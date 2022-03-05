Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rusya-Ukrayna savaşı sürerken diğer yandan halk yaşam savaşı veriyor

    Rusya, Ukrayna’yı 3 koldan kuşattı. Sadece 10 gün önce işe ya da okula gitmek için evden çıkanlar, bu kez bombalar arasında kaldı. Hayatları için yaşam savaşı başlattı. Kimi tren istasyonuna kimi sığınaklara sığındı. Ortaya çıkan manzara, hayatta kalma mücadelesinin en acı kanıtıydı.

    Yaşam savaşı

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, 10'uncu gününe girdi. Rus ordusu, doğu, kuzey ve güneyden kuşattığı ülkede adım adım ilerledi. Yaptırımlar ve uyarılar bile Moskova'yı durdurmaya yetmedi. Kritik bölgeleri ele geçiren Rusya, önceki gün Çernihiv'e hava saldırısı düzenledi. 47 sivilin öldüğü belirtildi. Öte yandan Kiev, Harkov, Odessa, Mariupol, Dnipro ve Herson'da çatışmalar devam etti. Evler, okullar hatta hastaneler bile Rusların hedefiydi. Sadece 10 günde hayatları değişen Ukrayna halkı, bombalardan yerle bir olan evlerini terk etti. Yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla birlikle Ukrayna'nın en batısındaki Lviv Tren İstasyonu'na gitti. Raylardan atlayarak, komşu ülkeye giden son trene yetişti. Gözyaşları içerisinde vatanlarına veda etti.



    TRENLER DOLDU TAŞTI
    Savaş korkusu nedeniyle milyorlarca Ukraynalı, sınırlara yığıldı. Yoğunluk nedeniyle trenler dolunca çoğu ayakta seyahat etmek zorunda kaldı.



    BM, savaş nedeniyle yaşanacak göç dalgasına dikkat çekti. Çatışmalar şiddetlenirse 10 milyon Ukraynalının daha evlerini terk edeceğini dile getirdi.



        Lviv Tren İstasyonu, en acı vedalara tanıklık etti. Ukraynalı çiftin birbiriyle vedalaştığı bu kare, yüreklere işledi.



        Ukraynalıların bir haftada hayatı değişti. Halk, alev topuna dönen evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.



        Ruslar, yerleşim merkezlerine bombalar yağdırdı. Sivilleri hedef aldı. Evleri alev alan Ukraynalılar, eşyalarını kurtarabilmek için zamanla yarıştı.



            AB'YE GAZI KESTİ
            Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'ya selendi. "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok. Gerilimi yükseltmeyin" dedi. Ancak ülkesine karşı uygulanan yaptırımlara misilleme yapmaktan çekinmedi. Avrupa'ya doğal gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattını kesti! Avrupa, geçtiğimiz yıl Rusya'dan 155 milyar metroküp gaz ithal etmilşti.



            SUİKAST TİMİ GÖREVDE!
            Çatışmalar sürerken ABD basını kritik bir iddia gündeme getirdi. Buna göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye savaşın ilk haftasında tam 3 suikast girişimi düzenlendi. Geniş güvenlik önlemleri sayesinde saldırılar önlendi. Geçtiğimiz günlerde Putin'in, Zelenski ile birlikte 23 kişinin öldürülmesi için Ukrayna'ya 400 kişilik infaz timi gönderdiği iddia edilmişti. Tamamı paralı askerlerden oluşan bu tim, daha önce Suriye'de de görevlendirilmişti. Hatta Ukraynalı askerler, iki gruba ayrılan infazcıların bir kısmının öldürüldüğünü söylemişti.



            UKRAYNA DÜŞERSE AVRUPA DÜŞER
            Zelenski, AB'ye seslendi. "Ukrayna düşerse Avrupa düşer. Dışarı çıkın ve Ukrayna'yı elinizden geldiğince destekleyin" dedi.



                BİR TAKIM YAPTIRIM
                Yaptırımların hedefindeki oligarkların futbol kulüpleri şöyleydi:



                ALİSHER USMANOV: Serveti 13.8 milyar euro
                TAKIMI: Everton (Değeri 453 milyon euro)



                ROMAN ABROMOVİC:Serveti 14.5 milyar euro
                TAKIMI: Chelsea (Değeri 883 milyon euro)



                    MAXİM DEMİN: Serveti 1 milyar euro
                    TAKIMI: Bournemouth (değeri 170 milyon euro)



                    DMİTRY RYBOLOVLEV
                    SERVETİ: 7 milyar euro
                    TAKIMLARI:
                    CERCLE Brugge
                    (DEĞERI: 20 milyon euro)
                    MONACO: 350 milyon euro



                    IVAN SAVVİDİS: Serveti 1.4 milyar Euro
                    TAKIMI: Paok (Değeri 57 milyon euro)



                        RUSYA SOSYAL MEDYAYI YASAKLADI
                        Rusya, yaptırımlara karşı atağa geçti. Facebook, Twitter ve YouTube'a da erişim engeli getirdi.



                        KİEV SAVUNMASI
                        Rus ordusu adım adım Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerledi. Ruslar, başkente 50 kilometre uzaklıktaki Borodyanka'ya hava saldırısı düzenledi. Onlarca sivil hayatını kaybetti. Putin'in gönderdiği 67 kilometrelik ölüm konvoyu yaklaşırken Ukraynalılar el ele verdi. Kimi barikat kazı, kimi Molotof kokteyli hazırladı, kimi de askerler için yemek pişirdi.



                        NÜKLEER PANİK
                        Rusya, dünyanın tepkisine aldırmadı. Şehirlere bomba yağdırdı! Son olarak Ukrayna'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santralini hedef aldı. Önceki gece saatler süren çatışmalar sonrası Rus güçleri Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünü aldı. Rusların bombardımanı nedeniyle santralde yangın çıktı! Yaşanacak olası bir nükleer santral patlaması nedeniyle dünya ayağa kalktı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'yı nükleer terörle suçladı! "Terör devleti şimdi de nükleer teröre başladı. Çernobil'deki felaketi tekrarlamaya çalışıyor" ifadesini kullandı.



                            EN BABA ACI
                            Rusya, Ukrayna'ya bomba yağdırdı! Masum sivilleri hedef aldı. Onların arasında, 16 yaşındaki İliya da vardı. Arkadaşlarıyla futbol oynarken Rusların saldırısıyla ağır yaralanan genç, kurtarılamadı. Babası Serhii, oğlunun cansız bedeninin olduğu sedyeye sarılıp ağladı.



                            SÜNGERLİ ÖNLEM
                            Ukrayna, tarihi güzelliklerini korumak için de kolları sıvadı. Lviv'de bulunan heykellere bombalardan etkilenmemesi için sünger ve naylon brandalar kaplandı.



                            KALBİ DE GÜZEL
                            Rus model Natalia Vodianova, ülkesinin Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimine karşı çıktı. "Savaşa hayır" çağrısı yaptı. Kabusu yaşayan Ukrayna halkı için bağış kampanyası başlattı.

                                Ukranyalılar, Rusların işgaline karşı sivil direnişe geçti. Dün, başkent Kiev'de kadınerkek, yaşlıgenç yüzlerce sivile, silah kullanımı için eğitim verildi.

                                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                Emekliye vergi yok
                                Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşı sürerken diğer yandan halk yaşam savaşı veriyor
                                    SON DAKİKA