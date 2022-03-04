ABD'li siyaset bilimci John Mearsheimer'den Ukrayna itirafı: Suçlu ABD ve Avrupalı müttefikleri!

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 9. gününde devam ederken ABD'li Siyaset Bilimci John Mearsheimer'ın 2015 yılında yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.
ÇOK FENA DUVARA TOSLAYACAKLAR
Mearsheimer konuşmasında Ukrayna'da yaşanan krizle ilgili olarak Batı'nın Ukrayna'yı "hayal alemine sürüklemesinden" bahsediyor. Konuşmasında Ukrayna'nın Batı rüyası gördüğünden ve bunu destekleyenin ABD ve Avrupalı müttefikleri olduğuna dikkat çeken Mearsheimer, "Burada olan şey Batı'nın Ukrayna'yı hayal alemine sürüklemesinden ibarettir ve Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara toslayacaktır." görüşünü dile getiriyor.
Ukrayna'yı tarafsız bir yer haline getirmenin ve ekonomik olarak kalkındırmanın en iyi çözüm olduğunu belirten Mearsheimer, ülkeyi Rusya-NATO arasındaki rekabetten çekip çıkarmak gerektiğini şu sözlerle açıklıyor:
"Bizim yaptığımız şey Ukraynalıları Rusya'ya karşı kışkırtmaktan ibaret. Ukrayna halkına bir gün bizim Putin'i yeneceğimiz ve Ukrayna'yı Batı'nın bir parçası haline getireceğimiz yönünde umut vermekteyiz. Çünkü zamanın bizden yana olduğunu düşünüyoruz.
Ukrayna halkı da bu dediklerimize güvenmekte ama Ukrayna halkının tamamı Rusya ile çatışmaya gönülsüz bakmakta. Ve bunun yerine çetin bir mücadeleyi tercih etmektedirler.