ABD'li siyaset bilimci John Mearsheimer'den Ukrayna itirafı: Suçlu ABD ve Avrupalı müttefikleri!





Ukrayna'yı tarafsız bir yer haline getirmenin ve ekonomik olarak kalkındırmanın en iyi çözüm olduğunu belirten Mearsheimer, ülkeyi Rusya-NATO arasındaki rekabetten çekip çıkarmak gerektiğini şu sözlerle açıklıyor:



"Bizim yaptığımız şey Ukraynalıları Rusya'ya karşı kışkırtmaktan ibaret. Ukrayna halkına bir gün bizim Putin'i yeneceğimiz ve Ukrayna'yı Batı'nın bir parçası haline getireceğimiz yönünde umut vermekteyiz. Çünkü zamanın bizden yana olduğunu düşünüyoruz.

Ukrayna halkı da bu dediklerimize güvenmekte ama Ukrayna halkının tamamı Rusya ile çatışmaya gönülsüz bakmakta. Ve bunun yerine çetin bir mücadeleyi tercih etmektedirler.