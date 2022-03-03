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    • Dünya
    • 03.03.2022 08:41
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    • 03.03.2022 08:41
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    SON DAKİKA | Rusya'ya bir yaptırım daha! Japon otomobil üreticileri harekete geçti

    Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından alınan yaptırım kararlarına yenileri ekleniyor. Japon otomobil üreticileri Toyota, Mazda, Nissan ve Honda Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor. Bazı markalar ğlkeye yedek parça ithalatını da askıya almayı planlıyor.

    Bir yaptırım daha! Japon otomobil üreticileri karar aldı

    Toyota Motor dahil Japon otomobil firmaları, Rusya kapsamlı üretim operasyonlarını durdurmayı planlıyor.

    Otomobil üreticileri, Ukrayna'ya savaş ilan eden Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların etkilerinden kaçınmayı hedefliyor.

    Toyota'dan yapılan açıklamaya göre firma, St. Petersburg fabrikasındaki üretimin "bir sonraki duyuruya kadar" durdurulacağını açıkladı.

    Japon üretici, söz konusu karardan Avrupa bölgesinin üretim ve satış faaliyetlerinin etkilenmeyeceği duyurdu.

    RAV4 SUV ve Camry Sedan model araç üreten St. Petersburg fabrikasının yıllık 100 bin araç üretim kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

    MAZDA, NİSSAN
    Honda Motor, Rusya'ya otomobil ve motosiklet nakliyatını durdurduğunu açıkladı. Rusya'da lokal tesisi bulunmayan firma, ABD üzerinden bu ülkeye araç sevkiyatı yapıyordu.

    Mazda Motor ise Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde iş ortaklıklı fabrikasına Japonya'da parça ithalatını askıya almayı planlıyor.

    Rusya'da yerel fabrikaları bulunan Mitsubishi Motors faaliyetlerini askıya almayı, Nissan Motor ise süreci yakından izleyip karar vermeyi planlıyor.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA | Rusya'ya bir yaptırım daha! Japon otomobil üreticileri harekete geçti
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