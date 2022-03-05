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    • Dünya
    • 05.03.2022 18:50
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    • 05.03.2022 19:04
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    Rusya - Ukrayna savaşında 10. gün geride kalırken tahliyeler durdu! Binlerce kişi sınırda bekliyor

    Rusya ile Ukrayna arasında başlayan ve 10. günü geride kalan savaşta sıcak bölgeden peş peşe haberler de gelmeye devam ediyor. Savaş nedeniyle sınır ülkelere milyonlarca kişi geçti. Fakat Ukrayna'da yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle 215 bin kişinin tahliyesi durdu. Gergin bekleyiş sürüyor.

    Binlerce kişi sınırda bekliyor

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, yaptığı açıklamada, Rusya'nın daha önce insanları tahliye etmek için varılan ateşkes anlaşmasına uymadığını belirtti.

    Timoşenko, bu nedenle Mariupol ve Volnovaha kentlerinde tahliye operasyonunu durdurduklarını ifade ederek, "Rus tarafı ateşkese bağlı kalmıyor, Mariupol'e ve çevresine ateş açmaya devam ediyor." dedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce, ülkenin güneydoğusundaki Mariupol ve doğusundaki Volnovaha kentleri için Ukrayna güçleriyle tahliye üzerinde ateşkes sağladıklarını açıklamıştı.
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        Haberler Dünya Rusya - Ukrayna savaşında 10. gün geride kalırken tahliyeler durdu! Binlerce kişi sınırda bekliyor
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