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    • Dünya
    • 04.03.2022 19:02
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    • 04.03.2022 19:17
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    Vladimir Zelenskiy Ukrayna'dan kaçtı mı? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe iddialar...

    Rusya ve Ukrayna arasında Donbas gerilimiyle başlayan kriz savaşa dönüştü. Silahlı savaşın yanısıra bir propaganda savaşı da yaşanıyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkeden ayrıldığını iddia etti. Ancak Ukrayna Yüksek Şûrası tarafıdnan yapılan açıklamada Zelenskiy'nin kaçtığı iddiaları yalanlandı.

    Zelenskiy Ukrayna’dan ayrıldı mı?

    Rusya ve Ukrayna arasından Donbas gerilimiyle başlayan kriz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından savaşa dönüştü.

    Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çatışmaların şiddetle yaşandığı savaş algı ve propaganda çalışmaları ile de sürüyor.

    ZELENSKİY UKRAYNA'DAN KAÇTI İDDİASI
    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Zelensky'nin Ukrayna'dan ayrıldığını iddia etti.

    Volodin, "Zelenskiy Ukrayna'dan ayrıldı. Verhovna Rada milletvekilleri ona Lviv'de ulaşamadıklarını söylediler. Şu anda Polonya'da"

    Ukraynalı milletvekili Illya Kiva, Zelensky'nin ABD büyükelçiliğinde saklandıktan sonra Polonya'ya gittiğini iddia etti.

        UKRAYNA'DAN YALANLAMA
        Ukrayna Yüksek Şûrası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ynin kaçtığı iddiasını yalanladı.

        Yapılan açıklamada Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrılmadığı ve Kiev'de olduğu belirtildi.

        Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform'dan yapılan bilgilendirmede ise "Bu doğru değil, Zelenskiy Kiev'de. Halkının yanında" ifadelerine yer verildi.
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        Zelenskiy Ukrayna’dan ayrıldı mı?
        Haberler Dünya Vladimir Zelenskiy Ukrayna'dan kaçtı mı? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe iddialar...
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