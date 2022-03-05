Rusya - Ukrayna savaşında 10. gün geride kalırken tahliyeler durdu! Binlerce kişi sınırda bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, yaptığı açıklamada, Rusya'nın daha önce insanları tahliye etmek için varılan ateşkes anlaşmasına uymadığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, yaptığı açıklamada, Rusya'nın daha önce insanları tahliye etmek için varılan ateşkes anlaşmasına uymadığını belirtti.
Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin iş birliğinde yapılacak söz konusu operasyonda, Mariupol ve Volnovaha kentlerinden yaklaşık 215 bin sivilin Zaporijya bölgesine tahliye edileceği bildirilmişti.