Son dakika: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi! "Çernobil'den on kat daha büyük tehlike"

ZAPORIJYA NÜKLEER SANTRALİ'NDE YANGIN

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açtığını söyledi. Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun ateşi derhal durdurması ve itfaiyecilerin güvenliğinin sağlaması gerektiğini ifade etti.



"PATLAMA YAŞANIRSA ÇERNOBİL'DEN ON KAT BÜYÜK OLUR"

Bakan, nükleer santralde bir patlama olması halinde Çernobil'deki patlamadan on kat daha büyük olacağını belirtti.



Ukrayna Acil Durum Servisi Nükleer Santraldeki yangının eğitim binasında çıktığını söyledi.



Ateş altındaki santralin sözcüsü 6 reaktörden birinin isabet aldığını belirtti. Sözcü, reaktörün tadilatta ve kullanılmadığını ancak içerisinde nükleer yakıt olduğunu açıkladı.