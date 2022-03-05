Rusya-Ukrayna savaşı sürerken diğer yandan halk yaşam savaşı veriyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, 10'uncu gününe girdi. Rus ordusu, doğu, kuzey ve güneyden kuşattığı ülkede adım adım ilerledi. Yaptırımlar ve uyarılar bile Moskova'yı durdurmaya yetmedi. Kritik bölgeleri ele geçiren Rusya, önceki gün Çernihiv'e hava saldırısı düzenledi. 47 sivilin öldüğü belirtildi. Öte yandan Kiev, Harkov, Odessa, Mariupol, Dnipro ve Herson'da çatışmalar devam etti. Evler, okullar hatta hastaneler bile Rusların hedefiydi. Sadece 10 günde hayatları değişen Ukrayna halkı, bombalardan yerle bir olan evlerini terk etti. Yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla birlikle Ukrayna'nın en batısındaki Lviv Tren İstasyonu'na gitti. Raylardan atlayarak, komşu ülkeye giden son trene yetişti. Gözyaşları içerisinde vatanlarına veda etti.