Rusya-Ukrayna savaşının 9. gününde A Haber ekibi Ukrayna'da bombardıman altında kaldı

Rusya-Ukrayna savaşından çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Bölgede bulunan A Haber ekibi de bombardıman altında kaldı.

Kiev'in kuzeyindeki İrpin bölgesinde bulunan A Haber Programlar şefi Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt bombardımanı kaydetti.





Görüntülerde sivillerin de bulunduğu noktalara bombalar isabet ettiği görülürken, çocuk ve kadınların da olduğu birçok kişi panik halinde kaçışıyor. Bir savaşı canlı olarak anlatan bu görüntüler Ukrayna'daki durumu da gözler önüne serdi.







BOMBARDIMAN SONRASI İLK AÇIKLAMA

A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu, bombardırmanın ardından canlı yayında yaşadıklarını şöyle anlattı: Şu an daha gücenli bir noktadayız. O bölgeden askerlerin uyarısıyla ayrıldık ancak orada kurtarılması gereken binlerce sivil var. Bugün burada yoğun bir bombardıman var.







BİR İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Tam röportaj yaptığımız esnada, çok yakınımıza düştü bombalar. Biz iyiyiz, şu an güvenli bir noktadayız.







Ama orada kurtarılmayı bekleyen siviller var. Özellikle çocukların yaşadığı o korku, bizi can korkusundan daha çok etkiledi. Çocukların kulaklarını kapatması... Bir çocuğun annesinin kucağından düşmesi yuvarlanması. Umarım durumu iyidir.

Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Sınırı geçmeye çalışan siviller vardı. Gerçekten korku dolu görüntüler var burada.