Ukrayna medyası duyurdu: Cesetleri soğutucu vagonlarda saklıyorlar

Rusya ve Ukrayna savaşında gerilim her geçen gün artıyor. Kiev'de büyük bir dirençle karşılaşan Rus ordusu saldırıların şiddetini artırdı. İki taraf da ağır kayıplar veriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, ilk kez 498 askerinin öldüğünü kabul etti.

Ukrayna gazetesi ise, demiryollarının Sillahlı Kuvvetler'e hayatını kaybeden Rus işgalcilerin cansız bedenlerinin taşınması için soğutuculu vagonların tahsis edildiğini yazdı.

CESETLER SOĞUTUCU VAGONLARDA

Ukrayna 6 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken Rusya Savunma Bakanlığı, işgalci birliklerde yer alan 498 askerinin öldüğünü duyurdu.

Öte yandan Pravda gazetesi, Ukrayna Demiryolları Ukrzaliznytsia, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne hayatını kaybeden Rus işgalcilerin cansız bedenlerinin taşınması için soğutuculu vagonların tahsis edildiğini yazdı. Ukrayna'da yayınlanan gazetede yer haberde, soğutuculu vagonlardan her birinin 50 ton taşıyabilecek kapasitede olduğu aktarıldı. Haberde, vagonların yalnızca Rus işgalcilerin taşınması için kullanılacağı ifade edildi.