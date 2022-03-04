Ukrayna'nın Mariupol şehrinde "güvenlik koridoru" talebi! Belediye Başkanı: "Yalvarıyorum..."





'GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULSUN' TALEBİ

Şehirde Rusya ordusunun kuşatması altındaki 400 bin kişiye yardım yapılması ve bu kişilerin tahliyesi için güvenlik koridoru oluşturulmasını isteyen Boyçenko, "Askeri desteğe ihtiyacımız var, sivilleri tahliye edebilmemiz için hem koridora hem de silahların susmasına ihtiyacımız var. Bugün Mariupol şehrinin desteklenmesi için yalvarıyorum." dedi.





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