Ukrayna'nın Mariupol şehrinde "güvenlik koridoru" talebi! Belediye Başkanı: "Yalvarıyorum..."

Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Boyçenko, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, şehrin 5 gündür acımasız bir bombardıman altında kaldığını ve insani yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, halkın 5 gündür susuz, elektriksiz kaldığını, yiyecek ve ilaçlarının da tükenmekte olduğunu bildirdi.
Kentteki hastanelerde 300 yaralının olduğunu ve doktorların 9 gündür onların sağlığı için mücadele ettiğini aktaran Boyçenko, buna karşın Rus birliklerinin hastanelere bile ateş ettiğini anlattı.