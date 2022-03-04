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    • Dünya
    • 04.03.2022 23:51
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    • 04.03.2022 23:51
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    Ukrayna'nın Mariupol şehrinde "güvenlik koridoru" talebi! Belediye Başkanı: "Yalvarıyorum..."

    Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, "Askeri desteğe ihtiyacımız var, sivilleri tahliye edebilmemiz için hem koridora hem de silahların susmasına ihtiyacımız var. Bugün Mariupol şehrinin desteklenmesi için yalvarıyorum" açıklamasında bulundu.

    Mariupol şehrinde güvenlik koridoru talebi

    Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini kaydetti.



    Boyçenko, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, şehrin 5 gündür acımasız bir bombardıman altında kaldığını ve insani yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, halkın 5 gündür susuz, elektriksiz kaldığını, yiyecek ve ilaçlarının da tükenmekte olduğunu bildirdi.



    Kentteki hastanelerde 300 yaralının olduğunu ve doktorların 9 gündür onların sağlığı için mücadele ettiğini aktaran Boyçenko, buna karşın Rus birliklerinin hastanelere bile ateş ettiğini anlattı.



        'GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULSUN' TALEBİ
        Şehirde Rusya ordusunun kuşatması altındaki 400 bin kişiye yardım yapılması ve bu kişilerin tahliyesi için güvenlik koridoru oluşturulmasını isteyen Boyçenko, "Askeri desteğe ihtiyacımız var, sivilleri tahliye edebilmemiz için hem koridora hem de silahların susmasına ihtiyacımız var. Bugün Mariupol şehrinin desteklenmesi için yalvarıyorum." dedi.

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