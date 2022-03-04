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    • Dünya
    • 04.03.2022 08:19
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    • 04.03.2022 08:19
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    Son dakika: Gine'de bir altın madeninin çökmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi

    Son dakika haberi... Gine'nin kuzeybatısında bulunan küçük ölçekli bir altın madeninin çökmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi. Söz konusu madenin işletim hakkı, kaçak madencilik yapmak isteyenlerin bölgeye akın etmesi nedeniyle Haziran 2021'de askıya alınmıştı.

    O ülkede altın madeni çöktü: 18 ölü

    Yerel basında çıkan haberlere göre, Hükümet Sözücüsü Ousmane Diallo, başkent Konakri'ye 380 kilometre mesafedeki Kounsitel mevkisinde bulunan altın madeninin 28 Şubat'ta çöktüğünü duyurdu.

    Diallo, olayda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

    Kazanın yaşandığı madene girişin yasak olduğu vurgulayan Diallo, yasağa rağmen havanın kararmasıyla kaçak madencilik yapanların bölgede kazıya başladığını kaydetti.

    Söz konusu madenin işletim hakkı, kaçak madencilik yapmak isteyenlerin bölgeye akın etmesi nedeniyle Haziran 2021'de askıya alınmıştı.

    YASAL DÜZENLEMELERE UYULMADIĞI İÇİN SIK SIK KAZALAR YAŞANIYOR
    Batı Afrika'da yasal düzenlemelere riayet edilmeyen ve genellikle kişiler tarafından işletilen küçük ölçekli altın madenlerinde sık sık bu tarz kazalar yaşanıyor.

    Mayıs 2021'de ülkenin kuzeydoğusundaki küçük ölçekli bir altın madeninin çökmesi sonucu 15 kişi ölmüştü.

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    Haberler Dünya Son dakika: Gine'de bir altın madeninin çökmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi
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