev'e giden Sky News ekibini taradılar. İşte o dehşet anları...

    Kiev’de sabotajcılar gazetecileri taradı!

    Ukrayna - Rusya savaşının 10. gününde saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok kentte sık sık sirenler çalıyor, füzeli saldırılar gerçekleştiriliyor.

    SAVAŞ ŞİDDETLENDİ

    Öte yandan Ukrayna ordusu ve halkının direnişi sürerken dünyanın dört bir yanından binlerce gönüllü hackerın Ukrayna'nın savunmasına yardım etmek için bir araya geldiği ve Rus organizasyonlarına siber saldırılar düzenlediği öğrenildi.

    GAZETECİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Kiev'e giden Sky News ekibine Rus askerleri ateş açtı.

    Ekip, boş yolda çevre sakinken ilerliyordu. O sırada üzerlerine ateş açıldı. Sky News ekibi araçtan kaçarak hayatlarını kurtardı.

    Ekiptekiler ateş açanları önce Ukrayna askerleri sandı ve yanlışlıkla ateş açıldığını düşündü.

    Ancak habercilere ateş açanların Rus sabotajcı grup olduğu ortaya çıktı.
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    Kiev’de sabotajcılar gazetecileri taradı!
    Haberler Dünya Son dakika: Kiev'de sabotajcılar gazetecileri taradı! İşte o korkunç anlar...
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