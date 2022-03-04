Vladimir Zelenskiy Ukrayna'dan kaçtı mı? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe iddialar...

Rusya ve Ukrayna arasından Donbas gerilimiyle başlayan kriz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından savaşa dönüştü.
Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çatışmaların şiddetle yaşandığı savaş algı ve propaganda çalışmaları ile de sürüyor.
ZELENSKİY UKRAYNA'DAN KAÇTI İDDİASI
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Zelensky'nin Ukrayna'dan ayrıldığını iddia etti.
Volodin, "Zelenskiy Ukrayna'dan ayrıldı. Verhovna Rada milletvekilleri ona Lviv'de ulaşamadıklarını söylediler. Şu anda Polonya'da"
Ukraynalı milletvekili Illya Kiva, Zelensky'nin ABD büyükelçiliğinde saklandıktan sonra Polonya'ya gittiğini iddia etti.