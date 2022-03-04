Son dakika: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi! "Çernobil'den on kat daha büyük tehlike"

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.
Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda yangın çıktı.
Yaşanan çatışmalardan dolayı itfaiyecilerin söndürme işlemine başlayamadığı aktarıldı. Ancak ilerleyen saatlerde itfaiye müdahale etmeye başladı.
Ukrayna tarafından son gelen bilgiler yangının kontrol altına alındığı yönünde.
Reuters ise, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini duyurdu.