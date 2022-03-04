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    • Dünya
    • 04.03.2022 12:20
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    • 04.03.2022 12:34
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    SON DAKİKA | Pakistan'da camiye bombalı saldırı! Onlarca ölü var

    Son dakika haberi... Pakistan polisi, Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu.

    Pakistan’da camiye bombalı saldırı! Onlarca ölü var

    Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

    Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

    Açıklamada saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

    Olay yerine acil yardım ekiplerinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

    Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

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