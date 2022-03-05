Ukrayna - Rusya savaşının 10. gününde saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok kentte sık sık sirenler çalıyor, füzeli saldırılar gerçekleştiriliyor.

SAVAŞ ŞİDDETLENDİ

Öte yandan Ukrayna ordusu ve halkının direnişi sürerken dünyanın dört bir yanından binlerce gönüllü hackerın Ukrayna'nın savunmasına yardım etmek için bir araya geldiği ve Rus organizasyonlarına siber saldırılar düzenlediği öğrenildi.