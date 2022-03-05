Ukrayna - Rusya savaşının 10. gününde saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok kentte sık sık sirenler çalıyor, füzeli saldırılar gerçekleştiriliyor.
SAVAŞ ŞİDDETLENDİ
Öte yandan Ukrayna ordusu ve halkının direnişi sürerken dünyanın dört bir yanından binlerce gönüllü hackerın Ukrayna'nın savunmasına yardım etmek için bir araya geldiği ve Rus organizasyonlarına siber saldırılar düzenlediği öğrenildi.
GAZETECİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kiev'e giden Sky News ekibine Rus askerleri ateş açtı.
Ekip, boş yolda çevre sakinken ilerliyordu. O sırada üzerlerine ateş açıldı. Sky News ekibi araçtan kaçarak hayatlarını kurtardı.
Ekiptekiler ateş açanları önce Ukrayna askerleri sandı ve yanlışlıkla ateş açıldığını düşündü.
Ancak habercilere ateş açanların Rus sabotajcı grup olduğu ortaya çıktı.