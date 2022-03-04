Son dakika: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi! "Çernobil'den on kat daha büyük tehlike"

ZELENSKİ: AVRUPA'NIN SONU OLUR

Zelenski, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.



Santralin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar" ifadelerini kullandı.