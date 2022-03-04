Kiev'de Rus ordusunun karşısına siviller dikildi: Geceyi metrolarda geçiren kişiler gündüz tanklara direndi

Kiev'de Rus ordusunun karşısına siviller dikildi. Geceyi metrolarda geçiren binlerce kişi gündüz de tanklara göğsünü siper etti. Rusya, savaşın 8. gününde de Kiev'i alamadı. Her yerde canlı kalkanla karşılaştı. Zırhlı araçlar, olduğu yerde çakıldı kaldı. İşgal güçleri gece bombardımana başladı. Binlerce kişi, metro istasyonlarına kaçarak canını kurtardı.

HAYAT SİRENİ ÖLÜM TRENİ

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 8. gününde ilk kez 498 askerinin öldüğünü ve bin 597 askerinin de yaralandığını açıkladı. Pravda gazetesi, hayatını kaybeden Rus askerlerin cansız bedenlerinin taşınması için soğutuculu vagonların tahsis edildiğini yazdı. Soğutuculu vagonlardan her birinin 50 ton taşıyabilecek kapasitede olduğu açıklandı. Askerlerin cenazelerinin vagonlara yüklenmeye başlandığı hatırlatıldı. Bu arada İngiliz istihbaratı da Rus konvoyunun Kiev'e ilerleyişinin "Ukrayna direnişi, mekanik sorunlar ve sıkışıklık" yüzünden yavaşladığını aktardı.

Rusya'nın Kiev'deki stratejik noktaları vurması sonucu ölüm korkusu yaşayan sivil vatandaşlar, şehirden kaçmaya başladı. Tren istasyonlarında kuyruklar uzadıkça uzadı. En erken tren biletinin bir hafta sonraya olduğu anlaşıldı. Pivnichna Tren İstasyonu'nun hemen yanındaki sıcak su boru hattı isabet aldı. Demiryolu işletme binası ve tren gişelerinde büyük hasarlar oluştu. 24 Şubat-2 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyonun üzerinde mülteci komşu ülkelere ulaşmayı başardı.

SAVAŞ GANİMETİ

Rus oligarklara yönelik yaptırımlar hız kazandı. Almanya, Rus milyarder Alisher Usmanov'un Dilbar adlı 600 milyon dolarlık yatına el koyduğunu açıkladı. Fransa ise Putin'in en yakın adamı ve eski başbakan yardımcısı İgor Sechin'e ait Amore Vero adlı süper yatı, LaCiotat Limanı'na bağladı.

UKRAYNA'YA DESTEK

Rus işadamı Roman Abramovich, Chelsea'yi satacağı ve gelirini Ukrayna'daki savaş mağdurlarına göndereceğini açıkladı. 2009'da 90 milyon sterline aldığı Kensington Palace Gardens'daki evini de satılığa çıkardı.

ABD'DEN PESKOV VE 19 OLİGARKA YAPTIRIM

ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Peskov ile 19 oligark ve şirketlerine yeni yaptırımlar uyguladı. 19 oligark, 47 aile üyesi ve yakınları ABD finans sisteminden çıkartılacak ve mal varlıkları dondurulacak.

RUS KISKACI

Rus bombaları Kiev'in merkezi ısıtma sistemini hedef aldı. Kentin pek çok noktasındaki merkezleri ve Sumy Devlet Üniversitesi askeri fakültesini dün sabah saatlerinde bombalandı. Kiev'i terk etmek isteyenler için insani koridor oluşturulacağını açıkladı.

SİVİL TAHLİYE iÇiN ATEŞKES

RUS ve Ukraynalı heyetler, Belarus'un Brest şehrinde 2. kez müzakere masasına oturdu. Taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması için mutabakata vardı. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde, geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşıldı. Heyetler 3. kez görüşmek için de sözleşti.

ODESSA'YA ÇIKARMA

Rus donanmasına ait gemiler Kırım açıklarında konuşlandı. Rus Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 4 Çıkarma Gemisi ve 3 Savaş Gemisi'nin hedefinin Odessa olduğu anlaşıldı. Liman kentine, Kırım ile birleştirmek için çıkarma yapılacağı iddiası ortaya atıldı. Bu arada Karadeniz'de bir gemi, isabet aldı.

BIDEN'DAN ZELENSKI'YE RED

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge çağrısına cevap verdi. Beyaz Saray, böyle bir karar alınmasının Rusya ile doğrudan savaşa yol açabileceğini ve bunu planlamadıklarını söyledi.

ABD ASKERLERİ ALMANYA'DA

ABD, Ukrayna krizi nedeniyle Doğu Avrupa'ya 7 bin asker gönderme kararı aldı. Önceki gün, 1. Zırhlı Tugay Muharebe Ekibi, 3. Tabur, 69. Zırhlı Alayı'ndan bine yakın asker, Almanya'ya ulaştı. Planlanan asker sayısının, kısa sürede tamamlanacağı açıklandı.

PETROL UÇUYOR 120 DOLAR

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 8. gününde Çernihiv bölgesinde petrol rafinerilerini de bombaladı. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 119 doları aştı. Mayıs 2012'den bu yana en seviyeye ulaştı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları da zirve yaptı. TTF 1 ay vadeli doğalgaz fiyatları, yüzde 20 yükselişle megavatsaat başına 198 euro'ya tırmandı.

TATBiKATTAYIZ SANDIK

Ukraynalı kadınlar tarafından sıcak çay ve çorba verilerek karınları doyurulan Rus askerler, aileleriyle de görüştü. Sözleri ise çaresizliklerini ortaya koydu: "Biz ölmeye gönderilen askerler olduk. Tatbikattayız sanıyorduk. İşgale gönderildiğimizden haberimiz yoktu. Komutanlarımız yaralı Ukraynalı askerleri öldürüyor." Esir askerlerin ailelerine mesaj gönderildi "Gelin ve çocuklarınızı savaştan alın".

NOTLAR...

DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9653'e yükseldi" dedi.

DÜNYA Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm projeleri durdurduğunu açıkladı.

RUSYA, Herson liman kentini ele geçirdiklerini iddia etti.

PENTAGON: Kiev'e yönelen Rus konvoyu son 36 saatte çok az ilerleyebildi.

KİEV'DEKİ metro istasyonlarına sığınanların sayısının 15 bine ulaştığı açıklandı.

ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi, taraf ülkelerin başvurusunun ardından Ukrayna'daki savaş hakkında resmen soruşturma başlattı.

MOSKOVA, gösterilerde 600 kişinin gözaltına alındığını kaydedetti. Ancak gerçek rakamın 7 bin 580 civarında olduğu bildirildi.